Dijital yarışlar

Yeni nesil yarışçılar, teknolojinin ilerlemesiyle çok daha fazla güçlenen otomobillerle asırlık rekorları alt üst ediyorlar.

Formula 1’den WRC ve hatta LeMans yarışlarına kadar, çevre endişeleriyle daha küçük hacimli ve daha çevreci olarak geliştirilmelerine rağmen performansları inanılmaz seviyelere çıkan motorlarla görülmemiş hızlara şahit oluyoruz.

Çünkü, bu araçları kullanan genç pilotlar, neredeyse okuma yazmayı öğrenmeden bilgisayar oyunlarında ustalaşmaya başlamışlardı… Gerçek hayatta yapamayacakları kadar çok yarışmışlar ve sürüş kabiliyetlerini maksimize etmişlerdi. Şimdi o e-sporcular, gerçek dünyaya da girdiler.

Otomobiller elektrikli çağa girerken, eski nesil pilotlar bile gerçek otomobilleri neredeyse bire bir simule eden dijital platformlarda yarışmaya başladılar. Etrafl arını kuşatan ekranlar, direksiyon, vites ve faz fren pedalları, hatta tepkili gerçek yarış koltuklarında dünyanın tüm pistlerine ralli parkurlarına çıkıyorlar, kendi aralarında veya uluslararası şampiyonalara katılıyorlar.

Gerçek yarış pilotların da sadece antrenman için değil, ciddi şekilde tecrübelerini arttırmak için sanal alemi kullanmaları, artık şart oldu.

Pandemi sürecinde FIA’nın takvimi durunca tüm ünlü pilotları dijital dünyada yarışırken gördük… F1’ciler, WEC’çiler, LeMans’çılar, WRC’ciler, evlerinden çıkmadan resmen kapıştılar, kupalar aldılar.

Tosfed’in Türkiye çapında düzenlediği dijital şampiyonalara 2 binden fazla lisanslı gencin katıldığını da hatırlatalım…

Bu hafta, malum Dünya Elektrikli Araçlar Haftası…

TEHAD’ın elektrikli ve Hibrit Araçlar Sürüş Haftası organizasyonundan önce Dünya Elektrikli Araç gününün kutlanacağı 9 Eylül’de ise elektrikli otomobil yarışlarının zirvesi, tamamen elektrikli tek kişilik yarış arabalarla dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerin caddelerinde gerçekleştirilen uluslararası yarış serisi Formula E, Türkiye'nin en hızlı E-Spor yarışçılarının katılımıyla dijital olarak “koşulacak” ve herkese tanıtılacak…

ABB Türkiye, ülkemizde e-mobilitenin yaygınlaşması ve elektrikli araç alt yapı çözümleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla eRacing Academy tarafından düzenlenen Türkiye’nin ilk ABB Formula E Dijital Şampiyonasının sponsoru…

"2030 sürdürülebilirlik stratejimizin bir parçası olarak, öncü teknolojilerimiz ve akıllı şarj çözümlerimiz sayesinde kurumlar ile kişilerin e-mobilitenin sunduğu faydaları anlamalarına destek oluyoruz. Çevreci çözümlerimiz, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin, kurumların elektrifikasyonun değerini keşfetmeye, daha temiz ve daha yeşil ulaşım çözümleri için neler yapılabileceğini göstermeye liderlik ediyor” diyen ABB Türkiye CEO’su Burhan Gündem, otomotivdeki elektrikli çağa giden yolun dijital dünyadan geçtiğini de anlatıyor.E-spor kategorisindeki bu sanal yarışlar, ABB Formula E Dünya Şampiyonasında yer alan pistleri, araçları ve elektrikli yarış aracı sürüş deneyimini gerçekmiş gibi yaşatan rFactor2 SIM Racing platformu üzerinden online gerçekleşecek.

Elemelerle asıl şampiyona ise, 13-23 Eylül arasında Studio 397 tarafından hazırlanmış Formula E Test Circuit Pistinde (Electric Docs),Time Trial ile başlayacak olan turnuvada 10 günün sonunda en hızlı 24 pilot, finallere katılmaya hak kazanacaklar. ABB Formula E - Türkiye Dijital Şampiyonası, 14 Kasım’daki final ile sona erecek.