Dijital KKTC için yola çıkıldı… Dünya KKTC’yi tanıyabilir

Dijital KKTC için, bilişim adası hedefi için önemli bir adım daha atıl­dı. Türkiye’nin desteğiyle ülke geneli fiber alt­yapıya kavuşa­cak. Diğer çevik adımlar atılma­sıyla KKTC, dijital bir kalkın­ma rotasına girerek katma de­ğer üreten bir dijital ekonomi eksenine taşınabilir. Böylece dijital teknolojilerle çözümle­ri ve hizmetleriyle bu yönüyle de tanınabilir.

Güneyde dijital altyapı yıl­lardır bir ulusal rekabet po­litikası olarak yürütülüyor. Eve kadar fiberleşme, mobil kapsama, dijital kamu hiz­metleri, veri merkezleri alt­yapıları vs…

KKTC, uluslararası bir teknoloji hub’ı olabilir, gerçekleştirebiliriz

Fiber, yazılım, bulut bili­şim, e-ticaret, Fintek, oyun, uzaktan hizmet, eğitim tek­nolojileri ve e-devlet için ana taşıyıcı altyapıdır. Dijital çağda fiber, bir ülkenin lima­nı, yolu ve enerji hattı gibidir.

Yazılımın stratejik sektör olarak kabul edildiği KKT­C’de yazılım ekonomisini oluşturarak ülkeye döviz gi­rişini hızlandırabiliriz. Ya­pay zekânın gelişimiyle dünyada uzaktan çalışma­nın daha ileriye gittiği bir dönemde KKTC uzaktan ça­lışma için ideal ve aynı za­manda teknoloji hub’ı olma yönünde oldukça fırsatları olan bir ülke.

Başka ülkelerin Türki­ye’nin son yıllardaki tekno­loji girişimleri çıkarma ba­şarısını kendi ülkelerine taşıma için girişimlerde bu­lunduğu böyle bir dönemde KKTC’mize de bu deneyimi taşıyabiliriz. Teknoloji eko­nomisi; tek bir hamleyle de­ğil, altyapı + ekosistem + öl­çek birleşimiyle büyür. Tür­kiye teknoloji ekosistemi konusunda ciddi tecrübe bi­riktirdi. Altyapı kurdu. İnsan kaynağı yetiştirdi. Girişim­cilik ekosistemini büyüttü. Turcornlar, Decacornlar çı­kardı. Kısa sürede ülkemiz­de bilişim yazılım hizmetle­ri ihracatımız 6 milyar dola­ra ulaştı. Türkiye’den çıkan oyun stüdyoları, fintek giri­şimleri, e-ticaret firmaları, SaaS şirketleri ve siber gü­venlik oyuncuları yalnızca bireysel yetenekle değil, pa­zar tecrübesi, regülasyon öğ­renimi, insan kaynağı ve öl­çekle büyüdü.

Ada ölçeğine göre çevik bir program uyarlayabiliriz

Deneyimlerimizi KKTC’ye taşıyabiliriz. Türkiye’nin öl­çeği ile KKTC’nin çevikliğini birleştirerek ortak ürün ko­ridoru oluşturup, ortak ürün geliştirme, ortak satış kanal­ları, ortak referans üretimi ile birlikte ihracat gerçekçi bir hedefe dönüşebilir.

Fiber ve dijital dönüşümü doğru kurgular ve ülkede­ki girişimciliği güçlendirir­sek çözüm üreten bir dijital oyuncu yapabiliriz.

Dijital Kamu Hızlandır­ma Programı ile şirket kuru­luşu, izinler, vergi süreçleri, e-imza/e-tebligat “tek durak” mantığıyla dijitalleştirmeli­yiz.

KOBİ Dijital Dönüşüm Programı ile bulut muhase­be/CRM, e-ticaret, temel si­ber hijyen için teşvik + eğitim + danışmanlık üçlüsü devre­ye alınmalı.

Yetenek programı ile üni­versite–özel sektör ortak ya­zılım/siber güvenlik prog­ramları; staj/işe geçişi hız­landıran modeller kurulmalı.

KKTC Startup Export Programı ile global pazara ürün satan girişim sayısını artıracak hızlandırıcı + fon + satış ağı + mentorluk prog­ramları uygulanmalı.

Siber güvenlik güçlü bir niş olabilir.

Turizm, eğitim teknoloji­leri, ödeme/fintek, oyun/ya­ratıcı endüstri gibi alanlarda kümelenmeler.

Türkiye – KKTC “Dijital KKTC Konseyi”

Karşılıklı kamu, STK, özel sektör ve akademi temsilci­lerinden oluşan bir konsey/ kurul ile süreci başlatabiliriz.

“Tanınırlık” için diplo­matik çabaların yanına diji­tal teknolojik ürünleri ve çö­zümleri de eklersek, inanıp, çalışıp, somut adımlar ve gi­rişimlerle üretimi artırabili­riz.

Son söz: Dijital KKTC he­define #hepbirlikte ulaşabi­liriz ve Dünyada KKTC’yi bi­lişimle, teknolojiyle, yazılım çözümleriyle tanınan bir ül­ke konumuna taşıyabiliriz.