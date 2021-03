Dijital Dünya Kadınlarının “Cesur-Üretken-Girişimci” etkinliği

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2019 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen etkinlik bu yıl, Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) önderliğinde düzenlenen Dijital Dünya Kadınları “Cesur, Üretken, Girişimci” etkinliği yoğun ilgi ve katılımla 10 Mart 2021 tarihinde 14.30-16.30 saatleri arasında pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

İzleme olanağını bulduğum etkinliği TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’den değerlendirmesini rica ettim.

“TBD olarak Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bu yıl üçüncüsü olan Dijital Dünya Kadınları etkinliğimizi, dijitalde gerçekleştirdik.

Temamızı ‘Dijital Dünya Kadınları: CESUR, ÜRETKEN, GİRİŞİMCİ’ olarak belirledik.

Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl, sadece bilişim sektöründeki kadınları değil; dijitalin gücünü kullanarak her sektörde öne çıkan, işini kuran ya da büyüten kadınları da misafir ettik.

İlham verici hikâyeleri ile etkinliğimiz katılımcılarını buluşturduk.

Geçtiğimiz yıl bu etkinliğimizi BTK salonunda gerçekleştirmiştik” sözleriyle başladığı değerlendirmesine “Bilişim sektöründe kadın liderler gözüyle; işletmelerin dijitalleşme yolculukları, sosyal ağlarda işbirliği, uzaktan eğitim programları, dijital dünyanın araçları konularımız arasındaydı.

Bu araçlar olmasaydı son bir yıl; yaşadığımız tüm sıkıntıların üzerine daha büyükleri eklenebilirdi. Bilişim sektörümüzün servis sağlayıcıları, her kişi ve kurumu, olduğu her yerden, evinden; işine bağladı.

Yıllardır konuştuğumuz dijital dönüşüm, dijital ofis, işbirliği ve toplantı araçları, yazılımları sayesinde bir yılda gerçekleştirildi.

Bu dönüşümle birlikte İnsan Kaynakları politikalarına, kadınlarımızın çok ihtiyaç duyduğu esnek ve hibrit çalışma modelleri girdi.

Her ev ofis oldu, evden çalışma şekli yeni normal oldu.

Herkes her an her yerden, esnek koşullarda işin, projenin, üretimin paydaşı olabildi.

İstihdamda cinsiyet eşitliği sağlanması yolunda çok büyük bir kapı araladı.

Bununla birlikte bilişim sektörünün gücünü kullanan cesur, üretken, girişimci kadınlar da öne çıktı..”

Etkinliğe katılan cesur girişimcilerin ve STK temsilcilerinin nelerden söz ettiklerini anlatır mısınız soruma Rahmi Aktepe; Bu doğrultuda etkinliğimizde; birbirinden değerli sosyal girişim liderlerini, dijitalin gücünü kullanan üreten cesur girişimcileri, bilişim sektörümüzün üst düzey yöneticilerini, STK liderlerini ağırladık:

- Dünya vatandaşı olan Türk kadınlarının global ağı olan ‘TurkishWIN’in kurucusu Sn. Melek Pulatkonak, ‘Milyon Kadına Mentor’ projesinin tanıtımını yaptı, STEM alanlarında çalışan genç kadınları (15-25 yaş) ve sektör liderlerini dijital bir platform üzerinden bir araya getirmeyi amaçlayan bu mentorluk programının 10 yıllık hedefi 1 milyon mentorluk görüşmesinin gerçekleşmesi,

- Türkiye’nin en büyük online servis platformu Armut.com’un kurucusu Başak Taşpınar, kendi ihtiyaçlarından yola çıkarak kurduğu bu şirkette zorlukları nasıl aştığını anlattı,

- Pandemi döneminde, tüm akademik birikimini sektöre, girişimci adaylarına sunmak üzere yola çıkan Tuba Üstüner; İngiltere’den Türkiye’deki kadınlara ulaşıyor.

Mühim olan insanlık diye yola çıkan gönüllü, birikimli deneyimle ekibiyle; muhimolan.com’u kurmuşlar ve ‘karma para’ adını verdikleri bir karşılık modeliyle, Harvard ve Oxford tecrübelerini girişimcilere aktarıyorlar.

Bu ekipten destek alanlar, karşılığını para ile değil; aldıkları destek saati kadar kendi tecrübelerine ihtiyaç duyanlarla buluşturacaklar,

- Kurumsal iş yolculuğunda liderlik rollerinden sonra, Londra’da Yasha Consulting’i kuran Yapıncak Erkan, dijitalin gücü ile dünyanın her yerindeki farklı sektörlerden işletmeye marka yönetim pazarlama danışmanlığı ve lider koçluğu yapıyor,

- TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurul üyesi Fatma Aydoğdu, Yönetim Kurulu’nda kadın rol modellerinden. Ülkemizin kadın girişimcilik karnesini ve TOBB kadın girişimciler kurulu’nun; bu karneyi daha iyiye götürecek çalışmalarını aktardı.

*Sn. Elif Gürdal, mühendislik yazılımları alanında büyük bir uluslararası şirketin, ilk kadın ülke müdürü; sektörde kadın liderliği yolculuğunu aktardı ve kız çocuklarımızın teknoloji sektörlerine cesaretlerinin artırılmasının öneminin altını çizdi.

Bilişim dünyası bir yanı ile kadınlara başka sektörlerden daha çok ilerleme fırsat sunmayı vaat ederken hala yönetici seviyesinde kadın oranının düşük olmasının sebepleri ne olabilir, kadın yöneticilerden nasıl karakter özellikleri beklenir, ben nasıl bir yol tercih ettim konularına değindi.

- İstanbul Blockchain Women’ın kurucularından Sn. Başak Burcu Yiğit’le blockchain’de kadını, çevre bilimlerinden blokzincir teknolojisine geçiş yaptığı kariyer hikayesini, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ve Paribu ve Akademetre işbirliği ile yaptıkları "Blokzincir Ekosisteminde Kadın Olmak" araştırma neticelerini konuştuk,

- Bilişim suçları gibi oldukça zor bir sektörde kadın avukat olan, Sn. Ceren Küpeli, yine aynı sektörde hocalık yapıyor.

Gençlerin beklentilerini; hangi yönleri rol model aldıklarını ve dijital dünyada hukukun nereye evrildiğini aktardı.

Derneğimiz; CEPIS (Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri) nezdinde ülkemizi temsil eden tek STK olmakla birlikte, CEPIS’in ana çalışma gruplarından biri olan DiverseIT (Bilişimde kapsayıcılık çeşitliliği hedefleyen dijitalde kadın kolu) tarafından hazırlanan ‘çeşitlilik tüzüğü’nün hazırlanmasında büyük rol oynamış, bu tüzüğü ilk kabul eden dernek olmuştur.

Bu tüzük kapsamında, işletmeler, dernekler, her ölçekte kurum kuruluş için, dahiliyet kültürünün gelişmesi yolunda kriteler belirlenmiş ödül programları oluşturulmuştur.

Kadın Çalışmalarımız; dijitalin gücü ile ‘bilişimle girişimci kadın’ ve ‘benim bildiklerim’ programları altında; kadınların birbirine ilham verdiği, tecrübelerini paylaştığı söyleşiler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca; çok yakın bir tarihte de ‘deneyimden üretime kaviyer’ proje lansmanı gerçekleştirilmiştir. Ankara Kalkınma Ajansından destek alan projede, çeşitli nedenlerle ekonomik yaşamın dışında kalan kadınların topluma ve üretime geri kazandırılması hedeflenmiştir.

Kadın emeği ve işgücünün, hane dışında işletmelere, girişimlere taşınması sadece bir toplumsal, sosyal mesele değil ekonomik meseledir.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürünün yayılması kapsamında ele alınmalıdır. Dijital dünyanın sunduğu tüm fırsatlar, hele de pandemi döneminde istihdam modellerine entegre olan esnek çalışma modelleri; kadının işgücüne katılımı adına aralanan önemli bir kapı olmuştur.

Dinamik, uluslararası fırsatlara açık, yaratıcı, gelişen ve geliştiren teknoloji sektörümüz; kadınların yaratılış özellikleri ile de çok örtüşmekte, kadının düşünce yapısına çok daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Kadınların detaycı, birleştirici, çok yönlü düşünme yetenekleri; yazılım sektörümüz açısından da büyük değerdir. Yazılıma kadınlarımızı teşvik etmek üzere de TOBB Yazılım Meclisi ile işbirliği içinde olacağız.

TBD olarak; Kadın Çalışma Grubumuz ve Cepis DiverseIT dijitalde kadın iş kollarımızın da çabası ile her geçen gün daha fazla kadını sektörümüze çekmek, bu alanda eğitim ya da kariyer yapan kız çocukların sayısını artırmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. “ sözleriyle etkinliğin anlatımını ve değerlendirmesini sonlandırdı.

Bilişim sektöründe başarıyı yakalamış kadınlarımızın anlatımları ve önerileri çok kıymetliydi.

İzlerlerken öğretici, keyifli ve başarılı etkinlikte Genel Başkan Rahmi Aktepe’yi, panelistleri, TBD yöneticilerini ve emeği geçenleri kutluyorum.