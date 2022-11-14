Dijital işletmenin kullanım kılavuzu

Dijital işletme ile dijital dünyada yer alan her türlü kurum, kuruluş ve kişiyi kastettiğimi peşin olarak belirteyim. Bu kullanım kılavuzu meselesine odaklanmaya başlamamın nedeni, DÜNYA gazetesinde yazdığım 50’den fazla köşe yazısının ardından artık sistem tasarımı noktasına ulaştığımızı düşünüyor olmam. Bunu da mümkün olduğunca günlük hayattaki kavramlar üzerinden yapmaya çalışacağım.

Bunun bölümler halinde “şunu yaparsanız şu olur” şeklinde anlaşılır bir biçimde yapmayacağımdan emin olabilirsiniz. Konunun teknoloji, iş modeli, insan kaynağı, tasarım ve sürdürülebilirlik gibi birçok boyutu bulunuyor. Bunların 10’ar temel bileşenini yazsam kitap olur ama işin aslı öyle değil.

Dijitalleşmenin asıl işlevi, sanayi öncesi dönemdeki üretim tarzının büyük ölçekte yeniden hayata geçirilmesidir. Burada işletme tanımını hem kurumları hem de insanları kapsayacak şekilde yapmamın nedeni bu. Açıklayayım: Uzaktan çalışma şeklinde tanımladığımız üretim tarzı, işletme ile kişiyi eşitliyor. Bunu nereden anlıyoruz? Geçenlerde bir yatırımcı arkadaşım, girişimlerinden birindeki yöneticilerinden birinin kendilerinden maaş almasına karşın kendi aile işine “mesai” harcamasından yakınıyordu. Dijitalleşmeden beklentisi, bu kişinin bilgisayarının ya da cep telefonunun başında hangi şirket için çalıştığını tespit edecek bir araçtı. Şu soruyu soramadım: Çalışanları takip ederek şirket performansını artırma isteğin aslında işe aldığın çalışanlardan ne beklediğini bilemediğin ve anahtar performans kriteri (KPI) belirleyemediğin için kendini insanları takip etmek zorunda hissetmenden kaynaklanan bir iş modeli arazı olabilir mi?

Şirketler insanlardan oluşur; daha açıklayıcı bir ifadeyle insanlar şirketlerin temel yapı taşlarıdır. Dolayısıyla şirketlerde kontrol edilmesi gereken temel yapı taşlarının yani insanların sağlıklı tutulmasıdır. Dışarıdan ya da içeriden gelen etkilerle kanser olup kendi varlığına odaklanan yapı taşları en tehlikeli olanlardır çünkü bunlar çevrelerine de kanseri yayarlar. Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük medya grubunun dergilerinden birinde çalışırken şöyle bir ritüel vardı: Birisi gelir, “İşten çıkarmalar olacakmış” derdi. Sonraki üç ay boyunca herkes –yani bu ağa dahil olanlar- bütün zamanını “gelişmeleri takip etmeye” ayırırdı. Kahve içmeye inilip durum değerlendirmesi yapılır. Herkes yönetimin bir yerindeki –muhasebe, insan kaynakları vb.- bir arkadaşından duyduklarını ekiple paylaşırdı. Bu arada kendi ekibini korumak için orta kademe yöneticiler, elemanlarına “önemli” haberler bulur; bunlara sayfalarca yer ayırır; kendi ekiplerinin vazgeçilmez olduğunu ifade etmek için bir zemin oluştururdu.

Bu arada kimse, satışlar ya da müşteri memnuniyetinin nasıl etkilendiğine yani işletmenin asıl faaliyetinin performans göstergelerine bakmazdı. Zaten bunu ölçmek de çok kolay değildi. Benim tespitim, süreli yayınlarda okurun artık kendisini tatmin etmeyen bir ürünü bırakmak için beklediğiydi. Bunun duygusal ya da alternatif bulamamak gibi daha reel nedenleri olabilirdi. Ya da okur o aracın yerine koyacak başka bir şey bulamadığı için tüketmeye devam edebiliyordu. Bu daha büyük bir riskti çünkü rakiplerden daha ucuz olmaya zorluyordu ki alternatifsiz olunsun ve sonuç, batak işler oluyordu. Bu noktada, kullanım kılavuzumuzun birinci maddesini yazabiliriz: SİZİN İÇİN DEĞERLİ OLAN PERFORMANS KRİTERLERİNİ TAKİP EDİN VE KENDİNİZİ BURADAKİ DEĞİŞİME GÖRE DİJİTAL OLARAK YENİDEN ÜRETİN.

Vatan Kurtaran Şaban

Bunun Kemal Sunal’ın, Şaban tiplemesinden mi yoksa rahmetli babamın sözlerinden birinden mi geldiğini hatırlamıyorum ama ifadeyi bir yerlerde duyduğumu hatırlıyorum. Burada kendi yüklediğim anlamla kullanacağım.

Şirketlerde ve arkadaş çevrelerinde genellikle çalışılan şirketle ilgili büyük problemler bir şekilde masaya gelir. Daha önce çalıştığım şirketlerde benim de bu tür üstüme vazife olmayan konularda Vatan Kurtaran Şaban tavırlarım oldu. Hatta bir keresinde, benden sadece bir veri tedarikçisinden fiyat almam istendiğini anlamadığım için, o zamanlar çok örneği olmayan interaktif portal tasarladım ve aylar boyunca üst yönetime anlattım. Sonra bir yönetici gelip, benim görev değişikliğimin o an yürüttüğüm iş sürecini aksatacağını söylemesi üzerine, benim önerimin projenin asıl vizyonuna uymadığı söylendi ve proje öldürüldü.

Geçenlerde bir pazarlama yöneticisi, çalıştığı şirketin internetteki varlığını yenileme projesinin sonuçsuz kaldığını anlatınca bu hatıralarım canlandı. Konuyu biraz deştim ve sorunun, patronun konuyu tanıdıklarla ve şirket içindeki kadroyla işi halletmeye çalışıp profesyonel bir hizmet için gereken bütçeyi sağlamamasından kaynaklandığını anladım.

Bunun sonucu, sürekli yeni bir dönüşüm projesinin başlatılması ancak konuşulanların yapılması için gereken maddi kaynak sağlanmadığından işin yarım kalmasıydı. Yönetici, bunun böyle olmasının daha sağlıklı olduğunu söylememe şaşırdı.

Deneyimim şunu söylüyordu: Bu projeye bütçe ayrılıp dahiyane bir iş yapılsa bile, şirketin iş modeli buna uygun dönüşümü geçirmeyeceğinden o bütçeyi alan kişi, istenen getiri artışı sağlanamayacağı için işten atılacaktı. Başarısız şirketlerin başarısızlıkları içinde debelenmeleri en iyi çaredir. Ama kendi başlarına...

İkinci kuralımız: VATAN KURTARAN ŞABAN OLMAYIN. BIRAKINIZ BATSINLAR, BIRAKINIZ ÖLSÜNLER.

Devam edeceğiz.

Püf Noktası

Dijital araçları, ihtiyacınız olduğunda elinizde bulunacak şeyler olarak değil, işletme olarak kendinizi yeniden şekillendirmenizin araçları olarak görmenizi tavsiye ediyorum. Soru, “21 gün mü, 21 gram mı” şeklindedir. Sanayi toplumu, 21 gün aynı şeyi yaparak alışkanlık kazanmayı daha değerli kılıyordu ve insanlar sistemin parçası oluyordu. Günümüzde, filmdeki anlatımla 21 gram gelen ruhunuzu özgür bırakmanız daha önemli çünkü dijital sistemler sizin hayalinizdeki operasyonu, derhal başlayarak sonsuza kadar tekrar etme olanağı sunuyor.