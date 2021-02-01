Dijital dünyada yola devam…

“Oscar’ın Yabancıları” İstanbul Modern Sinema’da; 2020 yılında 16 milyon yabancı turist ağırladık; Sabancı Vakfı “2021 Hibe Programı” başvuruları 10 Şubat’a kadar sürüyor; Borusan Sanat’ın yeni yöneticisi Aydın Dorsay; Genco Erkal’ın hayatı belgesel oluyor haberleri ve dahası Yaşam Keyfi’nde…

- “Oscar’ın Yabancıları” İstanbul Modern Sinema’da

İstanbul Modern Sinema, dokuzuncu kez düzenlediği Oscar’ın Yabancıları seçkisini 16 Şubat – 8 Mart tarihlerinde sinemaseverlerle buluşturuyor. Programda “En İyi Uluslararası Film” dalında aday 10 film izleyiciyle buluşuyor.

Geçen yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin En İyi Film Oscar’ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının bu kategorisinde Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmler yer alıyor. Gösterimler ücretsiz ve çevrimiçi olacak…

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- 2020 yılında 16 milyon yabancı turist ağırladık

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye 2020 yılında yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’ye 2020’de gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 69 azalışla 15 milyon 964 bin oldu.

Türkiye’nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de yine bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı ve 12,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama yine bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artışla 762 dolar oldu.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise; 2020 yılında 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile de Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya’yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

- Sabancı Vakfı “2021 Hibe Programı” başvuruları 10 Şubat’a kadar sürüyor

Sabancı Vakfı’nın kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarını sağlama hedefiyle sürdürdüğü ‘2021 Hibe Programı” başvuruları devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarının “Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi”, “Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması” ve “Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi” alanlarındaki projelerinin destekleneceği Hibe Programı için online başvurular 10 Şubat tarihine kadar yapılabilecek.

- Borusan Sanat’ın yeni yöneticisi Aydın Dorsay

Borusan Sanat, yeni sezon çalışmalarına Aydın Dorsay ile devam etme kararı aldı. 2006 yılından bu yana Borusan Sanat Genel Müdürü olarak görev yapan Ahmet Etem Erenli’nin Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Koordinatörlüğü’ne gelmesiyle birlikte Borusan Sanat’ın yöneticilik koltuğunu Aydın Dorsay devraldı.

- Genco Erkal’ın hayatı belgesel oluyor

ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği “Genco” adlı belgeselin çekimleri başladı. Sahnede 60 yılını tamamlayan, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan belgeselin Temmuz ayında ENKA Sanat’ta gerçekleştirilecek bir prömiyer gösterimle izleyiciyle buluşması hedefleniyor.

- “Dijitalleşmeyle sınırsızlaşma ve kültürlerarası diyalog sanat dünyasına pozitif etki edecek”

Mekândan bağımsız, sınırları olmadan sanatı geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle yola çıkan Artcrowdistanbul Online Galeri’nin kurucusu Şanel Şan Sevinç, “Dijitalleşmenin beraberinde getirdiği en önemli pozitif özellik, küreselleşmenin, sınırsızlaşmanın, kültürlerarası diyaloğun sanat dünyasına da pozitif etki edeceğine inanıyorum. Dilediğiniz fuarı, galeriyi, sergiyi olabilecek en detaylı şekilde gezmek, sanatçı ve eserlere ulaşabilmek izleyiciyi motive eden, perspektifini büyüten, eğiten ve satın alma arzusunu da tetikleyen aracılar” diyor.

- Pera Müzesi’nin “dijital hazine sandığı” yenilendi

Çevrimiçi ziyaret sayısı geçtiğimi yıl bir önceki seneye göre yaklaşık dört kat artarak 475 bine ulaşan Pera Müzesi, web sitesinin tasarımını ve içeriklerini baştan aşağı yeniledi. Müzenin yeni dijital hazine sandığı, güncel içerikleri, 3B çevrimiçi sergileri, film programlarından öğrenme atölyelerine sayısız etkinliği bütüncül bir bakışla ve yepyeni bir akışla bir araya getirme amacıyla daha zengin, daha pratik ve daha hızlı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2020 Yıllık’ı yayımlandı

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan YILLIK: Annual of Istanbul Studies ikinci sayısıyla basılı ve dijital ortamda okurla buluştu. İstanbul’u farklı pencerelerden mercek altına alan akademik derginin pandemi döneminde hazırlanan yeni sayısı, kent tarihine salgınlar ekseninde yaklaşan bir makaleyle başlıyor. Galata Kulesi’nin tartışma yaratan restorasyonu, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi gibi güncel konulara tarihsel pencere açan araştırmalar ile, İstanbul’a Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Kemal’in gözünden bakan incelemeler, yayının dikkat çeken içerikleri arasında yer alıyor.