Dikey tarım ve kentlerin gıda güvencesi

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Dünyada, tarımsal üretimin yapıldığı en derin noktayı biliyor musunuz? Çoğunu­zun belki de hiç duymadığı bu üretim alanı İs­tanbul’da… Yerin 30 metre altına gizlenmiş…

Hakan Aşan… Hocası olmaktan gurur duy­duğum bir ziraat mühendisi. Girişteki soru­nun cevabını ondan alalım isterseniz…

Evet, bahsettiğimiz yer, İstanbul Kapa­lı Dikey Tarım Uygulama Merkezi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile özel sektör iş birliğinin güzel bir örneği olarak kurulan bu merkez, 2022’de faaliyete geçmiş. Kağıthane Beledi­yesi Yeni Kültür Merkezi’nin eksi 8. katında…

Bu konuda ilk yazımı, “Dikey Tarım Yük­sek Gıda Fiyatlarına Çözüm Olabilir mi?” başlığıyla, beş yıl önce Medium platformun­da yazmıştım. O günden bugüne, dikey ta­rım, hayallerden gerçeğe dönüşürken gıda fiyatları hep yüksekte kalmaya devam etti. Evet, dikey tarım tam anlamıyla bir kurta­rıcı olmayabilir ancak belirli ürünlerde gıda güvencesine katkı sağlayabilir.

Uzun zamandır merak ettiğim bu merkezi, gecikmeli de olsa geçen ay ziyaret ettim. Ka­ğıthane’nin en yoğun bölgesinde, araçla sekiz kat aşağı inmenin şaşkınlığı içinde modern bir laboratuvara girdim. Bundan sonraki detaylar, ilk günkü heyecanı taşıyan Hakan Aşan’dan.

Hem derin hem dikey

Sadece 700 metrekare alandan oluşan tesis dört katmanlı hidroponik sistem üzerine ku­rulu. Sıcaklık, nem, karbondioksit ve aydın­latma gibi iklimlendirme ile pH ve elektriksel iletkenlik verileri, otomasyon üzerinden iz­lenip kontrol ediliyor. Kullanılan akıllı tarım teknolojilerinin tamamının ülkemizde gelişti­rildiğini de özellikle vurguluyor Hakan Aşan.

Kapalı devre hidroponik ile bitkinin kul­lanamadığı su arıtılarak, gerekli besin takvi­yesi ile tekrar tekrar üretimde kullanılıyor. Böylelikle sistemin en önemli artısı olan su tasarrufu, %99’lara ulaşan düzeyde sağlan­mış oluyor.

Sistemin ikinci önemli artısı, üretimin yo­ğunlaşması. Üretim alanı sadece 320 metre­kare. Dikey yapılanma sayesinde, geleneksel üretimde 20 bin metrekare alana karşılık ge­len bir üretim mümkün olabiliyor. Bu ise 62,5 katlık bir yoğunluk diyor Aşan.

Sistemin üçüncü artısı, iklimden bağım­sız ve kontrollü bir ortamda üretimin ya­pılabilmesi. Yapay iklimlendirme, üretim süresini de kısaltılabiliyor. Örneğin, gele­nekselde 2-2,5 ayda üretilebilen fesleğen, merkezde şaşırtıcı derecede kısa, 22 günlük bir üretim döneminde hasat edilebiliyor. Yi­ne tam kontrollü ve kapalı ortam sayesinde, iklim ve mevsim dalgalanmalarından etki­lenmeden üretim yapılabiliyor. Günlük ha­yatta, gıdada en fazla tedirginlik yaşadığımız pestisit kalıntısı, bu sistemde sıfırlanmış durumda. Çünkü dış ortamdan izole üreti­min pestisit kullanımına ihtiyaç bırakmadı­ğını özellikle belirtiyor Hakan Aşan.

Üretimde dalgalanmanın olmaması ve is­tenilen zamanda istenilen miktarda üretimin yapılabilmesi, sözleşmeli üretimi de mümkün hale getiriyor. Böylece siz, üretime başlama­dan pazar garantisi elde etmiş oluyorsunuz.

Gıda enflasyonunu körükleyen üretim ve tüketim bölgelerinin uzaklığı; aracı sayısını, lojistik maliyetleri ve ürün kayıplarını artırır­ken dikey tarımda bu sorunlar en aza iniyor.

Dikey tarımda kamu yatırımı ve Ar-Ge

Son olarak Hakan Aşan, merkezden çok da beklemediğimiz Ar-Ge çalışmalarına da vurgu yapıyor. Kontrollü iklim ve farklı be­sin uygulamalarının kısa sürede ve tekrar­lanabilir olmasının, Ar-Ge faaliyetlerinde etkinliği artırdığını belirtiyor. Halihazırda Merkez bünyesinde bir yüksek lisans ve üç doktora çalışmasının devam ettiğini, öğren­cilere gönüllü staj imkanlarının da sağladık­ları vurgusunu yapıyor.

Bunların yanı sıra yüksek enerji maliyeti­nin dikey tarım açısından önemli bir sınırlayı­cı faktör olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Ezcümle; Tarım ve Orman Bakanlığı’nın nitelikli kadrolarına, sadece tarlada veya bahçede değil, bazen bir metropolde gelece­ğin teknolojilerinin peşindeyken de rastla­yabiliyorsunuz.