Dibi tutan tencereden sivilce kremi çıktı!

Cihat Dündar, bu yıl 20’nci yılını kutlayan Biota Laboratuvarları’nın Yönetim Kurulu Başkanı. Bitkisel içerikli şampuan, cilt ve gıda takviyesi ürünleriyle 60 ülkeye ihracat yapan Biota’nın patronu Dündar, araştırmacı özelliğiyle tanınan bir iş insanı… Ürüne dönüştürme potansiyeli olan her şeyi önce kendi üzerinde deniyor. Bu özelliğini “Şirkete liderlikten çok Ar-Ge katkım var” diyerek özetliyor. Bu özelliği cilt bakım ürünlerine girmelerine de vesile olmuş. Çocuklarının çok sevdiği karnabahar ve brokoliyi pişirirken yaşadıkları yeni bir ürünün doğmasına vesile olmuş.

Film izlerken yemeği ateşte unutan Dündar, sonrasından yaşananları şöyle anlatıyor: “Yemeği hatırladığımda dibi tutmuş, sadece sebzelerin özü diyeceğimiz bir bulamaç kalmıştı. Tesadüf bu ya şakağımda kocaman bir çıban vardı ve acaba buna sürsem ne olur dedim. Tencerenin dibinden yarım çay bardağı bir bulamaç çıktı, onu çıbana sürdüm. Sabah o dağ gibi çıban yok oldu. Hemen Ar-Ge birimini aradım ve araştırmalarını istedim. Dermatolojik testleri yaptılar ve gerçekten bir kozmetik ürününe göre çok iyi sonuçlar çıktı. Sonra Acıbadem Üniversitesi’nde test yaptırdık. Oradan da sonuçlar çok iyi geldi ve Acnium markasıyla ürüne dönüştürdük. Şimdi eczanelerde satılıyor ve ilgiden çok memnunuz.”

Yeni takıntısı bıldırcın yumurtası

Cihat Dündar, kendi deyimiyle şu aralar anti aging’e takmış durumda. Bitkisel ve farklı ürünler yaratmanın peşine düştüğünü belirten Dündar, “Bu konuda favorim bıldırcın yumurtası. Akı ve kabuğu ile bireysel testlere başladım. Bir de ortalama yaşın 100 olduğu Kafkas ülkelerinde yaşamı uzattığı söylenen şah tere bitkisi radarımda… Ar-Ge birimimizin sistematik benim de bireysel deneylerim devam ediyor. Bu yıl anti aging ürünlerini piyasaya sunmayı hedefliyoruz” diyor. Dündar’ın verdiği bilgiye göre, Biota Laboratuvarları’nın Bioxcin, Bioblas, Bioder, Restorex ve Nutraxin gibi markaları var. Bioxcin; Türkiye'deki eczane kanalıyla satışlarda ‘saç dökülme karşıtı şampuan ve ürünlerde; Bioblas ise indirim marketler hariç, parfümeri zincirlerinde saç dökülmesi kategorisinde pazar lideri. Dündar, bu yıl güneş ürünlerini de piyasaya sunacaklarını söylüyor.

Gıda takviyesinde devler üretim için kapısını çalıyor

Cihat Dündar, 2021 yılında saç ürünlerinde yüzde 60, gıda takviyesinde yüzde 80’e yakın büyüdüklerini belirtiyor. Pandeminin gıda takviye ürünlerinin büyümesini ateşlediğini anlatan Dündar, artık eczanelerde en büyük metrekarelere gıda takviye ürünlerinin sahip olduğunu, ikinci sırayı dermo kozmetik ürünlerinin aldığını ifade ediyor. Bu alanda büyümeye devam edeceklerini belirten Dündar, Nutraxin ile gıda takviye ve vitamin bazlı ürünlerde pazar liderlerinden biri olduklarını vurguluyor. Öyle ki lider konumundaki yabancı markalar Türkiye’de üretim için Nutraxin in kapısını çalıyormuş.

Patili dostlar profesyonel iş hayatına hızlı girdi

Hayatımızın rengi hayvan dostlarımız artık iş dünyasında da kendilerini göstermeye başladı. Şaşırdınız değil mi? Ama yanlış okumadınız iş dünyasının önde gelen grupları patili dostları personeliymiş gibi benimsemeye ve bu anlamda örnek teşkil etmeye başladı. Örneğin römorkör inşaasında küresel liderlerden olan, dünyanın ilk LNG’li ve ilk hidrolik-hibrit römorkörünün yanı sıra ilk uzaktan kumandalı gemiyi inşa eden, 2021'de üçüncü tersane yatırımını yapan Sanmar’ın danışmasında konukları ve çalışanları kedi Pascal karşılıyor. Sanmar’ın sosyal iş ağındaki paylaşıma göre Pascal, ‘şirket kedisi’ olarak işe 2021 yılında başladı. Danışmadaki Burcu Hanım ve güvenlik görevlileri Pascal’ın şirketteki en yakın dostları…

Sanmar’da konukları Pascal karşılıyor!

Şirket, Pascal için sosyal iş ağında espirili bir dille “2021 yılında Sanmar Denizcilik Tuzla Tersanesi yakınlarında dünyaya gelen Pascal, Kediköy Anadolu Lisesi mezunu olup şirketimiz danışmasında sevimli davranışları, mırlaması ve sırnaşmaları ile misafirlerimizi ve çalışanlarımızı karşılamaktadır. Kısa sürede şirketin en sevilen çalışanı olan Pascal’ın Sanmar’daki kariyerinin uzun süreli olmasını umuyoruz” paylaşımını yaptı.

Esas Gayrimenkul’un Balıkesir’deki 10 Burda AVM’sinde patili bir çalışan var! Şirketin CEO’su Cem Eriç, sosyal iş ağında boynunda personel kartı olan Leslie Burda ile ilgili şu paylaşımı yaptı: “Balıkesir’de 10 Burda AVM’de inşaat sürecinden beri bizimle olan bir dostumuz var, adı Leslie Burda. Kendisi bizim Sevimlilik Uzmanımız… Özellikle karın yoğun olarak yaşandığı geçtiğimiz hafta, çetin kış şartlarının sokaktaki dostlarımız için ne kadar zor olabileceğini gördük. Sokaklarda yaşayan diğer Sevimlilik Uzmanları için bırakacağımız bir kap mama ya da suyun ne kadar önemli olduğunu unutmamamız dileğiyle…”