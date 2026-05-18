Dijital varlık saklama işi (Custody)
Kripto varlık piyasası uzun yıllar boyunca daha çok alım-satım platformları ve fiyat hareketleri üzerinden değerlendirildi. Ancak sektörün küresel ölçekte olgunlaşmasıyla birlikte, bugün saklama hizmetleri piyasanın kritik başlıklarından biri haline geldi. Çünkü yatırımcı güveni, kurumsal katılım ve regülasyonlara uyum, doğrudan dijital varlıkların nasıl korunduğuyla bağlantılı hale geldi.
Bugün ABD’den Asya’ya kadar birçok büyük finans kuruluşunun dijital varlık saklama hizmetlerine yatırım yaptığını görüyoruz. Kurumsal yatırımcı tarafında temel beklenti yalnızca alım-satım imkanı sunulması değil; varlıkların regülasyonlara uygun, denetlenebilir ve güvenlik standartlarıyla korunabilmesi. Custody hizmeti artık teknik bir detay değil, kritik bir finansal altyapı unsuru. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanması sonrası custody tarafı sektörün en stratejik alanlarından biri haline geldi.
Fireblocks, Fidelity Digital Assets, BitGo, Coinbase, Anchorage Digital ve BNY Mellon gibi küresel oyuncuların custody tarafında agresif büyümesi dijital varlık saklama hizmetlerinin artık küresel finans sisteminin stratejik bir parçası haline geldiğini gösteriyor.
Abu Dhabi Global Market (ADGM) ve Dubai VARA gibi regülasyon merkezleri, son dönemde dijital varlık saklama hizmetleri konusunda önemli bir çekim alanı oluşturdu. Standard Chartered gibi küresel bir bankanın Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital varlık koruma hizmetini devreye alması sektörün artık yalnızca kripto girişimlerinden ibaret görülmediğini ortaya koyuyor. Global ölçekte hızlanan bu dönüşüm, Türkiye’de atılan regülasyon adımlarını daha stratejik hale getiriyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan III-35/B.1 ve III-35/B.2 sayılı tebliğler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet çerçevesini netleştirirken, custody hizmetlerini daha profesyonel bir zemine taşıdı.
Saklama hizmetlerinde yeni dönem
Kripto piyasasında geçmiş yıllarda dünyada ve Türkiye’de yaşanan birkaç platform iflası custody altyapısının aslında piyasanın temel taşı olduğunu gösterdi. Özellikle Kullanıcı varlıklarının korunmasına ilişkin eksiklikler, yatırımcı güvenini etkileyen başlıkların başında geldi. Türkiye’deki yeni düzenlemeler bu açıdan önemli. Müşteri varlıklarının platform varlıklarından ayrıştırılması, rezerv kanıt denetimi ve saklama kuruluşlarına yönelik sermaye şartları, sektörün daha sağlıklı ilerlemesi açısından kritik önem taşıyor.
Saklama hizmeti sunacak kuruluşlar için belirlenen 630 milyon TL asgari sermaye şartı sektörde kurumsal ve uzun vadeli oyuncuların öne çıkacağını gösteriyor.
Bankalar ve platformlar pozisyon alıyor
SPK verilerine baktığımızda, bugüne kadar 9 adet kuruluşun custody hizmeti vermek için lisans başvurusunda bulunduğunu görüyoruz. Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti BBVA ve Yapı Kredi gibi bankaların süreçte yer alması dikkat çekici. Takasbank ve Misyon Yatırım Bankası da saklama başvurusu yapan kurumlar arasında bulunuyor. Emlak Katılım Bankası tarafından satın alınan Dijital Muhafız Teknoloji AŞ de bu alandaki önemli gelişmelerden.
Sadece bankalar değil, bazı kripto varlık platformları da bu alanda yeni yapılanmalara gitti. Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ ve Btcturk Dijital Saklama Yönetim AŞ gibi şirketler, saklama tarafının artık ayrı bir uzmanlık alanı olarak konumlandığını gösteriyor. Bu tablo, sektördeki rekabetin de değiştiğini ortaya koyuyor. Geçmişte platformlar daha çok işlem hacmi ve kullanıcı sayısıyla öne çıkarken, bugün güvenlik altyapısı ve regülasyon uyumu daha belirleyici hale geliyor.
Custody’nin rolü genişliyor
Saklama hizmetleri çoğu zaman yalnızca güvenlik başlığı altında değerlendiriliyor. Oysa bugün custody altyapısı; tokenizasyon, staking, saklanan varlıkların raporlanması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) entegrasyon gibi birçok alanın temelini oluşturuyor.
Küresel finans sistemi blok zinciri tabanlı ürünleri artık daha ciddi şekilde gündemine alıyor. Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve dijital varlık tabanlı finansal ürünlerin yaygınlaşması, güçlü bir saklama altyapısı olmadan sürdürülebilir hale gelemez. Türkiye’deki regülasyon adımları, sektörün uluslararası finans standartlarına uyum sürecinde kritik bir aşama.
Saklama hizmetlerinin kurumsal bir çerçeveye oturması, yalnızca güvenliği değil aynı zamanda şeffaflığı, denetlenebilirliği ve küresel finans sistemiyle entegrasyonu da güçlendiriyor.
