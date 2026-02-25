Dikkat! İhracatta AB pazarı risk altında ve Hindistan tehdidi
Küresel ticaret yeni bir eşik noktasında
2026 itibarıyla dünya ticaret düzeni 1995–2015 dönemindeki küreselleşme ivmesinden oldukça farklı bir yapıya evrilmiş durumda. Jeopolitik gerilimler, enerji dönüşümü, tedarik zinciri güvenliği, karbon düzenlemeleri ve bölgesel ticaret bloklarının güçlenmesi; ülkelerin ihracat stratejilerini yeniden tanımlamalarını zorunlu kılıyor.
Türkiye açısından bu dönüşüm iki temel eksende şekilleniyor:
Avrupa Birliği ile ticaret koşullarının değişimi
Hindistan’ın yükselen küresel rolü ve AB–Hindistan ticaret müzakereleri
Bu iki gelişme, Türkiye’nin hem geleneksel ihracat modelini hem de orta vadeli sanayi politikasını doğrudan etkileyecek nitelikte.
2 Türkiye–AB ticaretinin tarihsel seyri
2.1. Gümrük Birliği ve yapısal bağımlılık
Türkiye 1996 yılında AB ile Gümrük Birliği’ne girdi. Bu adım, Türkiye’yi sanayi mallarında AB ile entegre etti.
Son 25 yılda AB’nin payı %56’dan %42’ye gerilemiş olsa da hâlâ Türkiye’nin en büyük pazarıdır.
3 Avrupa Birliği’nde yeni ticaret rejimi
3.1. Sınırda karbon düzenleme mekanizması (CBAM)
2026 itibarıyla AB, karbon yoğun ürünlere sınırda karbon vergisi uygulamaya başladı.
İlk etapta kapsanan sektörler:
-Demir-çelik
-Alüminyum
-Çimento
-Gübre
-Elektrik
-Hidrojen
2023’te Türkiye’nin AB’ye demir-çelik ihracatı yaklaşık 8 milyar dolar düzeyindeydi.
Karbon yoğun üretim devam ederse ton başına 50–90 Euro arasında ek maliyet oluşabilir.
Bu, marjları %5–15 arasında düşürebilir.
3.2. Yeşil mutabakatın tedarik zinciri etkisi
AB artık sadece ürünün kendisine değil:
-Üretim sürecine
-Enerji kaynağına
-Tedarik zinciri şeffaflığına
-ESG skorlarına
bakıyor.
Bu, Türkiye için:
Fırsat: Yeşil üretime geçen firmalar için pazar avantajı
Risk: Dönüşüm yapmayanlar için dışlanma
4 Hindistan faktörü: Yeni küresel oyuncu
4.1. Hindistan’ın yükselişi
2025 itibarıyla:
-Hindistan GSYH: 4 trilyon $
-Yıllık büyüme: %6–7
-Nüfus: 1,4 milyar
-Üretim teşvik programı (PLI): 26 sektör
Hindistan, Çin’e alternatif üretim merkezi olarak konumlanıyor.
4.2. AB–Hindistan serbest ticaret müzakereleri
AB ile Hindistan arasında 2026’da hızlanan FTA müzakereleri:
Eğer tamamlanırsa:
-Hindistan menşeli ürünler AB’ye daha düşük vergiyle girecek.
-Türkiye, Gümrük Birliği nedeniyle aynı anlaşmaya taraf olmadan tarifeleri düşürmek zorunda kalabilir.
Bu, 1996’dan beri yaşanan yapısal sorunun yeni bir versiyonu.
5 Türkiye açısından riskler
5.1. Rekabet riski
Hindistan:
-Daha düşük işçilik maliyeti
-Büyük iç pazar
-Devlet teşvikleri
-Genç nüfus
Türkiye ise:
-Yüksek enerji maliyeti
-Finansman maliyeti (%40+ kredi faizleri dönemini yaşadı)
-Kur oynaklığı
5.2. Karbon uyumsuzluğu
Türkiye’nin elektrik üretiminde fosil yakıt payı halen yüksek.
Eğer dönüşüm hızlanmazsa:
AB’ye yapılan 100 milyar dolarlık ihracatın %15–20’si karbon maliyet baskısıyla karşılaşabilir.
5.3. Teknoloji tuzağı
Türkiye ihracatının yaklaşık %60’ı orta-düşük teknoloji sınıfında.
AB’nin talebi ise:
-Elektrikli araç
-Batarya
-Yarı iletken
-Savunma teknolojisi
-Yeşil ekipman
gibi alanlara kayıyor.
6 Fırsatlar
6.1. Yakın coğrafya avantajı
Türkiye:
-Almanya’ya 3–5 gün
-Hindistan’dan 25–30 gün
Tedarik zinciri güvenliği çağında bu kritik avantaj.
6.2. Orta koridor ve lojistik
Çin–Avrupa hattında Türkiye stratejik geçiş ülkesi.
Bu konum doğru kullanılırsa:
Türkiye sadece üretici değil, lojistik merkez olabilir.
6.3. Savunma ve yüksek teknoloji
2025 itibarıyla savunma ihracatı 6 milyar $’ı geçti.
Yüksek katma değerli ürünler CBAM riskinden daha az etkilenir.
7 Sayısal senaryo analizi (2026–2030)
Senaryo 1: Reform yok
-AB payı %4 2 %35
Karbon maliyeti yıllık 3–5 milyar $
Orta gelir tuzağı derinleşir
Senaryo 2: Yeşil dönüşüm + teknoloji atılımı
AB payı korunur
Yüksek teknoloji payı %3
%10
İhracat 2030’da 350 milyar $
8 Çözüm önerileri
8.1. Gümrük Birliği güncellemesi
Tarım, hizmetler ve dijital ticaret dahil edilmeli.
8.2. Yeşil sanayi fonu
-Ucuz finansman
-Karbon azaltım yatırımı
-ESG raporlama desteği
8.3. Hindistan ile ikili anlaşma
AB–Hindistan FTA tamamlanırsa:
Türkiye’nin Hindistan ile eş zamanlı STA imzalaması gerekir.
8.4. Enerji dönüşümü
-GES yatırımları
-Sanayide karbon ölçümü
-Yeşil sertifikasyon
AB–Hindistan serbest ticaret anlaşması etkisi
Eğer AB ile Hindistan arasında kapsamlı bir FTA yürürlüğe girerse:
-Hindistan malları AB’ye düşük tarifeyle girecek
-Türkiye Gümrük Birliği nedeniyle tarifeleri uyarlamak zorunda kalacak
-Ancak Hindistan pazarına eş zamanlı erişim sağlayamayacak
Bu durum Türkiye için çifte dezavantaj oluşturur.
Sektörel risk alanları:
-Tekstil
-Otomotiv yan sanayi
-Makine ekipmanları
-Kimya
-Elektrik ekipmanları
Türkiye için risk senaryosu
Kısa vadede
-Fiyat rekabeti baskısı
-Marj daralması
-AB pazar payı kaybı
Orta vadede
-Orta teknoloji tuzağı
-Üretim kayması
İhracat artış hızında yavaşlama
Türkiye için fırsat senaryosu
Hindistan yükselirken Türkiye:
-Avrupa’ya yakın üretim üssü olabilir
-Tedarik zinciri güvenliği sunabilir
-Yüksek kalite + hızlı teslim avantajı sağlayabilir
Ayrıca:
Türkiye Hindistan’ı yalnızca rakip değil; ortak üretim merkezi olarak değerlendirebilir.
Ortak üretim modeli:
-Hindistan’da düşük maliyetli ara üretim
-Türkiye’de final montaj
-AB’ye hızlı teslim
Bu hibrit model bazı sektörlerde avantaj sağlayabilir.
Şirketler için stratejik aksiyonlar
1.Ürün bazlı maliyet analizi (Türkiye vs Hindistan karşılaştırması)
2.Karbon maliyeti simülasyonu
3.AB’de depo ve montaj merkezleri
4.Hindistan’da distribütör veya ortaklık
5.Finansman maliyetini hedge mekanizması
Sonuç
Türkiye’nin önünde iki yol var:
Ya mevcut orta teknoloji, düşük marjlı ihracat modelini sürdürüp AB’nin yeni kurallarında zorlanacak,
Ya da:
-Yeşil dönüşüm
-Yüksek teknoloji
-Bölgesel üretim merkezi
-Çoklu ticaret anlaşmaları
ile yeni döneme adapte olacak.
Hindistan’ın yükselişi Türkiye için tehdit olduğu kadar fırsattır.
AB’nin yeni ticaret rejimi ise bir engel değil, dönüşüm zorunluluğudur.
Türkiye için kritik soru şudur:
Dönüşüm maliyetini mi ödeyeceğiz, yoksa pazar kaybının bedelini mi?
Karar 2026–2028 döneminde verilecek.
Son sözler: “Güçlü beyinler fikirleri tartışır, vasat beyinler olayları tartışır, zayıf beyinler insanları” Sokrates
“Seni sessizken sadece önemseyenler duyabilir” Bernard Shaw
