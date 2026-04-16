Dijital vergilendirmede zaman baskısı ve politika seçenekleri

Küresel vergi sistemi, dijitalleşmenin hızı­na yetişmekte zorlanırken, uluslararası uzlaşma arayışı her geçen gün daha karmaşık bir hal alıyor. Özellikle büyük ekonomiler ara­sındaki yaklaşım farklılıkları, ortak bir çözü­mün sınırlarını giderek daha da zorluyor.

19 Mart 2026’da Brüksel’de düzenlenen Tax Foundation Europe Conference’da ko­nuşan Gerassimos Thomas (Avrupa Komis­yonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü), dijital ekonominin vergilendiril­mesine ilişkin tartışmalarda artık zamanın daraldığını açık bir şekilde ortaya koydu. Thomas’a göre, küresel uzlaşma gecikirse, alternatif yollar gündeme gelecektir.

Son yıllarda dijital ekonominin vergilendi­rilmesi, uluslararası vergi hukukunun en tar­tışmalı başlıklarından biri haline geldi. Çok uluslu teknoloji şirketlerinin fiziksel varlık olmaksızın önemli gelirler elde edebilmesi, klasik vergileme ilkelerini aşındırıyor. Bu ne­denle OECD çatısı altında yürütülen çalışma­lar, uzun süredir küresel bir çözüm arayışının merkezinde yer alıyor. Ancak gelinen noktada, teknik ilerlemeye rağmen siyasi uzlaşının ge­ride kaldığı açıkça görülüyor.

Avrupa artık beklemek istemiyor

Kamuoyuna yansıyan tartışmalarda Tho­mas’ın özellikle altını çizdiği husus, 2026 yılının bir “karar yılı” olması gerektiği. Zira Avrupa Birliği, artık sürecin daha fazla uza­masını istemiyor. Bu yaklaşım, Birliğin ge­rektiğinde kendi bölgesel düzenlemelerini gündeme alabileceğine işaret ediyor.

Geçmişte dijital hizmet vergileri üzerinden yaşanan tartışmalar, tek taraflı veya bölgesel adımların küresel ticaret ilişkileri üzerinde ne denli hassas dengeler yarattığını göstermiş­ti. Bu nedenle Avrupa’nın olası bir tek taraf­lı hamlesi, yalnızca vergi politikası açısından değil, ticaret hukuku ve uluslararası ilişkiler bakımından da önemli sonuçlar doğurabilir.

ABD cephesinde belirsizlik sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyo­nu, sürecin en kritik değişkenlerinden biri olmaya devam ediyor. Thomas’ın vurgula­dığı gibi, ABD’nin tutumu yalnızca yürütme organı ile sınırlı değil; Kongre’nin rolü belir­leyici. Bu durum, küresel uzlaşının önündeki belirsizliği artırıyor.

Zira çok taraflı bir vergi mimarisinin kuru­labilmesi, yalnızca teknik mutabakatla değil, aynı zamanda büyük ekonomilerin iç siyasi dengeleriyle de yakından bağlantılı. Bu bağ­lamda, uluslararası vergi tartışmalarının gide­rek daha fazla “jeopolitik ekonomi” boyutu ka­zandığını söylemek abartılı olmayacaktır.

Tek platform yetmeyebilir

OECD’nin sürece yeniden liderlik etmesi gerektiği yönündeki çağrı, mevcut çok taraflı mekanizmanın hâlâ en güçlü platform olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Ancak Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler bünyesindeki tartışmalara aktif katılımı, alternatif platform­ların da giderek önem kazandığını gösteriyor.

Bu durum, gelecekte tamamen tek merkez­li bir çözüm yerine, farklı platformların etkili olduğu çok katmanlı bir uluslararası vergi dü­zeninin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Basitleştirmek kolay değil

Vergi politikalarında “basitleştirme” kav­ramı uzun süredir güçlü bir söylem olarak öne çıkıyor. Ancak uygulamada bu hede­fe ulaşmanın oldukça zor olduğu görülüyor. Vergi idareleri, özellikle veri temelli denetim kapasitesini kaybetmek istemiyor. Buna kar­şılık mükelleflerin talebi ise daha öngörüle­bilir ve sade bir sistem.

Bu ikili gerilim, önümüzdeki dönemde vergi sistemlerinin temel açmazlarından biri olma­ya devam edecek gibi görünüyor. Nitekim ve­ri odaklı denetim anlayışı güçlendikçe, uyum yükünün azalması değil, farklı bir biçimde ye­niden şekillenmesi daha güçlü bir olasılık.

Tüm bu gelişmeler ışığında ortaya çıkan tab­lo görece net durumda. Dijital ekonominin ver­gilendirilmesi artık yalnızca teknik bir düzen­leme meselesi olmaktan çıkmış; ekonomik ege­menlik ve uluslararası iş birliğinin merkezinde yer alan stratejik bir konuya dönüşmüştür.

2026 yılı bu açıdan gerçek bir dönüm nok­tası olabilir. Ya küresel ölçekte ortak ilkeler üzerinde uzlaşma sağlanacak ya da bölgesel ve hatta ulusal düzeyde farklılaşan, parçalı ve re­kabetçi vergi rejimlerinin belirginleştiği yeni bir döneme girilecektir.