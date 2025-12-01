Dijital liramız yolda

Merkez Banka­sı Dijital Pa­raları (CBDC) mese­lesi, küresel finans gündemini uzun sü­redir meşgul ediyor. Kripto varlıkların yükselişi ve ödeme alışkanlıklarımızın cep telefonlarına kaymasıyla merkez bankalarının kendi di­jital alternatiflerini üretme çabası da hız kazandı. CBD­C’ler, özünde, kağıt paranın devlet güvencesini dijital dünyaya taşıyor. Bu trendin öncülerinden bahsetmek gerekirse, Çin’in Dijital Yuan projesini en büyük ve en somut adım olarak not etmek gerekiyor. Avru­pa’da Avrupa Merkez Ban­kası dahi yasal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak için yoğun bir mesai harcarken, Tayland gibi birçok ülke de pilot uygulamaları çoktan başlattı. Türkiye Cumhu­riyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Diji­tal Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nu okudu­ğumda, ülkemizin ne kadar iddialı ve stratejik davran­dığını bir kez daha gördüm.

Programlanabilir para

Raporun en can alıcı kıs­mı, bence programlanabi­lir ödemeler ve çevrim­dışı ödemeler başlıkları. İkinci faz çalışmalarının odağı bu iki konuya kay­mış durumda. Programla­nabilir ödemeler, paraya adeta bir “akıl” kazandır­mak anlamına geliyor. Ar­tık bir ödemenin sadece belirli koşullar gerçekleş­tiğinde, önceden tanımlı kurallara uygun olarak ya­pılmasını sağlayabilece­ğiz. Düşünsenize, bir var­lık alım satımında paranın alıcıya ancak varlığın tes­limi geri dönülmez şekilde gerçekleştiğinde gitmesi­ni sağlayan “ödeme karşı­lığı teslimat” simülasyon­ları geliştirilmiş. TCMB, bunu sağlamak için “öde­me şablonları” ve “ödeme paketleri” gibi özgün mi­mariler tasarlamış. Ayrı­ca, programlanabilir öde­me akışlarına dijital var­lıkların dahil edilebilmesi için Taklit Varlık Sistemi (TVS) gibi bir altyapı ku­rulması, gelecekte token­leştirilmiş gayrimenkul­ler ya da hisse senetleri gi­bi varlıkların dijital lira ile kolayca takas edilebileceği bir ekosistemin sinyalini veriyor.

Raporun altını çizdiği bir diğer önemli konu ise çev­rimdışı ödemeler. Dijital liranın, kağıt banknotun sunduğu en büyük avanta­jı, yani internet bağlantısı olmadan ödeme yapabilme yeteneğini dijitalde de sağ­laması hedefleniyor. Akıllı kartlar ve karekod tekno­lojisi kullanılarak yapılan bu tasarım, bence özellikle doğal afet durumlarında ya da altyapının zayıf olduğu kırsal bölgelerde finansal kapsayıcılığı artırma po­tansiyeli taşıyor. Çifte har­cama gibi riskleri engel­lemek için akıllı kartların güvenliğini artırma çabası ve çevrimiçi anlarda tespit mekanizmalarına odakla­nılması, TCMB’nin projeye ne kadar ciddiyetle yaklaş­tığını gösteriyor.

Raporda benim gözlemlediğim en önemli vurgu, proje­nin finansal işlem­lerin ötesinde, daha geniş bir ekosistemi hedeflemesi. Örne­ğin, Kullanıcı Ege­men Kimlik (KEK) modelinin sürdü­rülmesi ve TÜBİ­TAK’ın SSI Türkiye Platformu ile entegrasyo­nu, kişisel verilerin mahre­miyetini koruma konusun­daki kararlılığı gösteriyor. Bu model, gelecekte dijital kimliğimizin ve belgeleri­mizin cüzdanımızla enteg­re olacağı, veri güvenliğini bizim yönettiğimiz bir dün­ya kurma yolunda atılmış çok kıymetli bir adım.

Kimlik, varlık ve sınırlar arası köprüler dijitalleşiyor

Ayrıca, sınır ötesi öde­melerdeki mevcut yavaşlık ve yüksek maliyet sorunu­na çözüm aranması da ül­kemizin küresel ticaretteki yerini güçlendirme çaba­sı olarak okuyorum. Diji­tal Türk Lirası, sadece ülke içinde değil, bölgesel tica­rette de bir inovasyon itici gücü olabilir.

Sonuç olarak, TCMB’nin Dijital Türk Lirası Proje­si, sadece teknik bir yenilik olmaktan çok, ülkemizin fi­nansal egemenliğini dijital çağda güçlendirecek stra­tejik bir hamledir. İkinci fa­zın başarıyla tamamlanma­sı ve sistemin asgari çalışır ürün seviyesine yaklaşma­sı, tedavüle geçiş kararına bir adım daha yaklaştığımı­zı gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin di­jital ödeme sistemleri ala­nında dünyada örnek gös­terilen bir ülke olacağına yürekten inanıyorum.

Güzel bir gelecek için…