Diess ve Blume

VW’nin ABD’de başlayan “NOx Trap” probleminden sonra grubun elektriklilere dönüşümünde ve sıfır emisyonlu geleceği yönünde çok kritik kararlara imza atan, bir dizi yenilikçi ürün fikri ortaya atan, ürün portföylerini yeniden tasarlatan ve elektriklenmeye net bir şekilde odaklanan Dr. Herbert Diess, Volkswagen AG Denetim Kurulunun atamasıyla 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini aynı zamanda Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanlığını da devam ettirecek olan Oliver Blume’ye bırakıyor. Aslında VW Grubu’nun Wolfgang Porsche ve Hans-Michel Piech ortaklığındaki hakim hissedar ailesi, sendikalar ve önemli bir hisseye sahip olan Almanya Aşağı Saksonya eyaletinden oluşan karmaşık güç merkezleri arasındaki çatışmalar arasında kalan 63 yaşındaki Diess, işçi sendikalarıyla yaşanan sorunlar ve yürütme problemleriyle kilit paydaşların desteğinden yoksun kalan, performansı zayıflayan sonuncu CEO olduğu da konuşuluyor.

Diess'in dört yıl süren sert liderliğinin defalarca sürtüşmeye neden olduğu ve etkinliğini baltaladığı da, 2025’e kadar uzatılmış görevinden şu anda alınmasıyla ilgili söylentiler arasında. VW'nin yazılım birimi Cariad’taki işlev gecikmeleri de dahil olmak üzere önemli projelerdeki yanlış adımların da bu sarsıntıyı teşvik ettiği söyleniyor. 2015'ten bu yana şirketin dördüncü CEO'su olacak olan 54 yaşındaki Blume’nin ise, daha işbirlikçi ve istikrarlı bir lider olacağından da bahsediliyor. Denetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Pötsch, son zamanlarda batarya hücreleri ve mobilite hizmetleri gibi çığır açan platform tabanlı yaklaşımlar başlatırlarken, operasyonel ve stratejik becerilerini grup içinde çeşitli markaların üst pozisyonlarda kanıtlayan ve Porsche'yi fazlasıyla başarıyla yöneten Oliver Blume için “gruba liderlik edecek, müşteri odağını ve markalarla ürünlerinin konumunu daha da geliştirecek doğru kişi odur” diyor. 2015 yılında BMW AG'den gelen Diess, 2018'de CEO’luğa yükseldikten sonra, yazılım ve elektrikli araçlara 89 milyar Euro yatırım yapmayı gerektiren bir dönüşümü başlatmış, ABD’ye özel elektrikli SUV’larla Pick-Up modelleri üretecek Scout markasını planlamış ve Volkswagen Grubu’nun elektromobiliteye dönüşümünde ürün tekliflerini iyileştirmeye, pil hücresi araştırma ve üretim yeteneklerini artırmaya yönelik çok güçlü bir konuma olaşmasını sağlamıştı. Blume ise, VW’ye 30 milyar Euro’ya mal olan dizel emisyon skandalına Porsche'nin katılımını büyük ölçüde engellemeyi başarmıştı.

Bakalım Blume, Diess'in stratejik vizyonunu ve grubun elektrikli araçlarda agresif bir şekilde yeniden konumlandırılmasını nasıl farklılaştıracak?!..

Bu zamanlama ne kadar doğru, zaman içinde göreceğiz; fakat, yepyeni IPO’lara hazırlanan VW Grubu, yeni yönetimle zorlu bir 2023'e giriyor görünüyor.