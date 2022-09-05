Dijital çağın üretimi nasıl olmalı? (I)

Öncelikle şunu not düşeyim: Bu kadar dijitalleşme odaklı yazılar yazmama rağmen bütün bunların odağında bulunan insanın analog olduğunu unutmamak en önemli başarı faktörüdür. En önemli ve hatta tek dönüşümün de burada gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da o kadar kolay değil.

Bunun o kadar kolay olmamasının nedeni, dijital olanakların insanın üzerine konulması. Twitter’da son olarak başlatılan tek kelime ile kendini ifade trendi herkesi kucaklarken Elon Musk’ın şikayet ettiği gerçek insan olmayan kullanıcı tipinin yüzdesini insanları robotlaştırarak artıran bir uygulama. Tutmasının nedeni, insanların oturduğu yerde adrenalin salgılamasını sağlaması çünkü tek kelimelik ifadeler genellikle sonunda ünlem olan ve bağırmadan inlemeye kadar çeşitli biçimlerde insanın duygusunu dışa vurmasını sağlayan olgulardır.

İnsan bunun ötesidir. Mesela şöyle bir örnekle karşılaşsaydım, Twitter’ın kullanıcıları arasında insanların da bulunduğuna inanabilirdim. Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in bir sözünü hatırlıyorum ama gerçekliğinden emin değilim. Anlatılana göre, Demirel, “Benden Türkiye ekonomisinin nasıl olduğunu tek kelime ile anlatmamı isterseniz, ‘iyidir’ derim; iki kelime ile anlatmamı isterseniz ‘iyi değildir’ derim” şeklinde konuşuyor. Twitter’da birisi bu tür bir şey yazar mı diye bekledim ama karşılaşmadım. Herkes yeni uygulamaya uymaya çalışıyordu. Bu tür bir davranışın, insan olmanın özüne aykırı ama çağımıza uygun olduğu aşikar.

İnsan ve makine nasıl birlikte yaşar?

İnsan ile makinenin bu şekilde insanı makineleştirerek birlikte yaşaması, işin aslından ve insan olma özelliğimizden uzaklaşmak anlamına geliyor. Bunu tespit etmekle birlikte, sorunun aşılmasının da kolay olmadığının altını çizmem gerekiyor çünkü insanların geçmişinde bir sanayi toplumu deneyimi var. İnsanlar evlerinden çıkıp makinelerin bulunduğu büyük sanayi tesislerine giderek makinelere hizmet ettiler. Üretim dediğimiz bu süreç insanları yaptıkları işle tanımlamamızı getirdi ve kimliklerin yerini unvanlar aldı. Bir işi hızlı ya da makineye uygun hızda yapmak, üretim sürecine uygun hareket etmek, aynı renk giyinmek gibi çeşitli özellikler bu modelin temel unsurlarıydı çünkü o kadar karışık (yabancıların deyimiyle complex) bir sistem kurulmuştu ki neyin nerede olduğunu anlamak için her şeyi etiketlemek gerekiyordu.

Bu sarmaldan çıkmak için son dönemde gelişen uzaktan çalışma eğilimi ya da yönelimi bize önemli bir silah sağlıyor. Ama deneyim, yine insanın kazanması ve yaratması gereken bir olgu. Allah rahmet eylesin, Nasrullah Ayan’ın hastaneye kaldırılma ve vefat süreci bana bu konuda önemli bir ders verdi.

Nasrullah Ayan ve Google’ın dersleri

Google’a bakarsanız, Ayan’ın hangi gün vefat ettiğini kolay kolay anlayamazsınız. Yoğun bakıma kaldırıldığı gün çıkan ölüm haberleri, çok fazla tıklandığı için ilk sayfada yer alıyor. Toplama baktığınızda, üç güne yayılan bir haber dizisi var. Ama daha içinden çıkılamaz olan, 1958 doğumlu olan Ayan’ın 1958’de aile işinde çalışmaya başladığına ilişkin bölüm. Sanırım kaynakta yapılan bir hata ki, gazetelerden internet sitelerine kadar herkes alıp bunu yaymış.

Google’a girip arama yaptığımda bu sonuçların arasında boğuldum. Yılmadım. Yeni sözcükler ekleyerek aramaya devam ettiğimde www.nasrullahayan.com sitesindeki, kendi sözleriyle yazılmış özgeçmişine ulaştım. Böylece aile işinde çalışmasının 20’li yaşlarının başında olduğunu öğrendim; notumu aldım ve kendisi ile ilgili dosyamı şimdilik kapattım. Var olan kaynakları kullanarak kök hücreye ya da kaynak koduna ulaşıp sorunumu halletmiş oldum.

Bunu bir fazilet göstergesi olarak yazmıyorum. Şu anda emekli olduğum için bu tür şeylerle uğraşmaya vaktim var. Haberleri belirli bir zamanda girmek zorunda olduğum dönemde, aylık dergi olmasına karşın, ben de rakam ve isim hataları yaptım. Burada faziletli olan Google’dır çünkü internet dünyasındaki doğrular kadar yanlışları da görmemizi sağlayacak bir endeksleme yapıyor. Bu da Google’ın dersi olsun.

Bu dersi daha iyi anlatmak için yıllar önce okuduğum bir Google vakasını kendi hayal gücümle birleştirerek aktarayım. Google’ın analitik araçları, bir bölgede mide bulantısı, kusma ve ateş sözcükleri ile çok fazla arama yapıldığını algılıyor. Bunun kitlesel bir zehirlenme olduğunu anlayan sistem, sağlık otoritesini haberdar ediyor ve bölgeye müdahale ediliyor. Hastaneye başvuranların verisinden zehirlenmenin kaynağı keşfedilerek sorunun bu boyutu da çözülüyor.

Buraya kadar anlattıklarım işin felsefesi ve hafif yazısı olsun ama şunu söyleyerek bitireyim: Dijital çağın üretim modelinde otomobil üretmek sandviç yapmak gibi olacak.

PÜF NOKTASI

Google ekosisteminin Türkiye ekonomisine katkısının ülke hasılamızın yüzde 6,6’sına dokunduğunun anlatıldığı basın toplantısı Ağustos 2022 başında yapıldı ve her boyutuyla haber oldu. Toplantıya katılmama karşın ben hemen yazmak yerine yeri geldiğinde yazmayı tercih ettim. Temel hizmet ve ürünlerle sağlanan bu ekonomik katkı, Türkiye ekonomisinin 2021’de 7,21 trilyon liralık bir ekonomi olduğunu ve 2025 projeksiyonu da 15,2 trilyon liraya büyüyeceğimizi gösteriyor.

Burada e-ticaret büyümesi için gösterge olabilecek Google reklam ürünlerinin 193 milyar liradan 422 milyar liraya yükseleceği görülüyor. Google haritalar ve işletme profilinin 62 milyar liradan 136 milyar liraya; Google Cloud ve Workspace’in 12 milyar liradan 33 milyar liraya; ve Android ile Google Play’in 210 milyar liradan 535 milyar liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

Türkiye’nin kurması gereken yeni ekonominin temel göstergeleri bunlardır ve bunların ne anlama geldiğini bir sonraki yazımda açacağım.