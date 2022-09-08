Dijital çağın üretimi nasıl olmalı? (II)

Dijital çağın üretimini ele alırken şimdiye kadar iki veri seti var.

İlk set, ABD’deki dijital ekonominin yüzde 44’ünün fiyatlanan dijital servisler, yüzde 31’inin altyapı ve yüzde 25’inin e-ticaretten oluştuğunu gösteriyor.

İkincisi, Google Türkiye’nin reklam ürünleri; haritalar ve işletme profili; Google Cloud ve Workspace; ve Android ile Google Play üzerinden yaptığı ekonomik katkının analizinden geliyor. Bunların ekonomik büyüklüklerini önceki yazılarımda vermiştim. Şimdi büyüme beklentilerine bakalım. Bu dört kalem 2025’e kadar sırasıyla 2,186; 2,193; 2,750; ve 2,537 katına büyüyecek.

Reklam e-ticaretin aynasıdır

E-ticaret ve e-ihracatın geleceği konusunda bize bir fikir veren reklamlarda büyüme oranı beklentisi diğer kalemlere göre düşük olsa da 193 milyar liradan 422 milyar liraya gidişle ve yaklaşık yüzde 40’lık pay ile zirvede yer alıyor.

Buradaki büyüklük ile e-ticaret/ihracat arasındaki ilişki, pazarın büyümesi ve çeşitlenmesi kadar artan rekabetin de göstergesi olabilir. Bugün elektronik pazaryerlerinin yer kapma yarışının yarattığı reklam için para yakma hastalığı da bu büyümeyi getirebilir ancak her halükârda reklamın artması üretimi daha ciddi planlama gereğine işaret ediyor.

Gelişen teknoloji, zamanında ve gerektiğinde üretimden sipariş üzerine üretime kadar çeşitli üretim yöntemlerini seri üretim ile rekabet edebilir hale getiriyor. Üretimin ucuz olduğu bir yerde milyonlarca adet üretip bunu gemilere yükleyerek dünyanın her yanına göndermek, artık çok kârlı bir yöntem değil. Artan yakıt ve navlun fiyatları ile resesyon beklentisi de düşünüldüğünde bu modele alternatif arayışı daha gerekli hale geliyor.

Daha önce de bahsettiğim Rafinera Cloud Kitchen (RCK), küçük ölçekte olsa da bu yeni modeli anlatmak için iyi bir örnek. Bileşenler, merkezi olarak üretilip tüketiciye yakın olan mutfaklara aktarılıyor ve burada sipariş üzerine yapılan üretimle müşteriye uygun koşullarda servis ediliyor. Küçük olsa da, kızartma yağının ya da kiranın artmasının ürün fiyatlarını artırmaya neden olduğu bu örnekte de, en önemli konulardan biri lojistik maliyetlerini kontrol ederek uygun fiyatlı ürünler sunabilmek. Bu da bizi Google’ın ikinci kalemine getiriyor: Haritalar ve işletme profili.

Fiziksel dünyada bulunabilirlik önemli

Dijitalleşme bize hayatın fiziksel dünyada devam ettiğini unuttursa da, bana adres soranlar gerçek dünyaya dönmemi sağlıyor. Oturduğum Kadıköy’de son dönemde “Boğa’ya nasıl gideriz?” sorusu yerini “Çilek Sokağa nasıl gideriz?” sorusuna bırakmış durumda. Tabii soranlar genellikle Marmaray, metro ya da vapurla ilk kez gelenler olduğu ve uyruk olarak da yabancı oldukları için sorular bu şekilde cümlelere dönüşemiyor. “Zilek Sokek?” diye soranı da anlamak zorundasınız.

Geçenlerde Zorlu Center’ın önünde İngilizce olarak başka alışveriş merkezi soran bir yabancı çifte, Kanyon, Akmerkez ve Cevahir’i tarif ettim. Akıllı telefona yazıp yerlerine baktıktan sonra kendilerine yol haritası çizdiler.

Bu yazıyı yazmadan birkaç gün önce de, bir işim için Nişantaşı’na gittiğimde ellerinde tomarla Türk Lirası tutan yabancıların girdikleri mağazalardan aldıkları iki üç parça giyim eşyasını nakit ödeyip hızla bir diğer mağazaya geçtiklerini gördüm. Bu durum, haritalar ve işletme profilindeki büyümenin nereden geleceğini açıklıyor.

Ben bu yazıyı yazarken pencerimin altından geçen birinin, “Şu anda yeri daha bulamadım. Etrafta dolanıyorum” diye hoparlörü açık telefonuyla konuşması ilahi bir katkı olmalı.

Bu şekilde değişen kullanıcı, müşteri ya da tüketici profili, üretim tarafında talebi öngörmek, doğru çeşitlemeyi yapmak ve doğru zamanda doğru yerde sunmak gereğini yaratıyor.

İşletme profili ise bu dönemde markalaşma ile birlikte düşünülmesi gereken bir konu. Nişantaşı’nda Louis Vuitton’un önündeki Arap/Afrikalı kitlesi, markanın hem fiziksel hem dijital dünya için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

PÜF NOKTASI

Listedeki son iki madde olan Google Cloud ve Workspace ile Android ve Google Play’i ayırmayı uygun gördüm çünkü bu iki araç, kurumsal hayata dokunan B2B dediğimiz boyutu ilgilendiriyor. 2025’e kadar 2,75 katına büyümesi beklenen Google Cloud ve Workspace, coğrafyadan bağımsız olarak iş ilişkisi kurmanın aracını oluşturuyor. Bizimki gibi “coğrafya kaderdir” demeye alışık bir ülkede, bu grubun yarattığı ekonomik etkinin bu ölçüde büyümesini olumlu buluyorum.

Bunu Android ve Google Play’deki yaklaşık 2,5 katlık büyüme beklentisi ile birleştirince tablo daha da heyecan verici bir hal alıyor. Türk oyun sektörünün yurt dışına açılıp yüksek değerleme ile satılan şirketler çıkarmasında Google Play’in ve App Store’un etkisini görmezden gelmek mümkün değil. Bu büyümenin, paralelde yerli yazılım ve uygulamalar ile bunların üzerinde yer aldığı ürünlerin ihracatına da katkısını yaratmak gerekiyor.

Böyle bakınca, Türkiye’nin bu çağdaki üretim modelini markalar ve gelişmiş tasarıma dayalı markalı ürünler ile sistemlere odaklamak gerektiğini görüyorum. Bulut başta olmak üzere yenilikçi teknolojiler ile global bir iş ağı kurup tasarladığımız ürünlerin üretimini gelişmekte olan ülkeye yaymalıyız. Bunun stratejik planlaması konusunda Google projeksiyonu iyi bir başlangıç noktası sağlıyor. Ya sonrası?