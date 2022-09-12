Dijital perakendeye duble yol

Perakendede teknoloji kullanımı söz konusu olduğunda aklıma hep Ron Johnson ile JCPenney’in aşkı gelir. Ron Johnson, Apple Store’ların başarısının altında imzası olan başarılı Apple Başkan Yardımcısı’dır. Ancak bununla da sınırlı değil. Johnson’ın adı Apple’dan önce ABD’nin önemli perakende zincirlerinden Target’ın başarısı ile de anılıyor. Yani sadece teknoloji zinciri ile değil, geleneksel perakendeciliğin zincir hali ile de bağlantılı bir başarı söz konusu.

Johnson’u 2010’lu yılların başlarında JCPenney’nin CEO’su olarak atandığında keşfetmiştim. Bugünlerde yeniden anmamın nedeni, LCWaikiki’nin metaverse mağazası ve Hepsiburada’nın fiziksel mağazasını test etmek üzere davet edilmem. Her ikisi de sınırlı sayıda kullanıcı ile yapılan testlerdi. Bir de Akasya AVM’deki DeFacto mağazasına geçerken uğramam söz konusu. Değineceğim başka örnekler de var. Bütün bu deneyimler, teknoloji ile perakende arasında duble yollu bir ulaşım ya da entegrasyon sistemi kurulmaya çalışıldığına işaret ediyor.

Bu benim yıllardan beri yazdığım fijital dünyanın ete kemiğe büründürülmesi anlamına geliyor ya da o yönde bir çaba diyelim. Buna pandemi sonrasının standardı olmasını beklediğimiz hibrit ya da karma yaşam tarzının perakendeye yansıması da diyebiliriz ancak, ben ısrarla fijital sözcüğünü kullanacağım. LCWaikiki’nin meta mağazası bunu anlatmaya başlamak için iyi bir örnek. Başlangıç noktam da Johnson’un farkında olmadığı ve LCWaikiki’nin bildiği “fırsatın değeri” olacak.

Müşteri deneyimi ve kendi kimliğini doğru okumak

LCWaikiki’nin “Türkiye’nin Meta evrenindeki ilk giyim mağazası” olarak lanse ettiği LCWaikiki Meta Store’un deneme sürümü, Ron Johnson’ın aklıma getiren ilk faktör oldu. Bize sistemde alışveriş yapmamız için belirli bir kredi sağlanmıştı ama benim alışverişe başladığımda yaptığım ilk şey, tanıtım videosunda gördüğüm bonusun peşine düşmek oldu. Bunu bulup 100 lirayı daha kasaya ekledim.

Çok fazla alışveriş yapan biri ya da e-ticaret müşterisi değilim. Bunu yapmamın nedeni, entelektüel bir birikimdi. Johnson, JCPenney’e CEO olduğunda bütün mağazaların içini Apple Store’lardaki gibi standart fiyat modeli ile yeniden şekillendirmişti. İçinde kahve servis edilen noktaların olduğu ve ürünlerin kategorilerine göre sıralandığı (Apple Store’daki Mac, iPhone, aksesuar vb. raflarını hatırlayın) bir mağaza hayal ediyordu.

O zaman yazdığım yazıdan hatırladığım, Johnson’ın aralara yerleştirilen indirim ya da fırsat noktalarını ortadan kaldırmasının müşterilerin “altın bulma” zevkine son vermesiydi. Johnson’un en büyük şanssızlığı ise kendisi gibi Apple kökenli COO Michael Kramer ve kendisini bu göreve getiren hedge fonu imparatoru Bill Ackman ile “muhteşem üçlü”yü oluşturmaları oldu.

O dönemde ve hâlâ muhteşem olan Apple Store deneyimi, JCPenney için ölümcül bir deneyim oldu. Sorunlarından büyüme ile kurtulmayı deneyen firmanın satış ve müşteri trafiği azalırken, Kasım 2011’de işi devralan Johnson büyük bir kendi güvenle 2013’te “iddialı dönüşüm yolculuğunu sürdürme” kararlılığını ifade ediyor.

LCWaikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer ise, meta mağazası ile yeni bir müşteri deneyimi yaratmayı hedeflediklerini ve bunu yaparken kendilerinin de keşfettikleri yeni unsurlara göre, uygulamalarını geliştireceklerini ifade ediyor. Bunu yaparken LCWaikiki’nin doğasının ve marka konumlanmasının farkında olması, LCWaikiki’nin başarılı bir örnek çıkarma konusunda JCPenney’den farklı olarak sahip olduğu avantajlar.

Kilit sözcüklerin önemi

Özer, ayak üstü sohbetimizde benim için dikkat çekici olan iki noktaya temas etti. Bunlardan ilki karar süreciydi. LCWaikiki CEO’su Mustafa Küçük, konuyu enine boyuna masaya yatırdıktan sonra risklerin ne olduğunu sorup projeye başlama kararını alıyor. Fırsat ve risk boyutları iyice analiz edilerek başlanan iş, 16 kişilik bir çekirdek ekiple ilerliyor. Bu ekip kendi anlatımlarıyla herkesin kapısını çalarak ve benim anladığım kadarıyla ilgili kişilerin ensesinde boza pişirerek projeyi ilerletiyor. Ekipteki arkadaşlardan duyduğum iki sözcük önem taşıyor: “Okazyon” ve “adım adım”.

Okazyon sözcüğü, tematik boyuta işaret ediyor ve LCWaikiki’ye adını veren Waikiki plajının bir satış noktası olarak tasarlanması ya da Uzakdoğu temalı ürünlerin fonunda Anka Kuşu ya da Simurg uçurulmasında ifadesini buluyor. LCWaikiki’nin buradan alışveriş yapılan özel günler için senaryolar oluşturmaya ve meta deneyimini fiziksel dünya ile bütünleştirmeye uzanacağını düşünüyorum.

Projenin adım adım ilerlemesi ise, değişen dinamiklere uyum gücünü göstermesi açısından önem taşıyor. Böylece müşterinin dinamiklerini bu deneyime sürekli aktarmak mümkün olacak. Bu noktada durup duble yolun diğer tarafından dönüşü bir sonraki yazıya bırakıyorum.

PÜF NOKTASI

LCWaikiki deneyimini anlatmaya JCPenney örneği ile başlamamın basit bir nedeni var. Kurumsal dünya, yeni bir şeyin yarattığı fırsatı ele alırken eski deneyimlerini unutmaya meyilli. Oysa ki, ticaretin kuralları ve dinamikleri o kadar hızlı değişen alanlar değil. ABD’deki JCPenney örneğini yazmamın nedeni, Second Life’a yatırım yapan Türk şirketlerinin kayıpları ile başlamanın daha acı verici olacağını düşünüyor olmam.

LCWaikiki ile başlamamın nedeni ise bu firmanın hem büyük ölçekli ve düşük marjlı işlerdeki başarıya sahip olarak markalı ürünler ve giyim dışı kategorilere yelken açması hem de maliyet muhasebesini çok iyi bilmesi. Özer’in arsa birim fiyatının (gayrimenkuldeki metrekare fiyatı) 6 bin doları bulduğu Decentraland veya The Sandbox’tan arsa almadan kendi meta dünyasında başlangıç yapması, bu birikimin iyi bir göstergesi.