Dijital vergilendirmede zaman baskısı ve politika seçenekleri
Küresel vergi sistemi, dijitalleşmenin hızına yetişmekte zorlanırken, uluslararası uzlaşma arayışı her geçen gün daha karmaşık bir hal alıyor. Özellikle büyük ekonomiler arasındaki yaklaşım farklılıkları, ortak bir çözümün sınırlarını giderek daha da zorluyor.
19 Mart 2026’da Brüksel’de düzenlenen Tax Foundation Europe Conference’da konuşan Gerassimos Thomas (Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü), dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin tartışmalarda artık zamanın daraldığını açık bir şekilde ortaya koydu. Thomas’a göre, küresel uzlaşma gecikirse, alternatif yollar gündeme gelecektir.
Son yıllarda dijital ekonominin vergilendirilmesi, uluslararası vergi hukukunun en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Çok uluslu teknoloji şirketlerinin fiziksel varlık olmaksızın önemli gelirler elde edebilmesi, klasik vergileme ilkelerini aşındırıyor. Bu nedenle OECD çatısı altında yürütülen çalışmalar, uzun süredir küresel bir çözüm arayışının merkezinde yer alıyor. Ancak gelinen noktada, teknik ilerlemeye rağmen siyasi uzlaşının geride kaldığı açıkça görülüyor.
Avrupa artık beklemek istemiyor
Kamuoyuna yansıyan tartışmalarda Thomas’ın özellikle altını çizdiği husus, 2026 yılının bir “karar yılı” olması gerektiği. Zira Avrupa Birliği, artık sürecin daha fazla uzamasını istemiyor. Bu yaklaşım, Birliğin gerektiğinde kendi bölgesel düzenlemelerini gündeme alabileceğine işaret ediyor.
Geçmişte dijital hizmet vergileri üzerinden yaşanan tartışmalar, tek taraflı veya bölgesel adımların küresel ticaret ilişkileri üzerinde ne denli hassas dengeler yarattığını göstermişti. Bu nedenle Avrupa’nın olası bir tek taraflı hamlesi, yalnızca vergi politikası açısından değil, ticaret hukuku ve uluslararası ilişkiler bakımından da önemli sonuçlar doğurabilir.
ABD cephesinde belirsizlik sürüyor
Amerika Birleşik Devletleri’nin pozisyonu, sürecin en kritik değişkenlerinden biri olmaya devam ediyor. Thomas’ın vurguladığı gibi, ABD’nin tutumu yalnızca yürütme organı ile sınırlı değil; Kongre’nin rolü belirleyici. Bu durum, küresel uzlaşının önündeki belirsizliği artırıyor.
Zira çok taraflı bir vergi mimarisinin kurulabilmesi, yalnızca teknik mutabakatla değil, aynı zamanda büyük ekonomilerin iç siyasi dengeleriyle de yakından bağlantılı. Bu bağlamda, uluslararası vergi tartışmalarının giderek daha fazla “jeopolitik ekonomi” boyutu kazandığını söylemek abartılı olmayacaktır.
Tek platform yetmeyebilir
OECD’nin sürece yeniden liderlik etmesi gerektiği yönündeki çağrı, mevcut çok taraflı mekanizmanın hâlâ en güçlü platform olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Ancak Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletler bünyesindeki tartışmalara aktif katılımı, alternatif platformların da giderek önem kazandığını gösteriyor.
Bu durum, gelecekte tamamen tek merkezli bir çözüm yerine, farklı platformların etkili olduğu çok katmanlı bir uluslararası vergi düzeninin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.
Basitleştirmek kolay değil
Vergi politikalarında “basitleştirme” kavramı uzun süredir güçlü bir söylem olarak öne çıkıyor. Ancak uygulamada bu hedefe ulaşmanın oldukça zor olduğu görülüyor. Vergi idareleri, özellikle veri temelli denetim kapasitesini kaybetmek istemiyor. Buna karşılık mükelleflerin talebi ise daha öngörülebilir ve sade bir sistem.
Bu ikili gerilim, önümüzdeki dönemde vergi sistemlerinin temel açmazlarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor. Nitekim veri odaklı denetim anlayışı güçlendikçe, uyum yükünün azalması değil, farklı bir biçimde yeniden şekillenmesi daha güçlü bir olasılık.
Tüm bu gelişmeler ışığında ortaya çıkan tablo görece net durumda. Dijital ekonominin vergilendirilmesi artık yalnızca teknik bir düzenleme meselesi olmaktan çıkmış; ekonomik egemenlik ve uluslararası iş birliğinin merkezinde yer alan stratejik bir konuya dönüşmüştür.
2026 yılı bu açıdan gerçek bir dönüm noktası olabilir. Ya küresel ölçekte ortak ilkeler üzerinde uzlaşma sağlanacak ya da bölgesel ve hatta ulusal düzeyde farklılaşan, parçalı ve rekabetçi vergi rejimlerinin belirginleştiği yeni bir döneme girilecektir.
|Borsa
|14.252,38
|0,35 %
|Dolar
|44,7538
|0,02 %
|Euro
|52,9114
|0,16 %
|Euro/Dolar
|1,1799
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.892,59
|-0,99 %
|Altın (ONS)
|4.791,05
|-1,03 %
|Brent
|96,8900
|-0,32 %