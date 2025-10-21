Dijitalleşmek yetmez, doğru yöne gitmek gerekir
Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm artık şirketler için bir “trend” değil, varoluş koşulu. Üstelik Türkiye’de KOBİ tanımı dışında kalan yaklaşık 11 bin büyük ölçekli şirketin yüzde 90’ının ana gündemi de tam olarak bu iki konu. Bu, dünyadaki eğilimlerle eş zamanlı bir bilinçlenme düzeyine ulaştığımızı gösteriyor. Ancak, mesele sadece “gündemi yakalamak” değil; asıl mesele doğru yöne gitmek.
Çünkü bugün yanlış stratejilerle, fakat yüksek verimlilikle, hatta tam otomasyonla ilerleyen pek çok şirket var. Yani hatalı bir rotada, yüksek hızla giden gemiler. Oysa stratejik yönünüz hatalıysa, dijitalleşme yalnızca sizi yanlış hedefe daha hızlı ulaştırır.
Yanlış yöne doğru hızlanmak
Bir şirketin sürdürülebilirlik ya da dijitalleşme yatırımları, yalnızca doğru stratejik yönle anlam kazanır. Eğer iş modeliniz güncelliğini yitirmiş, değer zinciriniz erozyona uğramış, pazar dinamiklerini doğru okuyamamışsanız, en “yeşil” fabrikanız bile sizi kurtaramaz. Üç yıl sonra rekabet avantajını kaybetmiş, yıkıcı değişimleri öngörememiş, değer göçünü fark edememiş bir şirketin uçtan uca dijitalleşmiş olması neyi değiştirir? Bazen teknoloji, stratejik hataları sadece daha görünmez kılar.
Bugün hâlâ birçok şirket “nasıl daha hızlı gideriz” sorusuna odaklanıyor. Oysa sorulması gereken esas soru şu: “Doğru yöne mi gidiyoruz?” Yanlış yoldaki hız, başarı değil, tükeniştir.
Strateji popüler değil, ama hayati
İş dünyasında strateji kavramı 1970’lerden bu yana dönemsel dalgalanmalar yaşadı. Bir zamanlar iş dünyasının gözdesiydi; sonra yerini çeviklik, inovasyon, dijital dönüşüm gibi kavramlara bıraktı. Bugünlerde “strateji” kelimesi artık heyecan yaratmıyor. Ama popülerliğini kaybetmiş olması, önemini azaltmaz. Strateji, şirketlerin “neden” ve “nasıl” sorularına verdiği cevaptır; varlık nedenidir.
Stratejinin anlamını unutan şirketler, bir süre sonra operasyonel mükemmeliyetle övünür ama yönsüz kalır. Çünkü iyi strateji, iyi yönetimden farklıdır. Yönetim verimliliği artırır; strateji yönü belirler.
Yeni çağın strateji araçları
Bugün elimizde geçmişe kıyasla çok daha güçlü araçlar var. Yapay zekâ, iş zekâsı ve veri analitiği, strateji geliştirmenin mantığını kökten değiştiriyor. Doğru veri yönetimi, stratejik sezgiyi destekleyen yeni bir zekâ katmanı yaratıyor. Ancak bu araçlar, yalnızca doğru düşünme sistematiğiyle anlamlı.
Bir başka ifadeyle, stratejik model olmadan yapay zekâ, dijitalleştirilmiş karmaşadır. Bugün şirketlerin önündeki en büyük fırsat, bu teknolojileri stratejik düşünme disipliniyle buluşturmakta yatıyor.
Plan değil, stratejik akıl gerek
Hâlâ “3 yıllık, 5 yıllık stratejik plan” yapan şirketler görüyorum. Değişimin bu kadar hızlı olduğu bir çağda, sabit planların anlamı kalmadı. Strateji artık bir belge değil, bir refleks olmalı.
Şirketler, belirsizlikleri yönetebilen dinamik strateji modellerine geçmek zorunda. Bu, yalnızca plan yapmayı değil, senaryo üretmeyi, değişime hızla adapte olmayı, gerektiğinde rotayı değiştirmeyi de kapsıyor. Stratejik yönetim artık doğrusal değil, çevik bir öğrenme sürecidir.
Stratejiyi yeniden hatırlamak lazım
Sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, ESG, verimlilik, yeşil üretim... Bunların her biri geleceğin dünyasında var olmanın olmazsa olmazları. Ancak yön yanlışsa, bu çabaların hiçbiri işe yaramaz.
Yanlış rotada hızla ilerleyen bir gemi, varacağı limana değil, batacağı kayalıklara yaklaşır. Doğru strateji, o kayalıkları önceden görme becerisidir.
Bu nedenle dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuşurken, asıl temeli unutmamak gerekiyor: stratejik düşünme. Strateji geliştirme, modası geçmiş bir yönetim aracı değil; şirketlerin geleceğe tutunma refleksidir.
