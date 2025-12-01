Dijital liramız yolda
Merkez Bankası Dijital Paraları (CBDC) meselesi, küresel finans gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Kripto varlıkların yükselişi ve ödeme alışkanlıklarımızın cep telefonlarına kaymasıyla merkez bankalarının kendi dijital alternatiflerini üretme çabası da hız kazandı. CBDC’ler, özünde, kağıt paranın devlet güvencesini dijital dünyaya taşıyor. Bu trendin öncülerinden bahsetmek gerekirse, Çin’in Dijital Yuan projesini en büyük ve en somut adım olarak not etmek gerekiyor. Avrupa’da Avrupa Merkez Bankası dahi yasal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak için yoğun bir mesai harcarken, Tayland gibi birçok ülke de pilot uygulamaları çoktan başlattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu’nu okuduğumda, ülkemizin ne kadar iddialı ve stratejik davrandığını bir kez daha gördüm.
Programlanabilir para
Raporun en can alıcı kısmı, bence programlanabilir ödemeler ve çevrimdışı ödemeler başlıkları. İkinci faz çalışmalarının odağı bu iki konuya kaymış durumda. Programlanabilir ödemeler, paraya adeta bir “akıl” kazandırmak anlamına geliyor. Artık bir ödemenin sadece belirli koşullar gerçekleştiğinde, önceden tanımlı kurallara uygun olarak yapılmasını sağlayabileceğiz. Düşünsenize, bir varlık alım satımında paranın alıcıya ancak varlığın teslimi geri dönülmez şekilde gerçekleştiğinde gitmesini sağlayan “ödeme karşılığı teslimat” simülasyonları geliştirilmiş. TCMB, bunu sağlamak için “ödeme şablonları” ve “ödeme paketleri” gibi özgün mimariler tasarlamış. Ayrıca, programlanabilir ödeme akışlarına dijital varlıkların dahil edilebilmesi için Taklit Varlık Sistemi (TVS) gibi bir altyapı kurulması, gelecekte tokenleştirilmiş gayrimenkuller ya da hisse senetleri gibi varlıkların dijital lira ile kolayca takas edilebileceği bir ekosistemin sinyalini veriyor.
Raporun altını çizdiği bir diğer önemli konu ise çevrimdışı ödemeler. Dijital liranın, kağıt banknotun sunduğu en büyük avantajı, yani internet bağlantısı olmadan ödeme yapabilme yeteneğini dijitalde de sağlaması hedefleniyor. Akıllı kartlar ve karekod teknolojisi kullanılarak yapılan bu tasarım, bence özellikle doğal afet durumlarında ya da altyapının zayıf olduğu kırsal bölgelerde finansal kapsayıcılığı artırma potansiyeli taşıyor. Çifte harcama gibi riskleri engellemek için akıllı kartların güvenliğini artırma çabası ve çevrimiçi anlarda tespit mekanizmalarına odaklanılması, TCMB’nin projeye ne kadar ciddiyetle yaklaştığını gösteriyor.
Raporda benim gözlemlediğim en önemli vurgu, projenin finansal işlemlerin ötesinde, daha geniş bir ekosistemi hedeflemesi. Örneğin, Kullanıcı Egemen Kimlik (KEK) modelinin sürdürülmesi ve TÜBİTAK’ın SSI Türkiye Platformu ile entegrasyonu, kişisel verilerin mahremiyetini koruma konusundaki kararlılığı gösteriyor. Bu model, gelecekte dijital kimliğimizin ve belgelerimizin cüzdanımızla entegre olacağı, veri güvenliğini bizim yönettiğimiz bir dünya kurma yolunda atılmış çok kıymetli bir adım.
Kimlik, varlık ve sınırlar arası köprüler dijitalleşiyor
Ayrıca, sınır ötesi ödemelerdeki mevcut yavaşlık ve yüksek maliyet sorununa çözüm aranması da ülkemizin küresel ticaretteki yerini güçlendirme çabası olarak okuyorum. Dijital Türk Lirası, sadece ülke içinde değil, bölgesel ticarette de bir inovasyon itici gücü olabilir.
Sonuç olarak, TCMB’nin Dijital Türk Lirası Projesi, sadece teknik bir yenilik olmaktan çok, ülkemizin finansal egemenliğini dijital çağda güçlendirecek stratejik bir hamledir. İkinci fazın başarıyla tamamlanması ve sistemin asgari çalışır ürün seviyesine yaklaşması, tedavüle geçiş kararına bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dijital ödeme sistemleri alanında dünyada örnek gösterilen bir ülke olacağına yürekten inanıyorum.
Güzel bir gelecek için…
