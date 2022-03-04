Dilovası’nda ‘iflas’ı frenledi İran’da 3.8 milyar Euro’luk 4 santral için kolları sıvadı

BABASI askeri doktor olan Ünal Aysal’ın ilköğretim dönemi her yıl bir başka şehirde eğitimine devam ederek geçti. Galatasaray Lisesi’ne girince, her yıl okul değiştirmekten kurtuldu, ikinci bir ailesi oldu. Babasının yönlendirmesiyle İsviçre’de hukuk okudu.

Babası hakim olmasını beklerken, Koç Grubu’na girdi. 2 yıl dış ticaret deneyimi kazandı:

- Koç Grubu’nda çalışmak benim için iyi bir eğitim oldu.

1974 yılında Brüksel merkezli ilk şirketini kurdu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ağırlıklı gıda, inşaat malzemeleri, demir-çelik ticaretine başladı.

Türk müteahhitlerinin ilk yurtdışı adresi olan Libya’ya, STFA ve Enka İnşaat ile aynı dönemde ticaret ayağı olarak girdi.

İran’da 1979 yılında gerçekleşen rejim değişikliği, Aysal’a fırsat kapısının açılmasına vesile yarattı. İran’a demir-çelik satıp, karşılığında petrol aldı. Böylelikle bir yönüyle enerji sektörüne de yöneldi.

Söz konusu ticareti yürütürken dönemin İran Enerji Bakanı’ndan davet aldı:

- ABD’li bir şirketle anlaşma yapmıştık. Bize anahtar teslimi termik santral kuracaktı, vazgeçti. Gelin, bu işi siz yapın.

Aysal, anahtar teslimi termik santral kurulumu için önce ABD’li şirketleri yokladı, kimse yanaşmadı. Avrupalı şirketlerle temasa geçti, onlardan da olumsuz yanıt aldı.

Bunun üzerine Japonya’ya uzandı, Marubeni projeyle ilgilendi. Aysal, Marubeni yöneticilerini İran Enerji Bakanı ile buluşturdu:

- Ben sizleri buluşturdum bana müsaade…

İran Enerji Bakanı Aysal’ın masadan o şekilde kalkmasına izin vermedi:

- Biz sizi tanırız Ünal Bey. Sözleşmeyi sizinle imzalarız. Marubeni sizin alt yükleniciniz olur.

Marubeni, ilk santralı belirlenen takvimde tamamladı. İran Enerji Bakanlığı, davet usulüyle Aysal’a ana yüklenici olarak toplam 4 termik santralın anahtar teslimi kurulumu işini verdi. İlkinden sonra Aysal’ın projelerdeki payı arttı:

- Anahtar teslimi termik santral işinde know how sahibi olmuştum. 5’inci santralı özel sektöre yaptık. İran’daki projelerde Japon, İngiliz, Kore, Fransız, İtalyan ve Alman şirketlerle işbirliğimiz oldu. İran’da 3 bin 800 MW gücünde anahtar teslimi santraller kurduk.

1980’li yılların ilk yarısında Antalya’da zorunluluktan bir tatil köyü sahibi de oldu:

- Türkiye’de “garantisiz ticari borç” niteliğine dönüşmüş alacağım vardı. “Türkiye’de yatırım yaparsan alacağını 2-3 yılda tahsil edersin” önerisi geldi. Ben de Club Salima’yı yaptım.

Türkiye’de ilk doğalgaz çevrim santralını Unimar adlı şirketi üzerinden yap-işlet-devret modeliyle Japon ve İngiliz ortaklarıyla birlikte 1999 yılında Marmara Ereğlisi’nde (Tekirdağ) hizmete açtı:

- İşletme süremiz 2019 yılında doldu. O santraldan devlete sattığımız elektriğin kilovatsaati ortalama 4.5-5 cent dolayında gerçekleşti.

Her ayın bir haftasını Türkiye’de geçiren Ünal Aysal ile buluştuk, enerji projelerini konuştuk:

- 2007-2015 döneminde 510 megavatlık Boyabat Hidroelektrik Santralını yaptık. Erzincan’da da 50 megavatlık bir hidroelektrik santralımız var.

Yeni Elektrik adlı şirketinin Dilovası’nda 865 megavatlık doğalgaz çevrim santralı olduğunu kaydetti:

- Orada yüzde 40 hisse İtalyan ortağımıza ait. Rekabet yoğunlaşıp, doğalgaz alımında da arada kısıntı gündeme gelince santralımız zarar eder oldu. İtalyanlar bankalara, “Borcumuzu ödeyemiyoruz” diyerek şirketin iflasını istedi.

Şirkete 185 milyon dolar nakit sermaye koyduğunu, 100 milyon dolar da kredi verdiğini bildirdi:

- İtalyan ortağımız da 140 milyon dolar sermaye, 100 milyon dolar da kredi koydu. İflası kaldırttık.

İran’daki işlere döndü:

- 2017’de İran’da toplam 5 bin 80 megavatlık 4 doğalgaza dayalı santral yapımı için sözleşme imzaladık. Santral kurulumu için malzemeleri Almanya ve Çin’den alacaktık. Trump, İran’a kısıtlamaları sertleştirdi, işimiz başlamadan durdu.

3.8 milyar Euro’luk işe başlama konusunda yeniden işaret aldıklarını ifade etti:

- Almanya’dan malzemeleri alabileceğimiz konusunda işaret aldık. Finansmanı da Çin’den sağlamak mümkün olacak. Biz de söz konusu santrallar için “ambargo dışı iş” raporu almıştık. İran’daki Unit Enerji şirketimiz üzerinden projeyi başlatmaya hazırlanıyoruz.

2011-2014 döneminde Galatasaray Kulübü Başkanlığı görevinde bulunan Ünal Aysal, İran’da konsorsiyum liderliği yapacağı dev enerji projesiyle dikkatleri çekecek.

Bakalım Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla ortaya çıkan savaş ortamı, Aysal’ın İran’daki projeye başlamasına izin verecek mi?

Les Ottoman Yeni Elektrik kredisine kefildi

UNIT Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, sahibi olduğu İstanbul Kuruçeşme’deki Les Ottoman Otel’i Gebze’deki santralın sahibi Yeni Elektrik şirketinin kredi borcunun 50 milyon dolarlık bölümüne kefalet gösterdiklerini belirtti:

- İtalyan ortağımız Yeni Elektrik’i iflas sürecine sokunca Les Ottoman’ın da kredi bağlantısı nedeniyle bankaların eline geçtiği söylentileri çıktı. Les Ottoman’ın sahibi biziz, satmaya da niyetimiz yok.

Oteli 108 milyon dolarlık yatırımla hizmete açtığını anımsattı:

- Oteli 12 yıl Ahu Hanım (Aysal) işletti. 4 yıl önce yaptırdığımız değerlemeye göre Les Ottoman 183 milyon dolarlık bir değere ulaşmıştı.

Yakın dönemde bir değerleme daha yaptırdıklarını kaydetti:

- Şu anda Les Ottoman’ın değeri 136 milyon dolar görünüyor.

Les Ottoman’la ilgili planlarını paylaştı:

- Otelin açık alanlarına iyi ve kaliteli hizmet veren restoranlar düşünüyoruz. Kapalı alanlarını ise özel kulüpler ve etkinliklerde değerlendirmeyi planlıyoruz. İstanbul Boğazı kıyısında eşsiz bir noktada olan otelimizi yeniden düzenleyip turizme kazandıracağız.

17’si Türkiye’de 51 şirketi var, 3.3 milyar dolarlık yatırım getirdi

UNIT Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal, grup çatısı altında 17’si Türkiye’de 51 şirketinin faaliyet gösterdiğini belirtti:

- Elektrik projeleri geliştirme ve yatırımı, anahtar teslimi EPC elektrik santralı inşaatı, elektrik ve doğalgaz ticareti alanlarında faaliyetlerimiz var.

Türkiye’de 20 yılda yaptıklarını özetledi:

- 589 MW yenilenebilir, 480 MW yap-işlet devret modelli alım garantili kombine doğalgaz çevrim santralı, 865 MW ticari kombine doğalgaz çevrim santrali olmak üzere ortaklarımızla beraber toplam 3.3 milyar dolarlık 1927 MW kurulu güce sahip bir portföy oluşturduk.