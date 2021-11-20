Dijital bankacılık sektöründe önemli bir karara imza atıldı

Emre DAĞDELEN

Sb. Güv. Uzm. Senkron Güvenlik Yönetim Kurulu Üyesi

21. yüzyılın dijital çağında vazgeçilmezlerimizden birisi de şüphesiz para transferleri. Banka şubeleri aramadan, ATM adresi bakmadan, elimizde sıra numarasıyla diğer müşterileri beklemeden dakikalar içinde tüm bankacılık işlemlerini tek bir mobil cihazla yapabilmekteyiz. Tabii bu durum, teknolojilerin kullanımıyla alakalı yeni saldırı tiplerini de beraberinde getiriyor. Hacker adıyla tabir ettiğimiz korsanlar hesaplarınızı ele geçirmek için sayısız yöntemle çalışmaktadır. Evrensel yapıda sadece kullanıcılara yönelik saldırıların yanı sıra banka çalışanlarının da sistemlerini, şifrelerini, ağ yapısını ele geçirmeye yönelik ciddi mesailer yapmaktadırlar. Bu husus doğrultusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) önemli bir kararı yürürlüğe soktu.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri hakkındaki yönetmeliğin 19. maddesine göre ‘Banka genelinde bilgi güvenliği farkındalık seviyesini arttırmak için periyodik eğitimler verilmelidir ve düzenli olarak bilgi güvenliği farkındalığı ölçülerek anketler yapılmalıdır. Güncel saldırı yöntemleri dikkate alınarak gerekli sosyal mühendislik senaryoları üzerinden çalışanlara yönelik periyodik testler gerçekleştirilmelidir ve bu testlerden geçemeyen çalışanlara yönelik ilave hedefli eğitimler verilmesi sağlanmalıdır.’

Oltalama saldırısında Avrupa’da ilk sıradayız

Phishing (oltalama) internet ortamında kimlik avı saldırısı olarak bilinen bu yöntem, sosyal mühendislikte saldırganın kurbanını kandırarak ona veya bulunduğu kuruma ait olan şifreleri, kart bilgileri, hesap numaralarını, gizli bilgilerini, özel dosyalarını ele geçirmesidir. Sektörel bazda oltalama saldırısında 2. sırada yer alan banka personellerinin siber güvenlik bilgisi açığı olduğu verilerle de ortaya çıkmaktadır.

2019 yılına ait phishing, e-posta dolandırıcılığı istatistiklerine göre veri ihlalinin ortalama finansal maliyeti 3.86 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Şirket e-posta dolandırıcılığı kısa adı (BEC) ise 12 milyar doları aşmıştır. Avrupa ülkelerinde saldırı oranı toplam %23.65 iken Türkiye %15.85’lik oranıyla Avrupa’da ilk sırada dünyada ise 6. sırada yer almaktadır. Bu saldırıların %94’ü e-posta üzerinde gerçekleştirilirken, tüm dünyada 5 milyar dolar gibi maddi zarar yaşanmıştır.

Çıkartılan regülasyon kapsamı doğrultusunda kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin tüm banka personelleri farklı Phishing (oltalama) testlerine tabi tutulmalı yetersiz ve eksik bulunan personeller eğitime alınmalıdır. Dakikaların hatta saniyelerin önemli olduğu günümüzde ülkemizde faaliyette olan milyonlarca müşterisi bulunan bankaların sistemlerinin çöktüğünü saatlerce hatta günlerce işlemlere kapatıldığını gözlerimizle şahit oluyoruz. Dünya geneline baktığımızda ülkemizde bulunan kurum ve kuruluşlar, yapılan saldırıların yüzde birine hedef oluyor.

Bir çözüm yolu olarak da tanınmayan kişilerden gelen isteklere karşı her zaman temkinli davranılmalıdır. Bilindiği gibi %100 güvenlik yoktur. Teknolojiler ne kadar hayatımızı kolaylaştırıyorlarsa da yeni çıkan yazılımlar bir o kadar tehlike arz etmektedir. Bu nedenle almış veya kullandığınız her yazılımın uygulamanın ürünün devamlılığı için güncellemelerini yapmanızı öneririz.