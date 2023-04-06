Biz ChatGPT’ye sürekli sorular sorup cevaplarından etkileneduralım, ChatGPT sizin şirkette işe girmeye hazırlanıyor. Hem de en zorlu görevlerde.

Öncelikle genel bir büyük veriden yararlanan bu gibi yapay zeka sohbet robotlarının sadece bu herkese açık veriyle kalmayacağını bilmemiz gerekiyor.

Nasıl ki bir depo otomasyonu alacağınız zaman, bir saha satış otomasyonu kullanacağınız zaman size gelen ilk soru “ERP’niz nedir, hangi ERP’ye entegrasyon gerekiyor?” oluyor. ChatGPT ve türevleri de şirketinizin ERP yazılımına, CRM yazılımına, MRP yazılımına entegre olacak.

Birkaç iş pozisyonu tahmininde bulunalım şimdiden, ilki Satışçı ChatGPT.

Satışçı ChatGPT müşterilerinizle yazılı ve sözlü olarak konuşacak. İster şirketinizin anlık yazışma uygulaması, ister whatsapp hattı, ister e-posta, ister zoom toplantısı.

Müşteri “Saha satış için en iyi el terminali hangisidir?” diye sorduğunda tamamen bilgiye dayalı şekilde saniyeler içinde en iyi alternatifleri çıkaracak.

Proje adedini baz alarak verdiğiniz kârlılık hesaplama cetveline göre fiyat verebilecek, pazarlık edebilecek. Anlaşmayı sağlayıp bunu sipariş modülüne sipariş olarak anında gönderebilecek.

CRM datasından müşterinin doğum günü olduğunu fark edip “Bu arada Semih bey bugün doğum gününüzmüş, doğum gününüzü kutlarım” diyebilecek. Hatta bir hediye sitesiyle entegre hale getirirseniz otomatik olarak bir pasta da gönderebilecek. Üstelik üstüne tamamen kişiselleştirilmiş bir de not yazarak. Hatta SEMİH ismine akrostiş bir şiir yazarak.

Sadece daha iyi hayal edebilesiniz diye ChatGPT’den şimdiden Semih beye bir şiir yazmasını istedim. Sonuç şöyle:

Sonsuz bir sevgiyle dolu yürek,

Ellerinde hayatın güzellikleri,

Mutluluğun izini sürer adım adım,

İçinde umut taşıyan bir ruh,

Hayata tutunmanın adıdır SEMİH.

Yıllarca tartışıldı, “Yapay zeka her şeyi yapar da şiir yazabilecek mi?” diye. Belki eşinize olan aşkınızı sizin gibi anlatamayabilir ama gördüğünüz üzere müşteriniz için, onu etkileyecek kadar başarıyla yazabiliyor. Yani “kurumsal” takılmakta gayet iyi. Ki daha yapay zeka sohbet robotları süreçlerinin henüz çok başındayız.

Özetle işler kızışıyor, rekabet büyüyor. İnsanlar ve şirketlerin yapay zeka ile işbirliği gerçekten güçlü bir ortaklık çıkarıyor ortaya. Bunlara bugünden kafa yormayan şirketler gelecekte sonuçlarına maruz kalacak.

Büyük icat EKAP’ın büyük sorunu

Tüm kamu kurumlarının ortak ve elektronik satın alma platformu olan EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) bence kamunun teknolojik olarak en başarılı işlerinden biri. Fakat önce Kamu İhale Kanunu’nun sonra da EKAP’ın revize edilmesi gerekiyor. Kamu kurumları kaliteli, uzun ömürlü bir ürün alamıyor. Çünkü şu anki sistem belli özellikleri kapsayan en ucuz, en kalitesiz ürünü kuruma aldırmaya programlanmış. Alıcı kurum marka model belirtemiyor. Çünkü kamunun bilinçaltı “bir satın almacı ille de bir marka/modeli istiyorsa onda menfaati vardır” fikriyle kuşatılmış. Oysa kamudaki personel “İyisini alalım, uzun yıllar kullanalım” düşüncesinde. Fakat bu düşüncenin önü kapatılmış durumda.

Kamu kurumu piyasadaki ürünleri deniyor, en iyi modelleri belirliyor, onların özellikleriyle ihaleye çıkıyor. İhaleye giren firma kamu kurumunun denediği seçenekler arasından en kötüsünü gönderiyor ve kurum buna hiçbir şekilde itiraz edemiyor. “O zaman o kadar testi neden yaptık?” sorusunu sormadan edemiyorlar. En azından kurumlara üç marka seçme hakkı verilmeli. Ya da özel olarak bir marka/model seçme hakkı verilip nedenini anlatan bir rapor istenmeli. Yeri gelmişken, EKAP, e-devlet, e-nabız gibi devletin son yıllarda yaptığı çok güzel, çok doğru projeler var. Emeği geçenleri kutluyorum.