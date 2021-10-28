“Dijital Dönüşüm Zirvesi”nden...

Dijitalleşme, iş sürecini çok daha anlaşılır, verimli ve hızlı bir hale getirmesidir.

Uluslararası iş dünyasında anlayışlar ile beklentiler yapay zeka, endüstri 4.0, büyük data ve IoT gibi faktörlerin öne çıkmasıyla hızla değişim ve gelişim göstermektedir.

Dijital dönüşüm, bir iş modelini değiştirerek yeni gelir ve değer üreten bir süreç sağlamak adına dijital teknolojilerin kullanılarak, dijital bir iş modelini hayata geçirmektir.

Dijital dönüşüm insan kaynaklarından finansa, ürün döngüsünden operasyon süreçlerine, satış ve pazarlamadan, üretime; işletmelerin tüm bölümlerinde önemini hissettirmektedir.

Ülkemizde son yıllarda Dijital dönüşümün önemini vurgulayan öğretici-bilgilendirici bir dizi etkinlikler yapılmakta.

Bu bağlamda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilişim Topluluğu İşletme-Ekonomi Kulübü’nün düzenlediği moderatörlüğünü öğretim üyesi Dr. Mustafa Özhan Kalaç’ın yaptığı “Dijital Dönüşüm Zirvesi” Salı günü çevrimiçi olarak yapıldı.

İzleyici olarak katıldığım Zirvenin konuşmacıları; TOSYÖV başkanı Nezih Kuleyin,TOBB Türkiye Yazılım Meclisi başkanı Ertan Barut ile İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu olarak belirlenmişti.

Dijital dönüşüm ana temalı zirvede konuşmacılar seçtikleri konu başlıkları ile zirveyi zenginleştirmiş oldular.

Üç konuşmacının anlattıklarına gelirsek özetle şunlar;

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin “İşletmeler Açısından Dijital Dönüşümün Önemi” başlıklı konuşmasında;

Dijital Dönüşüm neden gereklidir.

Buna birçok yanıt verilebilir ama bence en önemli yanıt “hayatta kalmak için”dir.

Yapılan araştırmalar dijital dönüşümü sağlayamayan değil geç kalan firmaların önümüzdeki dönem rakipleri tarafından yok edileceğini belirtmektedir.

Rekabetçi olmanın birinci şartı dijitalleşme sürecinden geçmektedir.

Yapılan araştırmalar dijital dönüşümü sağlayamayan değil geç kalan firmaların önümüzdeki dönem rakipleri tarafından yok edileceğini belirtmektedir.

Rekabetçi olmanın birinci şartı dijitalleşme sürecinden geçmektedir.

Dijitalleşme sürecini benimsemiş firmaların karlılıklarının da diğer şirketlere göre çok fazla olduğu bir gerçek.

Bunun nedeni ise elde edilen yüksek verimlilik.

Günümüz açısından dijitalleşme çok önemli bir soruna da çözüm üretmektedir.

O da çevre sorunlarının çözümüne verilen katkıdır.

En azından birçok sektörün evde çalışması birçok ürünün karbon ayak izinin azalması dijitalleşme sayesinde gerçekleşebilmiştir.

Peki bütün bu anlatılanlar bu kadar netken ne olmakta da KOBİ’ler bu sürece dahil olmakta belirli bir zorluk çekmektedirler.

Bence bunun iki nedeni var

Finansal kaynak yetersizliği Altyapı yetersizliği

KOBİ’lerin yarısından fazlasında bilişim personeli yok ve yine aynı oranda KOBİ bilişim konusunda dış destek dahi almıyor.

Her on şirketten sadece 3 ünde bilişim personeli var.

Dijital dönüşümde en önemli sermaye bu alanda çalışacak nitelikli insan kaynağı altyapısını güçlendirmektir.

Ne yapmak lazım: Önce her şirketin bir stratejik planı olmalıdır.

Müşteri ilişkileri daha yeni dijital teknikler kullanarak irdelenmelidir.

Veri en kıymetli nesnedir.

Doğru toplanmalı doğru işlenmeli ve doğru bilgi durumuna getirilmelidir.

Dijital dönüşüm bir seferberlik haline getirilmelidir.”sözleriyle TOSYÖV başkanı Nezih Kuleyin konuşmasını sonlandırdı.

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi başkanı ve Globalnet kurucusu ve genel müdürü Ertan Barut’un “Türkiye Yazılım Sektörü ve Dijital Dönüşüm” başlıklı konuşmasında ağırlıklı olarak yazılıma yer verdiği konuşmasında “TOBB yazılım meclisi olarak Türkiye yazılım endüstrisini hem iç piyasalarda hem dış piyasalarda milli yazılımı dolayısıyla yazılımcılarımızı desteklemekteyiz.

Dijitalleşme sürecinde karşılaşılacak sorunların aşılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Pandemi sürecinde bir yanda sağlık ve sosyal yaşamda sıkıntılar yaşanırken diğer yandan dijitalleşmede hızla gelişmeler yaşandığını unutmamak gerekiyor.

Sonuç olarak firmalar zaman geçirmeden dijital dönüşümü gündemlerine almalılar.” Diyor Erhan Barut..

İletişim Yazılım Genel Müdürü Tuncer Hatunoğlu “Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 “ başlıklı konuşmasında ; Sanayi devrimlerine geri dönüm baktığımızda

2008 yılında Alman sanayiciler Siemens ve Bosch şirketleri hazırladıkları raporda “ mevcut üretim sistemiyle başarılı olamayacaklarını , ucuz işçilikle rekabet değil , seri üretimin yanı sıra teknolojinin kullanılmasıyla kişiye özel üretimi robotlarla üretim yaparak Uzak doğuya kaptırdığımız öncülüğü endüstri 4,0 la tekrar kazanabiliriz.” Görüşlerini Alman hükümetine sundular.

Alman hükümetinin 400 milyon Euro’luk maddi desteği ile fon oluşturuldu.

Üniversiteler, sanayiciler, bilişim uzmanları, ekonomistler bir araya gelerek endüstri 4.0 ı başlattılar.

Yapay zeka, nesnelerin interneti, Iot, otonom robotlar, büyük veri analizi gibi endüstri 4.0’ın yapı taşları dijital dönüşümü tetikledi.

Japonlar ise bu sürece toplum 5.0 olarak tanımlıyorlar.

Endüstri 4.0, toplum 5.0 sürecinde gelişmiş ülkelerde yaşanmakta olan yarıştan ülke olarak kopmamız gerekiyor” diyor Tuncer bey.

Konuşmacılardan derlediğim bilgiler özetle bunlardı...

Dijital Dönüşüm Zirvesi’ni düzenledikleri için Celal Bayar Üniversitesi bilişim topluluğu İşletme -Ekonomi Kulübü’nü sevgili gençlerimizi özellikle kutlamak isterim.

Gerek bu zirvede gerekse başka platformlarda, İşletmelerin bilişim uzmanları istihdam edememe ve finansman sorunu nedeniyle dijital dönüşüme yeterince önem vermedikleri görülüyor..

Oysa bu sorunları aşarak gerek ulusal gerekse uluslararası rekabette dijital dönüşümün işletmelerine kazandıracakları artı değerleri unutmamaları gerekiyor.