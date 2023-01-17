Dijital dönüşümden nasıl fayda sağlanır?

Dijital dönüşüm iş dünyasının yeni oyun alanı. Her ölçekten şirketin, özellikle de kurumsallaşmasını tamamlamış olan büyük ölçekli şirketlerin ana gündem maddesi. Son dört senedir, özellikle de Covid’in de hızlandırması ile şirket gündemlerinde bir numaralı madde haline geldi. Amaç ne? Amaç mavi yaka işlerde endüstriyel otomasyon, beyaz yaka işlerde ise akıllı otomasyon (Intelligent Automation) veya diğer bir ifade ile hiper otomasyon ile iş süreçlerini hiçbir insan müdahalesi olmadan veya çok az insan müdahalesi ile sonucuna ulaşmaktır.

Sonuç olarak, bu otomasyonlar süreç hızını artırır, maliyetleri düşürür, uyumu ve kaliteyi geliştirir, süreç esnekliğini artırır ve daha iyi karar vermeyi sağlar. Bu sayede de önce müşteri ve çalışan memnuniyetini, sonra da gelir ve kârı artırır.

Dijital dönüşüm dediğimiz konunun teknik yönü basitçe bu. Tabii bu otomasyonlar kapsamında başta yapay zeka ve makine öğrenmesi de dahil, robotik süreç otomasyonu, veri yönetim platfomları, nesnelerin interneti, duygu analizi, veri görselleştirme, görüntü ve video analizi, biyometrik, akıllı chatbotlar, akıllı iş akışları, low-code ve no-code platfomlar ve diğer pek çok teknoloji yer alıyor. Bunlar son derece yeni teknolojiler ve farklı kombinasyonlar ile dijital dönüşüm çabaları içinde kullanılıyor.

İş stratejiniz ne olursa olsun, dijital dönüşüm sizi destekler

Günümüzde hızlı büyüyen bir pazarda, hızlı büyüyen bir şirket olmak için iki ana stratejiden birini tercih etmeniz gerekiyor. Birincisi, verimliliği ve ölçeği yakalayarak, fiyat düşürerek, sonrasında ortaya çıkan talebi karşılamak için yatırımlar ile ölçek ekonomisini yeninden büyüterek, pazardan daha büyük pay almak.

Sürekli büyümek ve rakipleri bu şekilde oyun dışında bırakmak. Yani hacme oynamak. Diğer strateji ise sürekli inovasyon yapmak, rakiplerin kısa vadede taklit edemeyeceği yeni ürün veya hizmetleri hızla pazara sunmak, hatta daha iyisi, yeni pazarları bizzat oluşturmak. İlkinde verimlilik, ikincisinde ise yenilik ön planda... İşte her iki iş modeli açısından da iş süreçleri ve organizasyonu dijitalleştirmek önem arz ediyor. İlkinde konu ekonomiklik, verimlilik ve etkililik sağlamak, ikincisinde ise iyi fikirlerden inovasyona, oradan da yeni iş modellerine, yeni ürün ve hizmetlere ve yeni pazarlara hızlı şekilde ulaşmak. Dijital dönüşüm burada tercih edilen strateji ne olursa olsun, maliyet, verimlilik, hız, çeviklik, etkililik ve performans sağlayan otomasyon ve teknolojiler ile stratejinizi destekliyor.

Dijital dönüşüm sadece teknoloji odaklı bir iş değil

Ancak dijital dönüşüm dediğimiz konu sadece işin teknoloji boyutundan ibaret değil. Dijital dönüşümün, teknoloji dışında kalan pek çok boyutu da var. İnsanların ve kurum kültürünün dijital dönüşüme hazırlanması, geleceğin iş becerilerine sahip, öğrenen bir örgüt oluşturulması, iş süreçlerinin dijitalleştirilmeden önce iyileştirilmesi ya da yeniden tasarlaması, örgüt yapısının ve iş gücü çalışma koşullarının dijital iş modellerine uygun hale getirilmesi, etkin bir veri yönetiminin oluşturulması, yönetim ve liderlik kapasitesinin geliştirilmesi gibi boyutlar da en az teknoloji kadar önemli.

Dijital dönüşümden fayda sağlamanın ilk yolu bu işi sadece bir yazılım veya yapay zeka işi gibi görmeyi bırakmak. İkincisi, iyi bir dijital dönüşüm stratejisi oluşturmadan yola çıkılmaması. Bugün ülkemizde yapılan en büyük hata, bu işe analiz ve strateji oluşturmadan, yazılım yatırımları ile başlanması. Bu işin teknoloji, insan, süreç, veri, kültür, organizasyon, liderlik gibi boyutları değerlendirip, güçlü bir plan ve dengeli bir bütçe ile bu işe başlamak gerekiyor.