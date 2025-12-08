Dijital evrim

Bazen hepimiz o anı yaşamı­yor muyuz, Matrix filmindeki Neo gibi mavi hapı mı alsak, yoksa kırmızı hapı yutup gerçekliği mi görsek diye düşündüğümüz anla­rı? Geleneksel finans dünyasının konforlu, bildik sınırlarında kal­mak mı, yoksa bizi bekleyen baş döndürücü dijital evrene adım at­mak mı? Benim için bu soru çok­tan cevaplandı; yakın zamanda We Are Social tarafından yayım­lanan Digital 2026 Küresel Genel Bakış Raporu’nu incelerken, fi­nansın ötesine giden yolculuğun ne kadar hızlandığını bir kez daha fark ettim. Geçmişte finans, yal­nızca banka şubelerinden yöne­tilen, matbu evraklara boğulmuş bir alandı. Oysa bugün, gezegeni­mizdeki 8,25 milyar insanın 6 mil­yardan fazlası internet kullanıcısı ve 5,66 milyar kişi sosyal medya­da aktif. Bu rakamlar, finansal ha­yatımızın geleneksel kurallarını çoktan yerle bir etti ve bize, deği­şimin artık bir tercih değil, bir zo­runluluk olduğunu fısıldıyor.

Ceplerimizdeki ekonomik tsunami

Dijitalleşme dediğimiz olay, as­lında yavaş yavaş gelen bir dalga değil, hepimizi içine çeken bir tsu­nami. Raporun derinliklerine in­diğimde, internet kullanıcılarının sayısının son bir yılda %5,1 arttı­ğını, sosyal medya kullanıcıları­nın ise %4,8 büyüme kaydettiğini görüyorum. Bu denli hızlı bir bü­yüme, trilyonlarca dolarlık küre­sel reklam harcaması hacmini de beraberinde getiriyor ve her tık­lama, her kaydırma, finansal akışı yeniden şekillendiriyor. İnsanlar artık bilgiye ulaşmak için interne­ti ilk sıraya koysalar da yeni nesil finansal dav­ranışlar da hızla yükse­liyor. Hepimiz farkında­yız, sadece fiziki ürünle­re değil, dijital içeriklere de ciddi harcamalar yapı­yoruz. Bireyler arası di­jital ödeme işlem hac­minin toplam ekonomik büyüklüğü, cebimizdeki telefonların artık cüzda­nımızdan çok daha fazlası oldu­ğunu kanıtlıyor. Finansın ötesine geçişimiz, en çok da mobil cihaz­larımız sayesinde gerçekleşiyor, çünkü artık tüm işlemlerimiz par­maklarımızın ucunda.

Yapay zekâ ve neo-bankaların yükselişi

Finansal alandaki dönüşümün asıl itici gücü ise, Yapay Zekâ (YZ) ve dijital bankacılık çözümlerin­den geliyor. Rapor bize, şimdiden 1 milyardan fazla insanın Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Üretken YZ (GenAI) platformlarını kul­landığını gösteriyor. Finansal ka­rarlarımızda, yatırım analizleri­mizde ve hatta günlük bütçe yö­netimimizde YZ’nin kapladığı alan her geçen gün genişliyor. Ge­leneksel bankaların hantal yapı­sına karşılık, Revolut gibi dijital bankaların müşteri tabanını %68 oranında artırması ya da Brezilya merkezli Nubank uygulamasının Meksika’da %83’lük etkileyici bir büyüme sergilemesi, bize paranın geleceğinin nerede olduğunu açık­ça işaret ediyor. Bu neo-bankalar, özellikle Brezilya ve Güney Afrika gibi geleneksel bankacılığın daha az köklü olduğu pazarlarda fırtına gibi esiyor. Artık finansal hizmet­ler, sıkıcı ve karmaşık olmaktan çıkıp, samimi ve eğlenceli uygu­lamalar aracılığıyla kişiselleşiyor.

Finansal kehanetler: Optimizm mi, distopya mı?

Bu büyük veri okyanusuna bak­tığımda, finansın ötesindeki yol­culuğun bireyleri eşi benzeri gö­rülmemiş bir özgürlüğe taşıya­cağına dair güçlü bir iyimserlik hissediyorum. Finansal okurya­zarlığın yaygınlaşması, YZ des­tekli kişisel finans asistanları ve sınırların ortadan kalktığı ulus­lararası dijital ödemeler, herkese adil bir oyun alanı sunacak. Be­nim öngörüm, önümüzdeki yıl­larda paranın kendisinin bir ara yüze dönüşeceği yönünde. Artık banka hesabımıza değil, doğru­dan kişiselleştirilmiş YZ asistan­larımızın yönettiği, görünmez bir finansal akışa sahip olacağız. An­cak bu büyük dijitalleşme, bera­berinde distopik bir olasılığı da getiriyor: Finansal hizmetlere erişimi olmayan veya dijital okur­yazarlığı düşük kalan kesimler için uçurum daha da derinleşebi­lir. Bu yüzden, finansal inovasyon sadece “daha hızlı işlem” değil, aynı zamanda “daha adil erişim” anlamına gelmeli.

