Dijital ve Analog

İşler daha da karışacak. Intel, işlemci tarafında ışık ile veri aktarımının adımlarını atıyor. O zaman bu iki kavram arasındaki ayrımı nerede belirleyeceğimizi bir daha düşünmemiz gerekecek. Şu anda benim analog ve dijital kavramlarının sınırlarını nasıl çizdiğimi anlatmam gerekiyor çünkü anlaşılmayan noktalar söz konusu.

Gerçek hayatta dijital olanla analog olanın ayrımını herkes biliyor ve bu konuda fazla bir şey yazmayacağım. Benim tanımlamam üzerinde durayım. Benim açımdan dijital olan madde ve analog olan da ruhtur. Bir plak analog mecradır. Bunun üzerindeki kaydı, 6 bin liranın altında bir fiyata satın aldığımız kompakt müzik setine taktığım USB’nin üzerine dijital veri olarak aktarabiliyorum. Bilgisayarın ses sistemi ile arasında çok kalite farkı olmadığından tuşlara basmak suretiyle şarkı seçip aynı kalitede olduğunu düşündüğümüz müziği dinliyoruz.

Bunların hangisinin analog hangisinin dijital olduğu zaten klasik tanımlamalara göre net. Ancak bu netlik ve tanımlama bizi bir yere götürmüyor. Burada önemli olan plağın analog olması değil; sizin içinde yer aldığınız plak çalma süreci. Bu, plağı bulup kabından çıkarma ile başlayan ve iğneyi plağın üzerine yerleştirmeye kadar uzanan bir süreç ve içinde insan yer alıyor. Dijital kopyada bunu imleci listede kaydırıp tıklayarak yapıyorsunuz.

Fark şu noktada ortaya çıkıyor: Birinde varsınız, diğerinde yoksunuz. Bunu yıllar önce iki otobüs arızası sırasında fark etmiştim. İlkinde otobüsten garip sesler gelince şoför ve servis elemanı arka kaputu açmış ve kopan volan kayışını başarısızca tamir etmeye çalışmışlardı. Sonra sorun bir biçimde halledilmiş ve yolumuza devam etmiştik. “Akıllı” bir otobüs aynı şekilde arıza yaptığında yine arka kaput açılmış ve gariban görevliler karşılarındaki siyah panonun karşısında durup bakarken birbirlerine, “Servis gelecek mi?” diye soruyorlardı. Ayrım bu tür bir şeydir.

Analog güzeldir

Fazıl Say’ın elini piyanonun içine sokup tuş ve tel kombinasyonu ile müzik yapmasını her izlediğimde bu analog güzelliği idrak ediyorum. Bunu kaydetmek aklıma bile gelmiyor. Halbuki akıllı telefonla işten bile değil ama bunu yaşamak, kaydetmekten çok daha eğlenceli ve zevk veriyor.

Makine öğrenmesini ya da popüler söylenişiyle yapay zekayı ele alırken, bu işin en önemli isimlerinin Carlo Collodi’nin muazzam eseri Pinokyo’dan bahsetmemesi, analog dünyadaki ruhumuzu kaybetmemizdendir. Gepetto Usta’nın eğittiği, içine ruh eklenmiş kukla Pinokyo’nun yalan söyleyince burnunun uzamasından daha basit bir biçimde makine öğrenmesi anlatmak mümkün müdür? Ama bu aklımıza bile gelmez çünkü biz analog kimliğimizi çoktan kaybettik.

Alice Harikalar Diyarında da aynı şekilde. Gerçek adı Charles Dodgson olan ve Lewis Carroll adıyla bu kitabı yazan kişi, fen bilimlerindeki başarısı ile dikkat çeken bir matematikçidir. Alice Harikalar Diyarında kitabı ise, çocuk masalı olmanın yanında -analog bakış açısıyla- çok önemli bir bilimsel çalışmadır.

Analog olanın önemi, sürekli bir sinüzoidal dalga şeklinde olmasıdır. Mühendislikte bu dalganın değerleri, büyüklüğü tarifleyen s ve frekansın etkisini tanımlayan w’nın jw olarak dahil edildiği düzlemle ifade edilir. Yaratılan güç dahil her şey, büyüklük ve frekans etkisi ile hesaplanır.

Söyleyeceğim, bizim hayatımızın analog bir dalga olduğudur. Biz bunu dijital olarak modelleyebiliriz ancak bunun analog özünü kaybetmemesi gerekir. İnsan DNA’sı da böyledir. Üzerine proteinleri tarifleyen A, G, T ve P harflerini yazarak modelleriz ama gerçeği kesintisiz bir zincirdir ve özellik ile güzelliği bu zincir verir. Analog/dijital ayrımına bu şekilde son vermek isterim.

Dijital etkiyi kontrol edin

İnsan hayatının çocukluk, öğrenim, iş hayatı, emeklilik ve ölüm şeklindeki modellemesi, dijitalin en iyi tanımını oluşturuyor. Halbuki eğlenceli olan, emeklilikte çocuk olabilmek ya da iş hayatında öğrenimi sürdürmektir. Bunlar söylenir ama genelde yapılamaz. Çünkü tanımlama ve formatlar vardır. Analog kimliğinizi hatırlarsanız, hem frekansınızı kontrol ederek kendinizi nasıl değiştirebileceğinizi görür hem de sinüzoidal ve kesintisiz bir hayat yaşarsınız. Denizbank CEO’su Hakan Ateş’i, bunu iyi yapan biri olarak gördüğümden bir önceki yazımda onun üzerinden konuyu anlatmaya çalıştım. Bu da tamamlayıcı çalışma olsun.

PÜF NOKTASI

Analog-dijital tartışmasının üzerinde bu kadar durmamın nedeni, metaverse dinamiğinin en fazla etkilediği perakende sektöründeki arayışlar. Bir süre önce Kiğılı’nın Türkiye’de ilk olduğunu vurguladığı metaverse defilesinin bir bölümünü izledim. 120 kilonun üzerinde biri olarak bana en uygun seçeneği Kiğılı’da buluyorum ve “drop”un ne anlama geldiğini onların sayesinde öğrendim. İzleyiciye avatar seçtirip gerçek dünyadaki defileyi internete taşımak “ilk metaverse defilesi” sloganının cazibesine karşın mükemmel mağaza deneyimini yaratan perakende birikimine uymamış.

Yine DeFacto’nun akıllı aynaları soyunma kabinlerine yerleştirmesi, benzer bir dijital düşünme yanlışı. Ürünü tanımayıp etikettekinden farklı bir fiyat ve ürün göstermeleri bir yana; mağaza çalışanlarının müşterilere hizmet sürecinin bir parçası olamadıklarını gördüm. Oysa ki Samsung’un akıllı ayna deneyimi, açık alanda yer alan ve görüntüyü üç-beş saniye gecikme ile yansıtan aynaların özellikle kadınların elbisenin arkasının nasıl oturduğunu görerek satın alma kararını kolaylaştırdığını gösteriyor. Üstelik kimse, “Kabinde videomu mu çekiyorsunuz” diye yakınmıyor.

Gelecek yazıda biraz daha pozitif örneklerle devam edeceğiz.