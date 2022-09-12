Dijitalleşme ve perakende odaklı dönüşümle büyümeyi katladı

Zülfikarlar Holding bünyesinde Türkiye Petrolleri markasıyla faaliyet gösteren TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Genel Müdürü Fidan Bayındır Yıldız, sektördeki tek kadın genel müdür… Ailesinin ODTÜ’de okuma geleneğini bozmayan ve çevre mühendisliği okuyan Fidan Bayındır Yıldız, bu alanda çalışma hayatına adım atsa da bir süre sonra satış ve pazarlamanın kendisine daha uygun olduğuna karar verdi ve ODTÜ’de işletme bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ardından çok istediği P&G’de çalışmaya başladı. Burada 12 yıldan fazla çalıştı. Bu dönemi her gruptan tüketiciyi ve Türkiye mozaiğini tanıma, pazarlamayı derinlemesine öğrenme dönemi olarak nitelendiren Fidan Bayındır Yıldız, 2013 yılında Cigna Finans Emeklilik şirketine geçti. “Benim için farklı bir deneyim oldu. Sigorta şirketine gittim ama aslında bankacılığı öğrendim” diyen Yıldız, 2019 sonunda TP Petrol Dağıtım A.Ş.’nin Genel Müdürü oldu.

Fidan Bayındır Yıldız’la sektörü ve TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi konuşmak için buluştuk. Erkek egemen bir sektörde kadın yönetici olmanın zor olup olmadığını soruyorum önce… “Bugüne kadar çalıştığım tüm şirketlerde bana hep zor veya iyi gitmeyen işleri verir ve mucize beklerlerdi. O yüzden bu iş bana hiç korkutucu gelmedi” diye yanıtlıyor ve ekliyor:

Sektörde erkek egemen algısı yıkılıyor

“Evet, sektör erkek egemen bir sektör ama kadınların ağırlığı artıyor ve bu algı kırılıyor. Ben bu göreve gelmeden şirkette kadın çalışan sayısı yüzde 31 iken bugün bu oran yüzde 41. Çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Bayilerimiz, iş ortaklarımız beni çok sahiplendi. Önemli olan işinize vakıf olduğunuzu göstermeniz ve koltuğunuzu doldurmanız… Sektörü çok sevdim, işi öğrendim. Pandemi, petrol fiyatları gibi global gelişmeler öğrenme sürecimde çok etkili oldu. Sektörün duayen isimleri 20 yıllık deneyimi 2 yılda yaşadığımı söylüyorlar. Pandemi başladıktan birkaç ay sonra petrol fiyatları düşmeye başladı. Ya bekleyecektik ya da planımızı hayata geçirecektik. Biz krizden ve kötü gidişattan nasıl kazanırız diye plan yaptık. Çok güçlü satış ve pazarlama hedefleri koyduk. Dijitalleşmeye odaklandık. 2020 başında 7’nci sıradaydık, önce 6’ncı sonra 5’inci sıraya yükseldik. Sektörde pazar payını 1 puan artırmak çok zordur. Şu anda 6’ncı sıradayız. Rakibimizin lisans birleşimi olmasaydı 5’inci bizdik.”

2020 yılında TP Petrol Dağıtım’ın pompa satışlarını en hızlı büyüten şirket olduğunu kaydeden Fidan Bayındır Yıldız, aynı dönemde otogazda pazar yüzde 10 küçülürken kendilerinin yüzde 10 büyüdüğünü anlatıyor ve şöyle devam ediyor:

Eskiden biz bayilere giderdik, şimdi onlar bizi tercih ediyor

“Önemli olan sürdürülebilirliği sağlamak. 2021 yılında pandeminin etkileri azaldı, hayat normalleşti ve mobilite arttı. Pazar yüzde 6 büyüdü. Biz de toplam satışlarımızda yüzde 40 tonaj büyümesi, pazar payına giren satışlarımızda yüzde 22 büyüme kaydettik. Ciromuzu iki katına çıkardık. 2021 yılında da pompa satışlarını en hızlı büyüten şirket olduk. Otogazda da yüzde 30 büyüyerek 11-12’nci sıralardan 6-7’nci sıralara geldik. Daha da kıymetlisi; önceden biz bayilere giderdik şimdi bize gelmek isteyenlerin sayısı arttı. Herşey sahada başlar ve sahada biter. Biz pandemi döneminde de sahadaydık. Bu sektörde en önemli şey güven. Biz sahada verdiğimiz tüm sözleri tuttuk, zor günlerde de bayilerimizin yanında olduk. 2,5 yılda 250 bayi transfer ettik. Şu anda 782 istasyonumuz var. Yıl sonunda 830’a çıkarmayı hedefliyoruz. İki yıl üst üste sağlıklı bir büyüme yaşadık. Bayilerimizin artması marka bilinirliğimizi artırdı. En büyük 25 il ve eksik olduğumuz bölgelere yatırım yapıyoruz. 2022 yılında da yüzde 25 büyüme hedefliyoruz ve bu hedefe uzak değiliz. Olmadığımız kanallara örneğin deniz satışlarına girdik. Madeni yağlarda tüm Türkiye’de distribütör ağı oluşturduk. Grup bünyesindeki Akça Kimya ile projelerimiz var. Asıl hedefim 5 yıl içinde ilk 4’e girmek ve yüzde 10 pazar payına ulaşmak.”

Çevre dostu adımları hızlandırdı

Fidan Bayındır Yıldız, bütün kanallarda derinleşerek büyüdüklerini, dijitalleşmeye odaklandıklarını vurguluyor ve ekliyor: “Pandeminin başında TP Mobil’i devreye aldık. Dijital ödeme sistemlerine yatırım yaptık ve akaryakıt sektöründe bir ilki gerçekleştirerek müşterilerimize ‘şimdi al sonra öde’ dedik ve akaryakıt ödemelerini erteleme imkanı sunduk. TP Mobil ile müşteriler anında, kefilsiz, banka hesabı olmadan yapacakları hazır limit başvuruları ile akaryakıtlarını alıp ödemesini sonra yapıyor. Bu uygulamamız adım adım gelişti. EFT, havale yapabilme, fatura ödeme, birçok markada indirim derken şu anda bir mobil bankacılık sistemine dönüştü. Şu anda 150 bine yakın kişi kullanıyor. Öte yandan taşıt tanımada herhangi bir karta veya cihaza ihtiyaç olmadan plakayla sisteme kayıt sağladık. Bu da sektörde birilk. Özetlemem gerekirse perakendeyi çok önemsedik. İstasyonlar bizim vitrinimiz. İstasyonlarımızdaki marketlerimizi dönüştürdük. T 7/24 Market konseptinde Bizim Toptan ile hizmet vermeye başladık. Jacobs ve Dardanel işbirliklerimiz kahve ve gıda satışlarını artırdı. Gıda ve oto bakım ve yıkama alanlarımıza ilgi arttı. E-şarj kullanımı başladı. İstasyonlarımıza güneş panelleri koymaya başladık. İdealimiz kendi suyunu arıtıp dönüştüren, enerjimizi güneş veya rüzgardan alan, ileride elektrikli araçlara hizmet veren bir zincir olmak.”

Ayın bir haftası sahadayım, bayiler istiyor, biz proje üretiyoruz

Fidan Bayındır Yıldız, ekip ruhunun marka gücüyle birleştiği zaman başarının geldiğini anlatıyor ve şöyle devam ediyor: “Zülfikarlar Holding köklü bir grup. Yönetim Kurulu Başkanımız İsfendiyar Zülfikari çok başarılı ve çevik bir patron. Yönetimi çok genç yaşta devralmış ve işine hakim. Yönetim kurulumuzda Koç Holding’de önemli başarılara imza atmış olan Cengiz Solakoğlu var, onunla çalışmak benim için çok büyük kazanç… Sektörün kitabını yazabilecek kadar deneyime sahip Ahmet Mert Yılmaz da keza öyle… Güçlü yönetim kurulumuzdan çok şey öğreniyorum. Zaten Türkiye Petrolleri çok güçlü bir marka, adında Türkiye olan nadir şirketlerden biri… Grup olarak değişime çok çabuk adapte olabiliyoruz. Çok iyi bir ekibim var ve hepimiz sürekli sahadayız. Ben her ay en az bir hafta sahadayım. Telefonum 24 saat açık. Acil hattımız da var. Bayilerimizi dinliyoruz. Yenilikleri onların taleplerine göre şekillendiriyoruz.”