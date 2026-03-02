Dijital KKTC için yola çıkıldı… Dünya KKTC’yi tanıyabilir
Dijital KKTC için, bilişim adası hedefi için önemli bir adım daha atıldı. Türkiye’nin desteğiyle ülke geneli fiber altyapıya kavuşacak. Diğer çevik adımlar atılmasıyla KKTC, dijital bir kalkınma rotasına girerek katma değer üreten bir dijital ekonomi eksenine taşınabilir. Böylece dijital teknolojilerle çözümleri ve hizmetleriyle bu yönüyle de tanınabilir.
Güneyde dijital altyapı yıllardır bir ulusal rekabet politikası olarak yürütülüyor. Eve kadar fiberleşme, mobil kapsama, dijital kamu hizmetleri, veri merkezleri altyapıları vs…
KKTC, uluslararası bir teknoloji hub’ı olabilir, gerçekleştirebiliriz
Fiber, yazılım, bulut bilişim, e-ticaret, Fintek, oyun, uzaktan hizmet, eğitim teknolojileri ve e-devlet için ana taşıyıcı altyapıdır. Dijital çağda fiber, bir ülkenin limanı, yolu ve enerji hattı gibidir.
Yazılımın stratejik sektör olarak kabul edildiği KKTC’de yazılım ekonomisini oluşturarak ülkeye döviz girişini hızlandırabiliriz. Yapay zekânın gelişimiyle dünyada uzaktan çalışmanın daha ileriye gittiği bir dönemde KKTC uzaktan çalışma için ideal ve aynı zamanda teknoloji hub’ı olma yönünde oldukça fırsatları olan bir ülke.
Başka ülkelerin Türkiye’nin son yıllardaki teknoloji girişimleri çıkarma başarısını kendi ülkelerine taşıma için girişimlerde bulunduğu böyle bir dönemde KKTC’mize de bu deneyimi taşıyabiliriz. Teknoloji ekonomisi; tek bir hamleyle değil, altyapı + ekosistem + ölçek birleşimiyle büyür. Türkiye teknoloji ekosistemi konusunda ciddi tecrübe biriktirdi. Altyapı kurdu. İnsan kaynağı yetiştirdi. Girişimcilik ekosistemini büyüttü. Turcornlar, Decacornlar çıkardı. Kısa sürede ülkemizde bilişim yazılım hizmetleri ihracatımız 6 milyar dolara ulaştı. Türkiye’den çıkan oyun stüdyoları, fintek girişimleri, e-ticaret firmaları, SaaS şirketleri ve siber güvenlik oyuncuları yalnızca bireysel yetenekle değil, pazar tecrübesi, regülasyon öğrenimi, insan kaynağı ve ölçekle büyüdü.
Ada ölçeğine göre çevik bir program uyarlayabiliriz
Deneyimlerimizi KKTC’ye taşıyabiliriz. Türkiye’nin ölçeği ile KKTC’nin çevikliğini birleştirerek ortak ürün koridoru oluşturup, ortak ürün geliştirme, ortak satış kanalları, ortak referans üretimi ile birlikte ihracat gerçekçi bir hedefe dönüşebilir.
Fiber ve dijital dönüşümü doğru kurgular ve ülkedeki girişimciliği güçlendirirsek çözüm üreten bir dijital oyuncu yapabiliriz.
Dijital Kamu Hızlandırma Programı ile şirket kuruluşu, izinler, vergi süreçleri, e-imza/e-tebligat “tek durak” mantığıyla dijitalleştirmeliyiz.
KOBİ Dijital Dönüşüm Programı ile bulut muhasebe/CRM, e-ticaret, temel siber hijyen için teşvik + eğitim + danışmanlık üçlüsü devreye alınmalı.
Yetenek programı ile üniversite–özel sektör ortak yazılım/siber güvenlik programları; staj/işe geçişi hızlandıran modeller kurulmalı.
KKTC Startup Export Programı ile global pazara ürün satan girişim sayısını artıracak hızlandırıcı + fon + satış ağı + mentorluk programları uygulanmalı.
Siber güvenlik güçlü bir niş olabilir.
Turizm, eğitim teknolojileri, ödeme/fintek, oyun/yaratıcı endüstri gibi alanlarda kümelenmeler.
Türkiye – KKTC “Dijital KKTC Konseyi”
Karşılıklı kamu, STK, özel sektör ve akademi temsilcilerinden oluşan bir konsey/ kurul ile süreci başlatabiliriz.
“Tanınırlık” için diplomatik çabaların yanına dijital teknolojik ürünleri ve çözümleri de eklersek, inanıp, çalışıp, somut adımlar ve girişimlerle üretimi artırabiliriz.
Son söz: Dijital KKTC hedefine #hepbirlikte ulaşabiliriz ve Dünyada KKTC’yi bilişimle, teknolojiyle, yazılım çözümleriyle tanınan bir ülke konumuna taşıyabiliriz.
