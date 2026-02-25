Dikkat! İhracatta AB pazarı risk altında ve Hindistan tehdidi

Küresel ticaret yeni bir eşik noktasında

2026 itibarıyla dünya ticaret düzeni 1995–2015 döneminde­ki küreselleşme ivmesinden ol­dukça farklı bir yapıya evrilmiş durumda. Jeopolitik gerilimler, enerji dönüşümü, tedarik zinci­ri güvenliği, karbon düzenleme­leri ve bölgesel ticaret blokları­nın güçlenmesi; ülkelerin ihracat stratejilerini yeniden tanımla­malarını zorunlu kılıyor.

Türkiye açısından bu dönüşüm iki temel eksende şekilleniyor:

Avrupa Birliği ile ticaret koşul­larının değişimi

Hindistan’ın yükselen küre­sel rolü ve AB–Hindistan ticaret müzakereleri

Bu iki gelişme, Türkiye’nin hem geleneksel ihracat modelini hem de orta vadeli sanayi politi­kasını doğrudan etkileyecek ni­telikte.

2 Türkiye–AB ticaretinin tarihsel seyri

2.1. Gümrük Birliği ve yapı­sal bağımlılık

Türkiye 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği’ne girdi. Bu adım, Türkiye’yi sanayi mallarında AB ile entegre etti.

Son 25 yılda AB’nin payı %56’dan %42’ye gerilemiş olsa da hâlâ Türkiye’nin en büyük pa­zarıdır.

3 Avrupa Birliği’nde yeni ticaret rejimi

3.1. Sınırda karbon düzenle­me mekanizması (CBAM)

2026 itibarıyla AB, karbon yo­ğun ürünlere sınırda karbon ver­gisi uygulamaya başladı.

İlk etapta kapsanan sektörler:

-Demir-çelik

-Alüminyum

-Çimento

-Gübre

-Elektrik

-Hidrojen

2023’te Türkiye’nin AB’ye de­mir-çelik ihracatı yaklaşık 8 mil­yar dolar düzeyindeydi.

Karbon yoğun üretim devam ederse ton başına 50–90 Euro arasında ek maliyet oluşabilir.

Bu, marjları %5–15 arasında düşürebilir.

3.2. Yeşil mutabakatın teda­rik zinciri etkisi

AB artık sadece ürünün kendi­sine değil:

-Üretim sürecine

-Enerji kaynağına

-Tedarik zinciri şeffaflığına

-ESG skorlarına

bakıyor.

Bu, Türkiye için:

Fırsat: Yeşil üretime geçen fir­malar için pazar avantajı

Risk: Dönüşüm yapmayanlar için dışlanma

4 Hindistan faktörü: Yeni küresel oyuncu

4.1. Hindistan’ın yükselişi

2025 itibarıyla:

-Hindistan GSYH: 4 trilyon $

-Yıllık büyüme: %6–7

-Nüfus: 1,4 milyar

-Üretim teşvik programı (PLI): 26 sektör

Hindistan, Çin’e alternatif üre­tim merkezi olarak konumlanı­yor.

4.2. AB–Hindistan serbest ti­caret müzakereleri

AB ile Hindistan arasında 2026’da hızlanan FTA müzake­releri:

Eğer tamamlanırsa:

-Hindistan menşeli ürünler AB’ye daha dü­şük vergiyle girecek.

-Türkiye, Gümrük Birliği nedeniyle aynı anlaşmaya taraf olma­dan tarifeleri düşürmek zorunda kalabilir.

Bu, 1996’dan beri ya­şanan yapısal sorunun yeni bir versiyonu.

5 Türkiye açısından riskler

5.1. Rekabet riski

Hindistan:

-Daha düşük işçilik maliyeti

-Büyük iç pazar

-Devlet teşvikleri

-Genç nüfus

Türkiye ise:

-Yüksek enerji maliyeti

-Finansman maliyeti (%40+ kredi faizleri dönemini yaşadı)

-Kur oynaklığı

5.2. Karbon uyumsuzluğu

Türkiye’nin elektrik üretimin­de fosil yakıt payı halen yüksek.

Eğer dönüşüm hızlanmazsa:

AB’ye yapılan 100 milyar dolar­lık ihracatın %15–20’si karbon maliyet baskısıyla karşılaşabilir.

5.3. Teknoloji tuzağı

Türkiye ihracatının yaklaşık %60’ı orta-düşük teknoloji sını­fında.

AB’nin talebi ise:

-Elektrikli araç

-Batarya

-Yarı iletken

-Savunma teknolojisi

-Yeşil ekipman

gibi alanlara kayıyor.

6 Fırsatlar

6.1. Yakın coğrafya avan­tajı

Türkiye:

-Almanya’ya 3–5 gün

-Hindistan’dan 25–30 gün

Tedarik zinciri güvenliği ça­ğında bu kritik avantaj.

6.2. Orta koridor ve lojistik

Çin–Avrupa hattında Türkiye stratejik geçiş ülkesi.

Bu konum doğru kullanılırsa:

Türkiye sadece üretici değil, lojistik merkez olabilir.

6.3. Savunma ve yüksek tek­noloji

2025 itibarıyla savunma ihra­catı 6 milyar $’ı geçti.

Yüksek katma değerli ürünler CBAM riskinden daha az etkile­nir.

7 Sayısal senaryo analizi (2026–2030)

Senaryo 1: Reform yok

-AB payı %4 2 %35

Karbon maliyeti yıllık 3–5 mil­yar $

Orta gelir tuzağı derinleşir

Senaryo 2: Yeşil dönüşüm + teknoloji atılımı

AB payı korunur

Yüksek teknoloji payı %3

%10

İhracat 2030’da 350 milyar $

8 Çözüm önerileri

8.1. Gümrük Birliği gün­cellemesi

Tarım, hizmetler ve dijital tica­ret dahil edilmeli.

8.2. Yeşil sanayi fonu

-Ucuz finansman

-Karbon azaltım yatırımı

-ESG raporlama desteği

8.3. Hindistan ile ikili anlaş­ma

AB–Hindistan FTA tamamla­nırsa:

Türkiye’nin Hindistan ile eş zamanlı STA imzalaması gerekir.

8.4. Enerji dönüşümü

-GES yatırımları

-Sanayide karbon ölçümü

-Yeşil sertifikasyon

AB–Hindistan serbest ticaret anlaşması etkisi

Eğer AB ile Hindistan arasın­da kapsamlı bir FTA yürürlüğe girerse:

-Hindistan malları AB’ye dü­şük tarifeyle girecek

-Türkiye Gümrük Birliği ne­deniyle tarifeleri uyarlamak zo­runda kalacak

-Ancak Hindistan pazarına eş zamanlı erişim sağlayamayacak

Bu durum Türkiye için çifte dezavantaj oluşturur.

Sektörel risk alanları:

-Tekstil

-Otomotiv yan sanayi

-Makine ekipmanları

-Kimya

-Elektrik ekipmanları

Türkiye için risk senaryosu

Kısa vadede

-Fiyat rekabeti baskısı

-Marj daralması

-AB pazar payı kaybı

Orta vadede

-Orta teknoloji tuzağı

-Üretim kayması

İhracat artış hızında yavaşlama

Türkiye için fırsat senaryosu

Hindistan yükselirken Türki­ye:

-Avrupa’ya yakın üretim üssü olabilir

-Tedarik zinciri güvenliği su­nabilir

-Yüksek kalite + hızlı teslim avantajı sağlayabilir

Ayrıca:

Türkiye Hindistan’ı yalnızca rakip değil; ortak üretim merkezi olarak değerlendirebilir.

Ortak üretim modeli:

-Hindistan’da düşük maliyetli ara üretim

-Türkiye’de final montaj

-AB’ye hızlı teslim

Bu hibrit model bazı sektörler­de avantaj sağlayabilir.

Şirketler için stratejik aksiyonlar

1.Ürün bazlı maliyet analizi (Türkiye vs Hindistan karşılaş­tırması)

2.Karbon maliyeti simülasyonu

3.AB’de depo ve montaj mer­kezleri

4.Hindistan’da distribütör veya ortaklık

5.Finansman maliyetini hedge mekanizması

Sonuç

Türkiye’nin önünde iki yol var:

Ya mevcut orta teknoloji, düşük marjlı ihracat modelini sürdürüp AB’nin yeni kurallarında zorlana­cak,

Ya da:

-Yeşil dönüşüm

-Yüksek teknoloji

-Bölgesel üretim merkezi

-Çoklu ticaret anlaşmaları

ile yeni döneme adapte olacak.

Hindistan’ın yükselişi Türkiye için tehdit olduğu kadar fırsattır.

AB’nin yeni ticaret rejimi ise bir engel değil, dönüşüm zorunlu­luğudur.

Türkiye için kritik soru şudur:

Dönüşüm maliyetini mi ödeye­ceğiz, yoksa pazar kaybının bede­lini mi?

Karar 2026–2028 döneminde verilecek.

Son sözler: “Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler in­sanları” Sokrates

“Seni sessizken sadece önem­seyenler duyabilir” Bernard Shaw