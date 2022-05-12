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Dijitalleşme, KOBİ’ler için bir seçenek değil hayatta kalma meselesi olmalı…

Hilmi DEVELİ
Hilmi DEVELİ EKONOMİDE SATIR ARASI hilmideveli@gmail.com

Günümüzde KOBİlerin tüm operasyonları ve alanlarını kapsamaya başlayan dijital dönüşüm ,bir tercih meselesi değil, artık bir gereklilik.

Bir başka ifade ile Dijitalleşme artık bir zorunluluk.

Günümüzde teknolojik gelişmeler  gereği   değişim geçiren piyasa şartları göz önüne alındığında Dijitalleşme, KOBİ'lerin gelecekleri konusunda yapabilecekleri en güçlü yatırımlardan biri.

TÜRKONFED  ve  Paynet,  KOBİ’lerin dijital, finansal, teknolojik altyapıları ve gelişim seviyeleri ile gelecek beklentilerini tespit  amaçlı araştırmasında,  KOBİ’lerin gerçekleştirdikleri dijital yatırımlarda yüzde 59,6 ile internet sitesi, yüzde 59 ile de şirket donanımları ilk iki sırada yer alıyor.

Günümüzde teknolojik gelişmelere ayak  uyduramayan , dijital araçları kullanmayan ,

örneğin , e-ticaret yapmayan, sosyal medyada yer almayan ya da müşterilerini , rakiplerini dijital olarak takip etmeyen  KOBİler   ulusal ve  uluslararası ölçekte rekabet edebilme , yaşama  şansı olmadığını  bilmesi gerekiyor.  

Dijitalleşmeyi  önemseyerek  işletmelerinde uygulayan KOBİler özellikle pandemi  süreci, dijitalleşmenin neden gerekli olduğu ve sağladığı avantajlar konusunda büyük bir farkındalık yarattı.

Örneğin ,  dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketler, pandemi  sürecinde küçülmek zorunda kalırken,  dijital çözümleri benimseyen ve dönüşümü başlatan şirketler bu süreci avantaja çevirdi.

Şirketlerde  dijital dönüşümün avantajları  KOBİler için de geçerli.

KOBİler , dijital dönüşümü başlatabilmesi için öncelikle her işletmenin bir “Dönüşüm  senaryosu” olmalı, bu süreci belirleyecek bir yol haritası hazırlanmalıdır.

Dijitalleşmenin , yararlarını kısaca sırlamak gerekirse;

İletişim kanallarına dijital çözümler ekleyerek , dünya ülkeleri ve işletmeleriyle  mesafeleri  kısaltır,  web sitesi ya da sosyal medya hesaplarıyla  çok daha geniş bir kitleye ulaşabilir, daha fazla insana ulaşmak satış hacmine yansıyacak, marka bilinirliği  artırabilir, işletmelerin sabit maliyetlerinin azalmasını sağlar, yenilikçi ve yaratıcı fikirleri  teşvik eder.

Örneğin, “Müşteri Yönetim Yazılımı (CRM-Customer Relationship Manager),   ERP (Enterprise Resource Planning)  Kurumsal Kaynak Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi yazılımları “ ile ödemeler, stok bilgileri, iş süreçleri, takvim bilgileri, finansal yönetim, pazarlama ve satışlarla ilgili rapor ve analizler, komisyon ve kargo oranları, e-ticaret ve e-mağazalarınızın yönetimi gibi işletmeniz için hayati önemi olan süreçlerin tek bir platforma entegrasyonu, operasyonlarınızın aksamadan ilerlemesi ve kontrol altında olması açısından büyük bir kolaylık,” gibi performans analizleri sayesinde maliyetlerin azaltılmasını verimliliğin arttırılmasını sağlamakta büyük yararlar sağlar, sosyal medya reklamlarıyla daha da geniş kitlelere ulaşmaları mümkün kılar..

KOBİlerde  dijital dönüşümün getirdiği önemli sonuçlarından biri: e-ticaret..

KOBİler  için e-ticaret bir fırsattır..

Alibaba.com’un pazar araştırma ajansı Euromonitor International ile birlikte yayınladığı yeni araştırmada ;

 “Küresel B2B pazarı halen 2020’de COVID-19 pandemisinin yol açtığı aksama döneminden geçiyor.

 Bu dönemde özellikle B2B sektörü, küresel toparlanmaya aracı oldu ve dünya çapındaki işletmelerin pandemiye karşı direnç geliştirmelerine destek oldu.

Tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, ticari fuarların iptali ve yüz yüze görüşmenin dünya çapında kısıtlanması, dijital ticarete geçişi hızlandırdı.

 Büyük şirketler hızla dijital odaklı tedariğe geçmelerini sağlayan kaynaklara sahipken, KOBİ’ler, kaynak, bütçe ve ürünlerini online satma ve satın alma konusunda uzmanlık eksikliği gibi bir dizi zorlukla karşı karşıya kaldı.

Bu değişim, KOBİ’lerin giderek daha fazla B2B e-ticaret alanında, KOBİ’lere dijital varlıklarını güçlendirmeleri ve dijitalleşmelerini hızlandırmaları için araçlar, platformlar ve erişim sağlayabilen daha yerleşik ortaklara yönelmesine neden oldu.” Denilmekte.

Ülkemizde pandemi sürecinde e-ticaret verilerine baktığımızda;  

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ETBİS verilerine göre, 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacmi yüzde 69 artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sipariş adetleri ise yüzde 46 artarak 2 milyar 297 milyon adetten 3 milyar 347 milyon adede yükseldi.

 E-ticaretin yüzde 92’si (349 milyar TL) yurt içinde gerçekleşirken sadece yüzde 4’ünü diğer ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler olarak gerçekleşti.

Ülkemizde 2021 yılında e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı 484.347 rakamına ulaştı.

 Bu işletmelerin 26.442 adedi, ETBİS’e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterirken,

 472.604’ü e-ticaret pazaryerlerinde faaliyet göstermektedir.

 ETBİS’e kayıtlı site sayısı ise 31.592 adede ulaşmıştır.

 14.699 adet işletmemiz kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmakla birlikte e-ticaret pazaryerlerinde de satış yapmaktadır.” Bilgileri  yer almakta..

Sonuç  olarak  Pandemi  dönemi ve sonrasında olağanüstü hız kazanan teknolojik yatırımlar KOBİler için   artık  bir avantaj olmaktan çıkıp hayatta kalmanın ön şartlarından biri haline geliyor.

“Dijitalleşme , KOBİ’ler için bir seçenek değil hayatta kalma meselesi olmalı.. “ Diyorum.

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