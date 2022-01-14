Dijital yaşam, dijital ticaret, dijital evren

Son iki yıldır yazdığım makalelerime dönüp baktığımda, neredeyse pandeminin geçmediği hiçbir yazım olmamış. Yaşamımıza öylesine yer etmiş ki, adını anmamak neredeyse imkansız. Bu illetten bir an önce kurtulmak elbette hepimizin arzusu. Ancak kabul etmek gerekir ki, yarattığı pek çok olumsuzluğun yanında, yaşamımıza getirdiği yenilikler ve yeni bakış açıları da oldu. Bunların en başına herhalde var olan dijitalleşmeye getirdiği hız ve yaşam biçimimizdeki yenilikleri koymak gerekir.

Bir tarafta evler büyük ölçüde ofis haline dönüşürken, özellikle kimine göre yapay zeka, kimine göre robot olarak adlandırdığımız teknolojiler yaşamımızda inanılmaz yer kaplar hale geldi. İnsana olan ihtiyacı azaltır mı veya azaltacak mı düşüncesi ile, yaşamı kolaylaştırmaya ve pratikleştirmeye getirdiği katkının çarpıştığı pek çok platform olurken, öte yandan gelecekte ofislere de büyük ölçüde gerek kalmayacağı konuşulmaya başlandı. Alışverişin mantığı değişti; herkes e-ticarete ilgi duyar hale geldi. Clubhouse gibi konuşarak insanların birbiri ile ticaret yapabildikleri platformlar gibi pek çok dijital ortam yaşamımıza girdi.

Yeniliklerden bir tanesi de fuarlar da idi. Artık insanlar e-fuarlara ilgi göstermeye, hatta rahatlığına alışmaya başladılar. Bir gün bu rahatlık yeniden eskiye döner mi bilmem ama, bazı yapay zeka uygulamalarının kesinlikle değişmeyeceğini söyleyebilirim.

Ticaret, iki tarafın alışverişi; dış ticaret için de aynısını söylemek gerekir, eninde sonunda bir değiş tokuş var ortada. Ancak tabi dış ticaretin pek çok da dinamiği var. Taşımacılık, depolama, gümrük operasyonları gibi. Işınlama icat edilene kadar taşımacılık devam edecek, ürünler depolanacak. Ancak dış ticaretin gümrükleme ve döküman hareketlerinde dijitalleşmenin çok büyük etkisi olacağını ve yarar sağlayacağını düşündüğümüzde, buradaki gelişmelerin çok hızlı seyredeceğini kestirebilmek şimdiden mümkün. Tabi bu ülkelerin korumacılığı ortadan kaldıracakları veya sınırların etkisinin azalacağı anlamına gelmiyor, yalnızca işlerin pratikleşeceği ve hızlanacağı manasına geliyor. Örneğin bünyesinde bulunduğum gümrük müşavirliği firmamızda gerçekleştirdiğimiz yapay zeka uygulamaları ile henüz test aşamasında da olsa büyük ölçüde beyannamelerimizi robot yardımı ile oluşturabilir hale geldik. Şimdi yine içerisinde yer aldığımız Türkiye Blockchain Platformu’nda da, firmamızda da blockchain ile süreçlerimizi nasıl daha hızlı ve hatasız yönetebiliriz, blok zincirleri nasıl yaşamımıza sokabileceğimize dair çalışmalar yürütüyoruz. Eminim şu an pek çok sektör ve pek çok firma bu tür çalışmaları sürdürüyordur.

Dijitalleşme, ticarette ve hizmet sektöründe olduğu kadar üretimde de büyük bir öneme sahip ve olmaya devam edecek. Yarın yapay zeka yardımı ile pek çok ürünün üretimi de robotlara yaptırılacak, yaşamımızı daha da kolay hale getirecek. Kısmen yapılan sektörler olduğunu da biliyoruz. İnsanların işsiz kalma gibi bir endişeye kapılması yerine, teknolojiyi nasıl daha iyi kullanır, yaşamımızı nasıl dijitalleştirebilir ve hataları nasıl asgari seviyeye indirebilirize odaklanmalarını şiddetle öneririm. Dijitalleşmenin günün sonunda verimliliği arttırma anlamına geleceğini düşündüğümüzde, zaten daha yaşanabilir, daha verimli bir dünyaya uyanmış olacağımız muhakkak. Günün sonunda bu da yaşayan tüm insanların daha iyi bir yaşam sürebilmesini sağlamak için zaten yeterli. Biz istesek de istemesek de gidilen noktanın bu olacağı muhakkak.

Bugün biraz ihracat ve ithalat rakamlarından, dünyada olup bitenden uzaklaşalım ve geleceğe bakalım istedim. Umarım amacıma ulaşmışımdır. Umarım sizlere bir parça da olsa dijitalleşmenin önemini düşündürebilmişimdir.