Dijitalleşmek yetmez, doğru yöne gitmek gerekir

Sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm artık şirketler için bir “trend” değil, varoluş ko­şulu. Üstelik Türkiye’de KOBİ tanımı dışında kalan yaklaşık 11 bin büyük ölçekli şirketin yüzde 90’ının ana gündemi de tam olarak bu iki konu. Bu, dünyadaki eğilimlerle eş zaman­lı bir bilinçlenme düzeyine ulaştığımızı gös­teriyor. Ancak, mesele sadece “gündemi yaka­lamak” değil; asıl mesele doğru yöne gitmek.

Çünkü bugün yanlış stratejilerle, fakat yük­sek verimlilikle, hatta tam otomasyonla iler­leyen pek çok şirket var. Yani hatalı bir rota­da, yüksek hızla giden gemiler. Oysa stratejik yönünüz hatalıysa, dijitalleşme yalnızca sizi yanlış hedefe daha hızlı ulaştırır.

Yanlış yöne doğru hızlanmak

Bir şirketin sürdürülebilirlik ya da dijital­leşme yatırımları, yalnızca doğru stratejik yönle anlam kazanır. Eğer iş modeliniz gün­celliğini yitirmiş, değer zinciriniz erozyo­na uğramış, pazar dinamiklerini doğru oku­yamamışsanız, en “yeşil” fabrikanız bile sizi kurtaramaz. Üç yıl sonra rekabet avantajını kaybetmiş, yıkıcı değişimleri öngörememiş, değer göçünü fark edememiş bir şirketin uçtan uca dijitalleşmiş olması neyi değişti­rir? Bazen teknoloji, stratejik hataları sade­ce daha görünmez kılar.

Bugün hâlâ birçok şirket “nasıl daha hız­lı gideriz” sorusuna odaklanıyor. Oysa sorul­ması gereken esas soru şu: “Doğru yöne mi gidiyoruz?” Yanlış yoldaki hız, başarı değil, tükeniştir.

Strateji popüler değil, ama hayati

İş dünyasında strateji kavramı 1970’lerden bu yana dönemsel dalgalanmalar yaşadı. Bir zamanlar iş dünyasının gözdesiydi; sonra ye­rini çeviklik, inovasyon, dijital dönüşüm gibi kavramlara bıraktı. Bugünlerde “strateji” ke­limesi artık heyecan yaratmıyor. Ama popü­lerliğini kaybetmiş olması, önemini azaltmaz. Strateji, şirketlerin “neden” ve “nasıl” sorula­rına verdiği cevaptır; varlık nedenidir.

Stratejinin anlamını unutan şirketler, bir süre sonra operasyonel mükemmeliyetle övü­nür ama yönsüz kalır. Çünkü iyi strateji, iyi yönetimden farklıdır. Yönetim verimliliği ar­tırır; strateji yönü belirler.

Yeni çağın strateji araçları

Bugün elimizde geçmişe kıyasla çok da­ha güçlü araçlar var. Yapay zekâ, iş zekâsı ve veri analitiği, strateji geliştirmenin mantı­ğını kökten değiştiriyor. Doğru veri yöneti­mi, stratejik sezgiyi destekleyen yeni bir zekâ katmanı yaratıyor. Ancak bu araçlar, yalnızca doğru düşünme sistematiğiyle anlamlı.

Bir başka ifadeyle, stratejik model olmadan yapay zekâ, dijitalleştirilmiş karmaşadır. Bu­gün şirketlerin önündeki en büyük fırsat, bu teknolojileri stratejik düşünme disipliniyle buluşturmakta yatıyor.

Plan değil, stratejik akıl gerek

Hâlâ “3 yıllık, 5 yıllık stratejik plan” ya­pan şirketler görüyorum. Değişimin bu ka­dar hızlı olduğu bir çağda, sabit planların anlamı kalmadı. Strateji artık bir belge de­ğil, bir refleks olmalı.

Şirketler, belirsizlikleri yönetebilen di­namik strateji modellerine geçmek zorun­da. Bu, yalnızca plan yapmayı değil, senaryo üretmeyi, değişime hızla adapte olmayı, ge­rektiğinde rotayı değiştirmeyi de kapsıyor. Stratejik yönetim artık doğrusal değil, çevik bir öğrenme sürecidir.

Stratejiyi yeniden hatırlamak lazım

Sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm, ESG, verimlilik, yeşil üretim... Bunların her biri ge­leceğin dünyasında var olmanın olmazsa ol­mazları. Ancak yön yanlışsa, bu çabaların hiç­biri işe yaramaz.

Yanlış rotada hızla ilerleyen bir gemi, vara­cağı limana değil, batacağı kayalıklara yakla­şır. Doğru strateji, o kayalıkları önceden gör­me becerisidir.

Bu nedenle dijitalleşme ve sürdürülebilir­lik konuşurken, asıl temeli unutmamak gere­kiyor: stratejik düşünme. Strateji geliştirme, modası geçmiş bir yönetim aracı değil; şirket­lerin geleceğe tutunma refleksidir.