Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ terör örgütünün ülkede ve dünyanın pek çok yerinde hain emellerini yerine getirmek için hala çalışan mensupları olduğunu belirterek, “Diğer terör örgütleri ile mücadelemizi nasıl tavizsiz ve kararlı bir şekilde yürütüyorsak FETÖ’yü de aynı şekilde son mensubu etkisiz hale getirilene kadar takip edeceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle bilinsin. Bizim kutsallarımıza saldıranlara prim vermeyeceğiz. Dinimizin kutsiyetini yıllar yılı bunlar sömürdüler, açık söylüyorum ama aldandık, şimdi toparlandı. 2010’dan sonra bu süreci farklı bir havada, atmosferde, yakın takipte götürüyoruz” dedi. AK Parti Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakının 2023 Haziranında yeni bir döneme adım atacağını belirterek, CHP’yi “Bunların; tek taahhütleri yapılanı yıkmak, başlananı durdurmak, atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak, dağıtmak olan bir zihniyetin, ülkenin ve milletin hangi meselesine çözüm üretebileceğinin muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız. Dişe dokunur hiçbir iş yapmayan kimi muhalefet belediyelerinin, bizim bakanlıklarımızın, kurumlarımızın gerçekleştirdikleri çalışmaları sahiplenme gayretlerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık elbette kötüdür, altını çiziyorum, ama siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötüdür. Bu tür girişimlere karşı da iyi bir bilgilendirme çalışması yürütmeliyiz” diyerek eleştirdi. Erdoğan, 20 Temmuz’da geniş katılımlı bir heyet ile KKTC’ye gideceğine de dikkat çektiği konuşmasında, “Buradan sergileyeceğimiz duruşun Kıbrıslı kardeşlerimize moral, tüm dünyaya da kararlılık mesajı olarak dalga dalga yayılacağına inanıyorum” diye konuştu.

“İKTİDAR TESLİM EDİLMEZ, DEVREDİLİR”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı’nın muhalefete yönelik, “Memleketi bunlara teslim edemeyiz” sözlerini, “Sayın Erdoğan devleti teslim aldığını sanıyor. Öyle sanıyor ya seçim kaybedince de teslim edeceğini düşünüyor. Şu zihniyete bakar mısınız? İktidar teslim edilmez, devredilir. Türkiye’yi kimin yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek” dedi. Akşener, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmalara da “Rahat olun, stres yapmayın, kendinizi de çok yıpratmayın. Siz hiç merak etmeyin, Bizim Cumhurbaşkanı adayımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı olacak” yanıtını verdi.