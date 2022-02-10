DİMDER hem yerelin hem bölgenin sesi olacak

İnşaat, Diyarbakır ekonomisinin lokomotif sektörü durumunda. Oluşturduğu katma değer, direk ve dolaylı olarak yarattığı istihdam kent için hayati derecede önemli. Taahhüt ve yap sat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitler de inşaat sektörünün en önemli dinamikleri.

Geçtiğimiz günlerde taahhüt ve yap sat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerin dernek çatısı altında bir araya geldiklerinin haberini gazetemizin sayfalarında sizlerle paylaşmıştım. Oluşturulan geçici yönetim kurulunun da en kısa sürede olağan genel kurul yaparak yeni yönetimini, denetleme kurulunu ve icra kurulunu belirleyeceğini belirtmiştim.

Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER) 1’inci olağan genel kurul seçimini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Aziz Elaldı Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Başkan Elaldı genel kurulda bir konuşma yaparak, şunları söyledi: “Taahhüt firmaları ve yap-sat inşaat sektörü kentimizin en önemli sektörü olarak gerek kentimizde gerekse Türkiye’nin birçok ilinde hizmet vermektedirler. Bu hizmetlerimizin daha iyi koşullarda sürdürülmesi, sektörün yaşadığı sıkıntıların çözümü ile mümkündür. Bizler sektöre hizmet veren bireyler ve firmalar olarak sorunlarımızı ortaklaştırmak, ortak akıllar sorunlarımızı çözmek için daha güçlü bir örgütlenmeye ihtiyaç duyduk. Aylarca bütün sektör arkadaşlarımıza ulaşmaya, onların görüş ve önerilerini almaya çalıştık. Bu süreçte özellikle genç ve dinamik arkadaşlarımızla yol almayı tercih ettik. Bunu yaparken elbette ki daha deneyimli arkadaşlarımızın, aile büyüklerinin görüş ve önerilerini almayı da ihmal etmedik. Dernek kuruluş aşamasından çok büyük bir ilgi ile karşılaştık. Bu da bizim doğru bir yolda olduğumuzu bizlere gösterdi, bizlerin motivasyonunu daha çok arttırdı. Bugün de derneğimizin ilk olağan genel kurulunu yaparak yolumuza devam edeceğiz. Hem yerelin sesi olacağız hem de bölgenin sesi olmaya çalışacağız. Daha güçlü bir temsiliyet için Birlikler, Federasyon ve Konfederasyonlarla da yer almaya çalışacağız.”

Tek liste ile gidilen seçim sonucu oluşan yeni yönetim kurulu, denetleme kurulu ve icra kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu. Yönetim; Aziz Elaldı, Nedim Şimşek, Mehmet Fidan, Baran Durmaz, Ahmet Elhanay, Cihan Günay, İlhan Karaş, Ramazan Karakoç, Mehmet Çelik, Sıdık Kutay, Ahmet Bedir, Numan Erdoğan, Veysi Hatipoğlu, Nesih Aktepe, Doğan Başer, Hasip Kaya, Murat Andan, Mehmet Ay, Cengiz Bayram, Kemal Mehmetoğlu, Cihan Yaman, Mehmet Tezgel, Süleyman Demirok, Emrullah Güçlü, Ali Kaya, Ramazan Akçay. İcra Kurulu; Ahmet Durmaz, Yusuf Kaya, Cemal Moray, Veysi Üçdağ, Faruk Denktaş. Denetleme Kurulu; Süleyman Çeken, Evren Çetin, Vedat Kızan, Velat Avşar, Hamza Aslan, Serhat İşbilen.

DİMDER'in kent adına ve sektör adına önemli projelere imza atarak, bu güç birliği sayesinde daha çok istihdam, daha çok katma değer oluşturmalarını temenni ederim. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Başarılar DİMDER, başarılar Aziz Elaldı.