Dijital varlık saklama işi (Custody)

Kripto varlık piyasası uzun yıllar boyunca daha çok alım-satım platformları ve fiyat hareketleri üzerinden değerlendirildi. Ancak sektörün küresel ölçekte olgunlaşmasıyla bir­likte, bugün saklama hizmetleri piyasanın kritik başlıklarından biri haline geldi. Çünkü yatırım­cı güveni, kurumsal katılım ve regülasyonlara uyum, doğrudan dijital varlıkların nasıl korun­duğuyla bağlantılı hale geldi.

Bugün ABD’den Asya’ya kadar birçok bü­yük finans kuruluşunun dijital varlık saklama hizmetlerine yatırım yaptığını görüyoruz. Ku­rumsal yatırımcı tarafında temel beklenti yal­nızca alım-satım imkanı sunulması değil; var­lıkların regülasyonlara uygun, denetlenebi­lir ve güvenlik standartlarıyla korunabilmesi. Custody hizmeti artık teknik bir detay değil, kritik bir finansal altyapı unsuru. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması sonrası custody tarafı sektörün en stratejik alanların­dan biri haline geldi.

Fireblocks, Fidelity Digital Assets, BitGo, Co­inbase, Anchorage Digital ve BNY Mellon gibi küresel oyuncuların custody tarafında agresif büyümesi dijital varlık saklama hizmetlerinin artık küresel finans sisteminin stratejik bir par­çası haline geldiğini gösteriyor.

Abu Dhabi Global Market (ADGM) ve Du­bai VARA gibi regülasyon merkezleri, son dö­nemde dijital varlık saklama hizmetleri ko­nusunda önemli bir çekim alanı oluşturdu. Standard Chartered gibi küresel bir bankanın Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital varlık ko­ruma hizmetini devreye alması sektörün artık yalnızca kripto girişimlerinden ibaret görül­mediğini ortaya koyuyor. Global ölçekte hızla­nan bu dönüşüm, Türkiye’de atılan regülasyon adımlarını daha stratejik hale getiriyor. Ser­maye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan III-35/B.1 ve III-35/B.2 sayılı tebliğler, krip­to varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet çer­çevesini netleştirirken, custody hizmetlerini daha profesyonel bir zemine taşıdı.

Saklama hizmetlerinde yeni dönem

Kripto piyasasında geçmiş yıllarda dünya­da ve Türkiye’de yaşanan birkaç platform ifla­sı custody altyapısının aslında piyasanın temel taşı olduğunu gösterdi. Özellikle Kullanıcı var­lıklarının korunmasına ilişkin eksiklikler, ya­tırımcı güvenini etkileyen başlıkların başında geldi. Türkiye’deki yeni düzenlemeler bu açıdan önemli. Müşteri varlıklarının platform varlıkla­rından ayrıştırılması, rezerv kanıt denetimi ve saklama kuruluşlarına yönelik sermaye şartları, sektörün daha sağlıklı ilerlemesi açısından kri­tik önem taşıyor.

Saklama hizmeti sunacak kuruluşlar için be­lirlenen 630 milyon TL asgari sermaye şartı sek­törde kurumsal ve uzun vadeli oyuncuların öne çıkacağını gösteriyor.

Bankalar ve platformlar pozisyon alıyor

SPK verilerine baktığımızda, bugüne kadar 9 adet kuruluşun custody hizmeti vermek için li­sans başvurusunda bulunduğunu görüyoruz. Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi bankaların süreçte yer alma­sı dikkat çekici. Takasbank ve Misyon Yatırım Bankası da saklama başvurusu yapan kurumlar arasında bulunuyor. Emlak Katılım Bankası ta­rafından satın alınan Dijital Muhafız Teknoloji AŞ de bu alandaki önemli gelişmelerden.

Sadece bankalar değil, bazı kripto varlık plat­formları da bu alanda yeni yapılanmalara gitti. Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ ve Btcturk Dijital Saklama Yönetim AŞ gibi şir­ketler, saklama tarafının artık ayrı bir uzman­lık alanı olarak konumlandığını gösteriyor. Bu tablo, sektördeki rekabetin de değiştiğini ortaya koyuyor. Geçmişte platformlar daha çok işlem hacmi ve kullanıcı sayısıyla öne çıkarken, bugün güvenlik altyapısı ve regülasyon uyumu daha be­lirleyici hale geliyor.

Custody’nin rolü genişliyor

Saklama hizmetleri çoğu zaman yalnızca gü­venlik başlığı altında değerlendiriliyor. Oysa bugün custody altyapısı; tokenizasyon, staking, saklanan varlıkların raporlanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) entegrasyon gibi birçok alanın temelini oluşturuyor.

Küresel finans sistemi blok zinciri tabanlı ürünleri artık daha ciddi şekilde gündemine alı­yor. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve dijital varlık tabanlı finansal ürünlerin yay­gınlaşması, güçlü bir saklama altyapısı olmadan sürdürülebilir hale gelemez. Türkiye’deki regü­lasyon adımları, sektörün uluslararası finans standartlarına uyum sürecinde kritik bir aşama.

Saklama hizmetlerinin kurumsal bir çerçe­veye oturması, yalnızca güvenliği değil aynı za­manda şeffaflığı, denetlenebilirliği ve küresel fi­nans sistemiyle entegrasyonu da güçlendiriyor.