Dikey bahçede 8 hasat olabiliyor, maydanozun tadı ışığa göre değişiyor

ODTÜ Elektrik, Elektronik mezunu Saner Kırık, 1 Ağustos 2021 günü Signify Aydınlatma Türkiye Genel Müdürlüğü görevine başladığında şirketteki ilk günlerini anımsadı:

- 16 yıl önce çalışmaya başladığım Philips Aydınlatma’da satıştan müşteri hizmetlerine kadar hemen her alanda çalıştım.

Üst yönetime doğru basamakları çıktığı dönemde içinde yer aldığı, imza attığı projeleri düşündü:

- Vegas Mall, Kırıkkale Nur Camii, Kahramanmaraş Abdulhamithan Camii, Anayasa Mahkemesi, TOBB, Protokol Yolu gibi pek çok aydınlatma projesiyle 10’dan fazla uluslararası ödülü ülkemize getirdik.

Kazakistan’daki bir proje aklına geldi:

- Kazakistan’daki Orta Asya’nın üçüncü büyüğü olan Nur Sultan Camii’nin aydınlatması ile de bu yıl ödül kazandık.

İmza attıkları başka önemli projeleri irdeledi:

- Çanakkale Şehitler Anıtı, Çamlıca Camii, Osmangazi Köprüsü…

Görevi Doğu Avrupa Bölge Başkanlığı ve CEO’luğunu Polonya’da sürdürecek olan Eran Görgen’den devralan Saner Kırık, Philips Aydınlatma olan şirketin global yapı değişikliği ile geçen yıl Signify’a dönüştüğünü irdeledi.

Saner Kırık ve Signify Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge ile geçenlerde buluştuğumuzda söz aydınlatmanın tarıma dönük yanından açıldı:

· Teknolojik Kentsel Tarım (Horticulture)…

Saner Kırık, hasattan sonra sebzelerin besin değerinde gerileme olduğunu belirtti:

- Sebzelerin besin değeri hasat sonrası 3 günde yüzde 30 düşüyor. Dikey tarım tüketim noktasına çok yakın yerlerde gerçekleştiği için besin değeri düşmeden sofraya taşınabiliyor.

Aydınlatmanın dikey tarımdaki etkisine işaret etti:

- Bugünkü aydınlatma teknikleri ile dikey tarımda hasat temposunu 8’e çıkarmak mümkün olabiliyor.

Işığın sebze üzerindeki etkisine örnek verdi:

- Işığın seviyesine göre maydanozun tadı değişiyor.

Ebru Ertan Bilge araya girdi:

- Işığını düzeyi, eğimine göre maydanozun C vitamin oranı da değişebiliyor.

Philips’in 1936’dan beri profesyonel bitki yetiştiricileri için bahçeciliğe yönelik aydınlatma çözümleri sunduğunu kaydetti:

- Küresel iklim değişiklikleri geleneksel tarım koşullarını zorlaştırıyor. Su sorunu öne çıkıyor. Signify olarak “Kentsel Tarım”a destek için yeni teknolojiler geliştiriyoruz.

“Teknolojik Kentsel Tarım”ı Türkiye’ye de getirme kararı aldıklarını bildirdi:

- Dijital tarım tesislerinin geliştirilmesi ve bu tesislerde kontrollü bitki üretimi konusunda Türkiye’de faaliyet gösteren “Urla Dijital” (UDA) tarım şirketi ile Signify olarak işbirliği yaptık.

Şu noktanın altını çizdi:

- “Teknolojik Kentsel Tarım”da üretim sürecinde hiçbir şekilde ilaç, zararlı madde, kimyasal kullanılmıyor.

Ar-Ge ekiplerinin elde ettiği şu sonucu paylaştı:

- 1 metrekare alanda 25 günde 52 adet marul elde edilirken, “Teknolojik Kentsel Tarım”modelinde 15 metrekare alanda 25 günde 2 bin 200 marul yetiştirilebiliyor.

“Teknolojik Kentsel Tarım”da su tüketimiyle ilgili şu bilgiyi aktardı:

- Bu sistemde konvansiyonel tarımın sadece yüzde 5’I civarında suya ihtiyaç duyuluyor.

Ardından ekledi:

- Ülkemizde su kaynaklarının yüzde 70’I tarımsal sulamada kullanılıyor.

1980’li yılların ikinci yarısında Orlando’daki (ABD) “Epcot Center”da topraksız tarım denemelerini şaşkınlık-hayranlık karışımı bir duygu ile izlemiştim.

“Teknolojik Kentsel Tarım”, özellikle sebze üretimini bambaşka noktaya taşıyor…

Otoyolda ilk LED Çanakkale’de devreye girecek

SIGNIFY Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık, 2014 yılındaki Beşiktaş-Tottenham maçındaki elektrik kesilmesi vakasını anımsattı:

- Söz konusu maç, elektrik kesilmesi nedeniyle 15 dakika durmuştu. Aslında jeneratör hemen devreye girmişti. Ancak, o dönemde kullanılan lamba, elektrik kesilmeleri sonrası tam soğumadan yeniden yanmıyordu. 15 dakikalık bekleme ondan kaynaklanmıştı.

Artık stadyumlarda LED (Light Emitting Diode-Işık Yayan Diyot) aydınlatma sisteminin yaygınlaşmaya başladığını belirtip, gerçekleştirdikleri projelerden örnekler sıraladı:

· Allianz Arena (Almanya), Wanda Metropolitano (İspanya), Atatürk Olimpiyat Stadı (İstanbul), Göztepe Gürsel Aksel Stadı (İzmir), Kasımpaşa Stadı (İzmir), Başakşehir Fatih Terim Stadı (İstanbul)

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’na işaret etti:

- Türkiye’de ilk LED otoyol aydınlatması “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” projesinde kullanılacak. Otoyolun LED aydınlatma sistemini biz yapacağız.

‘Watt’a değil, ‘lümen’e bakın

SIGNIFY Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık, LED aydınlatmanın daha verimli kullanılabildiğini belirtti:

- LED aydınlatma sistemlerinde ışık etrafa taşmaz, istenilen noktaya yönlendirilebilir. Dolayısıyla daha verimli kullanım söz konusudur.

Ardından şu bilgiyi paylaştı:

- 400 watt’lık konvansiyonel ampül 16 bin saat kullanılabiliyor. 250 watt’lık LED aydınlatmanın ömrü 100 bin saati buluyor.

SIGNIFY Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Ertan Bilge, araya girdi:

- Ardık aydınlatma sistemlerinde “watt”a değil “lumen”e (ışık miktarı) bakmak gerekiyor.

Signify Türkiye yönetiminde kadın oranı yüzde 60

SIGNIFY Türkiye Genel Müdürü Saner Kırık, grubun Ortadoğu, Türkiye, Afrika ve Pakistan (META) Bölge Başkanlığı ve CEO’luk görevini Göktuğ Gür’ün yürüttüğünü belirtti:

- Signify’ın 10’a ayrılmış pazarlarından 2’sinin başında Türk arkadaşlarımız var. Göktuğ Bey’in benim bağlı bulunduğum bölgenin başında olması Türkiye için önemli avantaj.

Signify grubunun liderlikte kadın oranını ikiye katlayıp yüzde 34’e çıkarma hedefini aktarıp ekledi:

- Şu anda bu oran METAP bölgesinde yüzde 19, Türkiye’de ise yüzde 45-50 aralığında. Türkiye’de yonetim kurulumuzda kadın oranı yüzde 60.