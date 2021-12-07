Dijitalleşme ve yeşil dönüşümün öncü kenti...

Sanayi açısından son derece önemli parametrelere sahip olan Kocaeli, pandemi döneminde üretimine devam eden sanayisi ile çarkların dönmesine önemli katkı sağladı. Sanayi alanında faaliyetlerin hiç durmadan devam etmesi ise, hem Kocaeli’ne hem de ülkemize girdi sağladı.

Sürdürülebilirlik meselesi ekonomik meselelerle birleşip, önümüzdeki dönemin gündemini oluşturacak. Dünyadaki değişimi iyi izleyebilmek, boşlukları doğru tarif edebilmek sonra o boşluklara göre nerede duracağımızı belirlemek ise çok önemli. Pandemi ülke ekonomimizi etkilediği kadar hayat şartlarımıza da yeni terimler getirdi. Günümüzde her alanda karşılaşabildiğimiz Yeşil Mutabakat ve Dijitalleşme bunlardan sadece ikisi. Yeşil Mutabakat deyince, ilk aklımıza gelen enerji ama sadece enerji ile olmuyor, çünkü tüm Yeşil Mutabakat süreci dijitalleşmeden ayrı değil, dijitalleşmenin asıl anlamına bakarsak, sayısallaştırma olduğunu görürüz, yani yaptığınız herhangi bir süreç proses, tasarım, Ar-Ge bunların tamamının bilgisayar diline çevrilebiliyor olmasına dijitalleşme süreci diyoruz. Dijitalleşme sürecini gerçekleştirmenin ana gayesi, veriye dayalı bir sistem organize etmek. Dijitalleşme sadece robot kol, kaynak kol alarak dijitalleştiğini zannetmemeli. Şuanda dünyanın her yerinde üçüncü bir coğrafi algıyı konuşuyoruz. O da dijital coğrafya. Dijitalleşmeyle beraber yapabilir hale geldiğimiz şeyin adı ise Yeşil Mutabakat. Yeşil Mutabakat gibi düzenlemelerin dünyayı nasıl etkilemeye devam edeceğini izlemenin yollarından biri kanımca Çin’i iyi analiz etmek.

Ben de Yeşil Mutabakatın fırsat olduğuna inananlardanım. Yeşil teknolojiler, hem Türkiye ekonomisi için hem de Kocaeli ekonomisi için kaçınılmaz bir fırsat. Öte yandan dünya ekonomisi yeniden şekilleniyor. Buna da büyük sıfırlama deniliyor. OSB’ler, iş insanları pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ile farklı bir gelişme rotasına girmeye başladı. Yeşil Mutabakatta en temel alanlardan biri otomotiv ile alakalı, Kocaeli bu alanda da çok güçlü ve elektrikli otonom çalışmaları bulunuyor. Yerli ve milli otomobilimiz, Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu (TOGG) Bilişim Vadisi’nde bulunuyor. Kocaeli sadece bir tek alana ev sahipliği yapmakla kalmayıp, dijitalleşme anlamında yazılım okullarının açıldığı donanımlı bir şehir haline geldi. Yazılım okulları bine yakın öğrencinin yazılım, yapay zeka ve inovasyon alanlarında kendilerini yetiştirmelerini ve geliştirmelerini sağlıyor. Büyükşehir tarafından açılan yazılım okulları ise, Kocaeli’nin tüm okullarında bulunuyor, gençleri geleceğin teknolojisine hazırlıyor.

Türkiye’de bilim insanları ve alanında uzman kişiler Yeşil Mutabakatla ilgili bilgiler toplayarak “en iyi nasıl faydalanırız” diyerek çalışmalara başladı. Görünen o ki Kocaeli sanayicileri, dünyada AB ile ihracat yapan tüm ülkeleri ilgilendiren Yeşil Mutabakatta, Türkiye’nin ve dünyanın rollerini değiştireceğe benziyor. Kocaeli her daim sanayide, eğitimde ve ihracatta önde olduğu gibi Yeşil ekonomide de önde olacağına inanıyorum.