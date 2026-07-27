Dijital reklamcılıkta blockchain dönüşümü

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Reklamcılıkta güven, finans sektöründeki gibi en değerli serma­yelerden biri hali­ne geldi. Reklam­verenler, bütçe ve­rimliliği ve

doğru kitleye erişim beklerken, kullanıcılar da ki­şisel verilerinin nasıl işlendiğine ve kimlerle paylaşıldığına her zamankin­den daha fazla önem veriyor. Değişen bu beklentiler, dijital reklamcılığı yeni bir döneme taşırken blockchain teknoloji­sini de sektörün güven altyapı­sını güçlendiren stratejik araç­lardan biri haline getiriyor.

Sektörün ulaştığı ölçek de bu dönüşümü destekliyor. Dün­yanın en büyük reklam grup­larından olan WPP Media’nın verilerine göre küresel reklam gelirleri 2025’te %8,8 oranın­da büyüyerek 1,14 trilyon dola­ra ulaştı; bunun yaklaşık yüzde 73'ünü dijital reklamlar oluş­turdu. 2026 beklentisi ise 1,3 trilyon dolar. İnteraktif Rek­lamcılık Bürosu (Interactive Advertising Bureau-IAB) ve PwC verilerine göre ABD diji­tal reklam gelirleri 294,6 mil­yar dolara yükseldi. IAB Euro­pe AdEx Benchmark 2025 ra­poruna göre Avrupa'da dijital reklam yatırımları 131 milyar euroya ulaşırken, Türkiye yak­laşık 158 milyar TL'lik hacmiy­le Avrupa'nın en büyük altı di­jital reklam pazarı arasında yer aldı.

Bugün dijital reklamcılık; arama motorları, sosyal med­ya, haber platformları ve e-ti­careti kapsayan çok katmanlı bir ekosisteme dönüştü. Küre­sel ölçekte Google, Meta, You­Tube, TikTok, Spotify, Amazon ve Netflix; Türkiye özelinde ise Hürriyet, Trendyol, Hep­siburada, n11, YemekSepeti, TV+, tabii ve Gain gibi oyuncu­lar pazara yön veriyor. Yapı bü­yüdükçe, reklam süreçlerinin şeffaf, güvenilir ve doğrulana­bilir olması sektörün öncelik­leri arasında yer alıyor.

Ölçümleme ve doğrulama çağı

Dijital reklamcılık büyüdük­çe sektörün çözmesi gereken sorunlar da artıyor. Üçüncü ta­raf çerezlerin kullanımının so­na ermesi, veri gizliliği düzen­lemeleri ve kullanıcıların kişi­sel verileri üzerindeki kontrol talebi, reklam teknolojilerinde yeni bir dönem başlatıyor.

Programatik reklam harca­malarında verimsiz kullanı­mın 2025 itibarıyla 26,8 mil­yar dolara ulaşmış olması, güvenilir ölçümleme ve doğru­lama ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor.

Blockchain, mevcut ekosis­temin güvenilirliğini güçlen­diren bir doğrulama katmanı. Dağıtık kayıt yapısı sayesin­de reklam gösterimleri, tıkla­malar ve kampanya sonuçla­rı değiştirilemeyecek şekilde kayıt altına alınıyor. Reklam­verenler, yayıncılar ve tekno­loji sağlayıcıları aynı veriler üzerinden kampanya perfor­mansını şeffaf biçimde doğru­layabiliyor. Akıllı sözleşmeler ise önceden belirlenen koşul­lar gerçekleştiğinde ödemele­rin otomatik olarak yapılması­nı sağlayarak bütçe yönetimini daha verimli hale getiriyor. Et­hereum tabanlı AdEx de rek­lam gösterimlerinin blockcha­in üzerinde doğrulanmasına yönelik çözümler sunuyor.

Verinin sahibi kullanıcı

Blockchain reklamcılıkta yalnızca markaları değil, kulla­nıcıların rolünü de yeniden ta­nımlıyor. Geleneksel sistemde internet kullanıcıları verileri­nin nasıl toplandığını ve değer­lendirildiğini bilmeden dijital platformlarda yer alırken; blo­ckchain, veri sahipliğini kulla­nıcıya yaklaştırarak veri payla­şımını onay bazlı, şeffaf ve de­netlenebilir bir hale getiriyor.

Bu yaklaşımın erken örnek­lerinden biri Brave tarafından geliştirilen Basic Attention Token (BAT) modeli. Sistem, kullanıcıların reklam görüntü­lemeyi tercih etmeleri karşılı­ğında dijital varlık kazanmala­rına imkan tanıyor.

Blockchain'in küresel rek­lam platformlarının yerini al­ması beklenmiyor. Asıl değer önerisi, mevcut ekosistemi de­ğiştirmekten çok; ölçümleme, doğrulama ve güven katmanı­nı güçlendirmek. Türkiye'de haber platformları, dijital ya­yıncılar ve e-ticaret şirketleri first-party data odaklı reklam altyapılarına yatırım yapar­ken, blockchain tabanlı doğru­lama teknolojilerinin önümüz­deki dönemde daha fazla gün­deme gelmesi bekleniyor.

Türkiye için fırsatlar

Yapay zeka, blockchain ve Web3 teknolojilerinin gelişi­miyle reklamcılık; daha güven­li, ölçülebilir ve kullanıcı odak­lı bir yapıya dönüşüyor.

Dijital reklamcılıkta güven, artık yalnızca düzenleyicilerin veya platformların sorumlu­luğu değil; reklamverenlerden yayıncılara, teknoloji sağla­yıcılarından markalara kadar tüm ekosistemin ortak reka­bet alanı. Blockchain'in değeri de tam bu noktada şekilleniyor.

Türkiye'nin güçlü teknolo­ji ekosistemi ve büyüyen diji­tal ekonomisi, bu dönüşümde ülkemizin yalnızca takipçi de­ğil, güven odaklı dijital reklam­cılığın gelişimine katkı sunan aktörlerden biri olabileceğini gösteriyor.