Dinlerin buluşma noktasında şımartıcı lezzet: Babagannuş

Gökhan TURHAN

gokturas@hotmail.com

İnançların buluşma şehri olarak tarif edilir Hatay. İslam’ın yanı sıra Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinin tarihi için önemli yapılara sahip şehir, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) tarihi anıt ve yerler listesinde de adı en fazla duyulan kentlerden biridir. Hristiyanlığın ilk toplanma yerlerinden biri olan Saint Pierre Kilisesi, dünyanın ilk tüneli olan Titus, “Hristiyan’ kelimesinin ilk kez kullanıldığı Saint Simeon Manastırı Hatay’a yolu düşenlerin ilk uğradığı destinasyonlardan. Her ne kadar dinsel buluşma noktası olarak bilinse de Hatay ayrıca coğrafi olarak da sofraların da buluşmasına ev sahipliği yapar. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Hatay, Türkiye’de UNESCO Gastronomi Şehri unvanına sahip ikinci kent. Zengin mutfağında hemen hemen her lezzetin bir araya geldiği sofrasında acı, tatlı ve ekşiyi aynı anda bulmanız mümkün. Türkiye’nin gastronomideki marka kentlerinden Hatay denilince de akla Belen Tava, Etli Kömbe, Humus, Fellah Köftesi, Erik Kebabı, Künefe gelir. Bir de salatanın mevsimsel buluşmasına sahne olan Babagannuş’u…

“Şımartılmış baba" anlamına geliyor

Ürdün, Suriye, Filistin ve Lübnan’da ince doğranmış soğan, domates ve diğer sebze ile harmanlanmış patlıcan ile yapılan Babagannuş’un benzerlerine Mısır’da, İsrail’de de rastlamak mümkün aslında. Örneğin Mısır’da ‘Mutabbal’ olarak isimlendirilse de Anadolu’nun diğer yerlerinde ‘patlıcan salatası’ denilen Babagannuş, diğer versiyonlarıyla “Abugannuş” kelime anlamıyla Arapça’da “Şımartılmış baba” ifadesine denk geliyor. Bu ‘şımartıcı’ lezzetin içindeki nar ile patlıcanın farklı mevsimlerin ürünü olması sizi şaşırtabilir. Ancak genelde kurutulmuş narın kullanıldığını eklemek gerek.

İsrail'de, “salat atzilim” denilen geleneksel versiyonunda ise tahin eklemeyi, Baladi adı verilen vahşi patlıcanı kullanmayı da adet ettiklerini hatırlatayım istedim.

Kansere karşı koruyucu

Birkaç püf noktasından da bahsetmekte fayda var. Zengin potasyum içerdiği için kanserden koruyucu bir etkiye sahip Babagannuş’a başlamadan önce, patlıcanları tuzlu suda bekletin ve ardından durulayın. Bu sayede acılıklarını giderebilirsiniz. Kıvamını yumuşatmak için, domatesleri ezerek suyunu kullanabilir, aromatik bir tat yakalamak için de sarımsakları ezdikten sonra çıkan suyu mutlaka ilave edin. Babagannuşu ayrıca yemeğe başlamadan hemen önce hazırlayın. Aksi takdirde domates ve yoğurt kendini salarak mezenin sulanmasına neden olur.