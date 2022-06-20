Dijital oyun pazarı

Dijital oyun sektörü pandeminin dünyada sosyal yaşama getirdiği kısıtlamanın etkisi ile son üç yıldır hızlı bir ivme yakalamış durumda. Pamdeminin oyun pazarına etkisi daha 2020 yılında görülmeye başlarken, 2021 yılının son çeyreğinde ise gelirlerde hızlı bir artış sağlandı. Geçtiğimiz yıl dijital oyun sektörünün globaldeki toplam gelirlerinin 90 milyar dolarlık bölümü mobil oynanan oyunlardan sağlanırken hem ülkemizde hem de globalde sektöre yönelik yatırımlar devam etti. Kriptonun yanı sıra NFT kavramı ve son olarak Metaverse’in yaygınlaşması oyun pazarını canlandıran etkenler oldu. Hızlı bir büyüme yakalayan mobil oyun sektörünün önümüzdeki dönemde de bu ivmesini sürdürmesi bekleniyor.

Oyun ekosistemi konusunda Türkiye dünyadaki en dinamik altyapılardan birine sahip. Ülkemizde yaklaşık 500’ün üzerinde şirket faaliyet gösteriyor. Sektördeki hızlı büyüme düşünüldüğünde bu sayının kısa sürede artacağını öngörüyoruz. Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporuna göre; ülkemizde 3 yıl önce 32 milyon kişiden oluşan oyuncu havuzunun 2021 yılında 40 milyon kişiye çıkmış olması pazarın büyümesini çok olumlu etkiledi. Türkiye, dijital oyun sektöründe yeni olmasına rağmen dinamik altyapısı sayesinde yatırımcıların yoğun ilgisini çeken bir ülke. Aynı zamanda oyuna bağlı teknolojilere ve güçlü yayıncılara da sahip olması özel fonların ve kuluçka programlarının oyun sektörüne yönelmesini sağlayarak gençlere daha büyük fırsatlar sunan ekosistemin ülkemizde gelişmesini sağladı. Yakalanan bu ivme kamu ve özel sektörden yeni yatırımcıların daha başarılı işler geliştirmek için yeni projeler üzerinde çalışmasına olanak yarattı. Türkiye, özellikle hyper-casual ve casual oyunların geliştirildiği en önemli merkez olarak dikkat çekmeye başladı. Mobil oyun sektöründeki üretim kapasitesi yeni kurulan küçük ve orta ölçekli oyun stüdyoları ile daha da arttı. 2021 yılında mobil oyun yayıncılarını satın alma ve mobil oyun stüdyolarına yatırım yapmaya karşı olan ilginin daha da arttığını gördük. Sektördeki bu değişim Türkiye'de de olumlu sonuçları beraberinde getirdi. Bu gelişmeler ışığında Türkiye'de oyun pazarının 5 ila 10 yıl içerisinde dünyadaki adı geçen ekosistemlerden biri haline gelmesi öngörülüyor.

Hedefi İzmir’i Akdeniz’in çekim merkezi yapmak

Büyümenin sekteye uğramaması için sektörün gelişme hızı ile iş gücü havuzumuzun gelişme hızının birbirini dengelemesi gerekiyor. Ancak ne yazık ki sektöre beklediği hızda ve özellikle iş gücü yetiştirmekten halen uzağız. Yine Türkiye Oyun Sektörü 2021 Raporunda yansıtıldığına göre; oyun geliştirici ve tasarımcısı yanında sektörün, oyun sektörüne hakim İnsan Kaynakları Uzmanından Halkla İlişkiler Sorumlusu’na kadar birçok alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyacı var. Üniversitelerimizin lisans programları ile insan kaynağını yetiştirmek üzere harekete geçmesi gerekiyor. Şu anda ülkemiz üniversitelerinde 12 dijital oyun tasarımı olan lisans programı bulunuyor ve bunların 11’i vakıf üniversiteleri tarafından yürütülüyor. Tamamının ortak sorunu ise yeterli insan kaynağına sahip olamamak. Yani sektörün kalifiye insan kaynağı bulamaması gibi, üniversiteler de yetişmiş akademisyen bulamamaktan yakınıyor.

İzmir’in sektöre ve üniversitelere ihtiyaç duyduğu yetişmiş beyinleri sağlamak konusunda diğer illerden çok daha aktif rol oynayacağına inanıyorum. Sahip olduğu yetişmiş insan kaynağının yanı sıra, başka illerde de bu sektörde faaliyet gösteren kalifiye iş gücünün yaşamak için tercih ettiği kentlerin başında gelen İzmir, zamanla sadece dijital oyun sektörü açısından değil, genel olarak IT alanında hızlı bir gelişme içine girerek Akdeniz çanağındaki en büyük çekim merkezi olacaktır. İzmir’de yazılım ve bilişim sanayi ekosistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere liderlik etme misyonuyla yola çıkarak, Türkiye’yi dijital dünyada küresel bir oyuncu noktasına taşımayı hedefleyen Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği (YABİSAK), bu hedef doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçılar Birliği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı, üniversiteler, meslek örgütleri ve sektörün öncü firmalarını aynı hedef etrafında buluşturmayı başararak önemli mesafe kat etmiş oldu. YABİSAK, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetişmiş iş gücünü arttırmaya yönelik projeleri odağına alarak büyümeye devam ediyor.