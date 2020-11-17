Dijital dünya da iş ahlakına muhtaç

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği İGİAD; bu yıl beşincisini düzenlediği zirvede, dijital dünyanın fırsat ve tehditlerini, iş ahlakı boyutuyla masaya yatırdı. Genel kanı; e-ticaretin yaygınlaşması, pazara girişin engellerinin kalkması iyi de… İş ahlakına aykırı eylemler de önemli.

Öyle ki iş ahlakının bu alanda kurulması, yaygınlaştırılması için yeni kurum ve kurallar gerekecek. Doğrudur; işlem sanal olsa da sonuçları gerçektir ve dijital ekonomilerde ahlaki davranışa duyulan ihtiyacın artacağı gerçeği unutulmamalıdır.

Öncelikle toplanan verilerin ahlaki boyutu önemli… Müşteri verinimettir. Çünkü veri; nimettir ve bunu müşteri üretiyor. E-ticarette toplanan verilerin fiili ve potansiyel müşterilerin iktisadi, sosyal, kültürel ve politik tercihlerini fazlasıyla etkileyebiliyor.

Bu yüzden her düzeyde veri mahremiyeti ve veri güvenliği, ahlaki boyutta büyük önem kazanıyor. Gerçek hayatta yalan söylemek, kişilerin görüşlerini taraflı bir biçimde aksettirmek ve müşterileri eksik, yanıltıcı ve hatalı bilgilerle manipüle etmek, iş ahlakına aykırıdır.

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan; dijital dünyada da müşteri yorum ve değerlendirmelerini eksik ve yanıltıcı bir biçimde sunmanın, iş ahlakına aykırılığına dikkat çekiyor ve düzenleme öneriyor.

ARAMA MOTORLARI AHLAKSIZCA ARAMAMALI

Sanal dünyada arama motorları, kural koyucu hale gelmiş durumda… Tercihleri yönlendirmedeki etkileri inanılmaz ve dijital tekeller kurulmasına yol açabiliyorlar.

Rekabet bozucu bu güçler, iş ahlakı boyutuyla ele alınmadıkça ahlaksızca aramak, dijital tiranlar üretebilecektir. Veriye saygı yetmez bu veriyi ahlaklı kullanmak da gerekir.