“Dijital Dünya Kadınları” etkinliği…

Dünya genelinde yaşanan cinsiyet eşitsizliği küresel ekonomiyi de önemli ölçüde etkiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu raporunda ise cinsiyet eşitsizliğine karşı yapılan çalışmaların bugünkü hızıyla devam etmesi durumunda, cinsiyet eşitsizliğinin sonlanmasının en az 135 yılı bulacağı ve kadınların ekonomiye katılımındaki eşitlik için 267 yıla daha ihtiyaç duyulacağı öngörüldü.

Toplum olarak önümüzde kadın cinayetlerinin engellenmesi, cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği gibi kadınların mağduriyetlerine sebep olan pek çok sorun çözülmeyi bekliyor.

Bununla birlikte hem ülkemizin hem de dünyamızın daha yaşanabilir bir yer olması için kadın girişimcilerimiz canla başla çalışıyorlar.

Kadın girişimciler, geliştirdikleri teknolojiler ve iş modeli inovasyonlarıyla bir yandan ciddi ekonomik değerler yaratırken diğer yandan da toplumu ve dünyayı daha güzel hale getiriyorlar.

Açık kaynaklardan derlediğim bilgiler bağlamında,TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Bilişim Derneği (TBD) önderliğinde Globalnet İnternet Teknolojileri ve Yazılım firması tarafından organize edilmekte olan etkinliği konuştuk.

Rahmi bey ; “ Bu yıl ‘Dijital Dünya Kadınları: Yaşayan, Yaşatan’ olarak belirlediğimiz temamızla, kadınların dijital geleceğin izleyicisi değil, öncüsü olduğunu, hayatın tüm alanlarında dijitalle var olduklarını vurguluyoruz.

Dijitalle yaşayan ve yaşatan tüm kadınlarımızı bugün: 14:00- 17:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecek etkinliğimize davet ediyoruz.” sözleriyle başladığı konuşmasını şu sözleriyle sürdürdü…

“Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" diyerek kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini konumlandırmış ve kadın haklarını çağdaşlaşmanın ana unsuru olarak görmüştür.

Söz konusu tarihlerde, dünyanın herhangi bir ülkesinde, hiçbir lider, kadın hakları için vizyoner bir bakış açısı ortaya koyamamış, böylesine duyarlı olmamış ve böylesine bir mücadele örneği de vermemiştir.

Kadın hakları, Cumhuriyetle birlikte gerçekleştirilen devrimlerin önemli bir parçası olmuştur. Bunun sonucunda da kadınlarımız mühendis, avukat, doktor, pilot olmaya başlamışlar ve ülkenin kalkınmasına ve ekonominin gelişimine önemli katkılar sağlamışlardır.

O tarihlerde batı toplumlarında bile henüz kazanılmamış olan ve ATATÜRK tarafından Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı dünyanın birçok ülkesinde hayranlık yaratmıştır.

Aradan yaklaşık 100 yıl geçtikten sonra bugün geriye dönüp baktığımızda ileri görüşlü bir yaklaşımla verilen bu vizyoner çabaların ne kadar önemli olduğunu daha da net olarak görebiliyoruz.

TBD olarak hem ülkemizin dijital dönüşümünde hem de gerçek ve sanal dünyanın birleşimi olan gelecek ötesi olarak da tanımlanan Metaverse yani yenidünya düzeninde kadın aklının ve yaratıcılığının önemli katma değerler yaratacağına inanıyoruz.

Ve bu da, kadınlarımızın teknolojik yetkinliklerini arttırma ve dijital becerilerini geliştirme istek ve kararlılığına bağlıdır.

TBD olarak ev ödevimizi dernek bünyesinde de yerine getirmekteyiz.

Bu kapsamda hem dernek üye yapısında hem de dernek yönetimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

TBD üye yapısındaki % 37 kadın oranı ve TBD Merkez yönetim kurulunda yaklaşık % 50 olan kadın oranı bunun en önemli bir göstergesidir.

TBD’nin önemli çalışma konularından birisi de ‘Teknolojide Kadın ve Cinsiyet Eşitliği’dir.

Derneğimiz tarafından 50 yıl boyunca düzenlenen birçok organizasyon ve etkinlikler ile hayata geçirilen projelerde söz konusu “Teknolojide Kadın ve Cinsiyet Eşitliği” teması yer almıştır.

Bu çabalarımız kapsamında üyesi olduğumuz Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) tarafından Teknolojide Kadını destekleme kapsamında 2019 Bronz ödülüne layık görülmüş bulunmaktayız.

Bu ödülün bizleri TBD olarak daha da cesaretlendirdiğini ifade edebilirim.

Bu çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmeye de kararlıyız” diyor TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe…

Değerli okurlar çevrim içi olarak düzenlenen bugün 14:00-16:00saatlerinde gerçekleştirilecek “Dijital Dünya Kadınları” başlıklı "oturumu TBD YK Üyemiz Ceyda Süer, “Sivil Toplumda Kadın Liderler” başlıklı oturumu ise TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı, Erhan Barut’un yöneteceği etkinliği izlemenizi öneriyorum…

Etkinlikle ilgili iletişim ve izleme notu:

Etkinlik Programı :https://www.dijitaldunyakadinlari.com/#Program

Kayıt :https://www.dijitaldunyakadinlari.com/kayit-formu/