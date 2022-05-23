Dijital Rönesans İstanbul’da olacak

Türk dijital sanatçıların ünü sınırları aştı. Refik Anadol, Hakan Yılmaz gibi isimlerin çalışmaları dünyanın sayılı galerilerinin de yakın markajına girmiş durumda. Murat Pak gibi milyon dolarlık sanatçılar, bu alana ilgi gösteren gençlere ilham veriyor. Hakan Yılmaz, bu alanda iddialı: “Dünyanın en iyi dijital sanatçılarını sayın deseler, yarısı Türk çıkar” diyor ve hemen nedenini söylüyor: “Aslında bu başarının arkasında hüzünlü bir hikaye var. Genç sanatçılar Türkiye’de saha bulmakta zorlanıyorlar. Galeriler pahalı ve dijital sanata şans tanımıyor. Biz de işimizi dünyaya anlatmanın yolunu bulmak istedik. Zaten bütün devrimler bir sıkışmanın sonucudur. Dijital sanat da aynı yolla kendini duyuran bir protesto aslında.”

Soldan sağa: Barış Gökpınar, Philip Choi, Devrim Danyal ve Hakan Yılmaz Dijital Rönesans projesi hakkında bilgi verdiler.

Yılmaz’a göre geleceğe yapay zeka destekli sanat dalları damga vuracak. Bu yorumu birkaç ünlü koleksiyonere sordum. Aynı fikirde olanlar da var olmayanlar da. Dünyanın önemli teknoloji markalarından Samsung, Hakan Yılmaz’ın bahsettiği protest sanat akımının potansiyeline inananlardan. Üstelik önümüzdeki dönemin sosyal yatırımını da bu alana yapmayı tercih etmiş. Geçtiğimiz dijital sanatı odağına alan sosyal sorumluluk projesinin tanıtımını yaptılar. Projenin adı dART Platformu. Samsung Türkiye’nin başlattığı projenin amacı Türk dijital sanatçıların dünyada yarattığı etkiyi daha da güçlendirecek genç isimlere destek vermek.

Üretim var, görünür olamıyorlar!

Bu yeni platformun hangi açığı kapatacağını konuştuk projenin sahipleriyle. Samsung Electronics Türkiye CMO'su Ömer Barış Gökpınar, NFT sanatçısı Hakan Yılmaz ve dijital sanat eserlerinin NFT haline getirilmesi, gelir elde edilmesi alanında uzman Devrim Danyal ile bir araya geldik. Samsung Türkiye olarak, Türkiye'de dijital sanat ve NFT teknolojilerinin gelişimi konusunda öncü bir rol üstlenerek, inisiyatif aldıklarını söyleyen Ömer Barış Gökpınar, bu alana ilgi duyan herkese açık bir platform kurduklarının altını çiziyor. “Bu alanı sahiplenmenin heyecanını yaşıyoruz. Dijital sanatın gelişiminde öncü olmak istiyoruz” diyen Gökpınar, şöyle devam ediyor sözlerine: “Türkiye’de dijital sanat üretiliyor ancak görünür olamıyorlar. Biz hem görünür olma hem de dijital sanatın gelişmesine katkı sağlamak üzere yola çıktık. İşe bir uzman kurul oluşturmakla başladık. Platform kapsamında; üniversite işbirlikleri, akademik ve online eğitimlerle dijital sanatçıların ve dijital sanata gönül vermiş gençlerin desteklenmesini hedefleniyor. Ayrıca YouTube sohbet serilerinden, dijital sanat ve NFT sözlüğüne varan hizmetler de sunulacak. Önümüzdeki dönemde dijital sanat sergileri için kürasyon tarafında yönlendirmelerde bulunularak, yeni sanatçıların kendilerini görünür kılmasına yön veren çalışmalar yapılacak. İlk yıl böyle geçecek, sonrası için her türlü öneriye açığız. Amacımız bu projeyi Türkiye’den tüm Samsung ülkelerine ihraç etmek.”

Galeriler bize üvey evlat muamelesi yaptı!

Yaklaşık 20 yıldır dijital sanat üreten NFT sanatçısı Hakan Yılmaz da platformun önemli ayaklarından biri. Türk dijital sanatçıların yıllardır kendilerini anlatmakta güçlük çektiklerini söyleyen Yılmaz’ın, galerilere sitemi var. “Galeriler çok pahalı ve bize üvey evlat muamelesi yaptılar. Biz de kitlemizi dijitalde oluşturduk. İlk dijital heykeli ben yaptım ve şu anda Katarlı bir koleksiyonerde” diyen Yılmaz’ın dikkat çektiği konu, tüm Türk dijital sanatçılarının iyi üniversitelerden mezun, yüksek eğitimli gençlerden oluşması.

Böylesine güçlü bir sanatçı akımının çok yakında kendini güçlü şekilde göstereceğine inanan Yılmaz, bunu Rönesans devrimine benzetiyor ve diyor ki; “Sanatta yeni bir devrimin ayak seslerini duyuyorum. Sanatta dijital Rönesans bu ve İstanbul’da olacak. Bunun için baskı gerekiyor. Şu andaki ekosistem buna çok uygun. Crypto Artist oluşumu var. Murat Pak’ın eserleri milyon dolara satılıyor. Birçok Türk bu oluşumda. Kültür Bakanlığı’nın da bundan haberi var. Bakanlık bütçe de zaman da ayırıyor bu işe.”

DAO’lar sanata da yön verecek

Peki bu yeni akımın sanatçıları nasıl bir örgütlenme ile ‘Dijital Rönesans’ı gerçekleştirecek? NFT ve Blockchain Uzmanı Devrim Danyal, dijital topluluklar olan DAO’lara, yani merkezi olmayan anonim kuruluşlara dikkat çekiyor. Danyal’a göre geleceğin sivil toplum kuruluşları lidersiz, kendi kurallarını koyan yatay yapılar olacak.

Samsung ile yola çıkılan dART Platformu kapsamında da Eskişehir Üniversitesi ile işbirliği yaptıklarını söylüyor. Bir müfredat hazırlığında olduklarını anlatan Danyal, “Bahçeşehir ve Koç üniversiteleriyle de dijital sanat alanında çalışıyoruz. İTÜ işin altyapı tarafında. Dijital animasyon eğitimi veren okullar konuyla ilgileniyor. NFT dünyasındaki tüm hacmin yüzde 3’ü dijital sanat. Web 3.0 dünyası farklı. Bu devrim gelmek üzere. Birkaç yılı kaldı. Şu anda herkes dijital.