Dipten zirveye uzanan bir iş kadını...

Gamze Cizreli’nin Big Chef’s restoran zinciriyle elde ettiği başarılar, genç girişimcilere önemli dersler içeriyor. O, kendi işini kurma yolculuğunun ilk duraklarında iflas etse de hiçbir zaman pes etmedi. /

Gamze Cizreli, 1968 yılında Diyarbakır’da öğretim üyesi bir baba ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından, ODTÜ işletme bölümünü bitirdi. Mezuniyetinin ardından Türk-Amerikan ortaklığı olan bir savunma sanayii şirketinde çalışmaya başladı. 1999 yılında eşiyle birlikte Cafemiz adlı bir işyeri açtı. Ardından pastacılık ve Uzak Doğu yemekleri yapan Quik China’yı kurdu. 2005 yılında ‘’iflas’’ etti ama ‘’pes’’ etmedi. 2007 yılında daha önce iş yaptığı üç şefle bir araya geldi. Hazırladığı iş planını dört bankaya sundu, hepsi reddetti. Okul arkadaşı olan bir bankacının aracılığıyla randevu aldığı 5. bankanın genel müdürü projeyi destekleyip, 300 bin lira nakit, 300 bin lira teminat mektubu verdi. Bununla Big Chef’s isimli restoranını Ankara’da açarak, ikinci kez iş yaşamına giriş yaptı.

2010 yılında YKM ailesinden Saruhan Tan’la ortaklık kurarak Ankara’da Rantiye adı verilen restoranı açtı. Aynı dönemde bir iş insanı müşterisinin önerisi ve kiralık mekan vermesiyle Big Chef’s İstanbul Etiler’de açıldı. 2014 yılında ilk yurt dışı şubesini Dubai’de gerçekleştirdi. Bunu Ortadoğu ülkelerinde birbiri ardında açtığı şubeleri izledi.

2016 yılında şirketin yüzde 40’ını bir yabancı fona sattı. Bu sermayeyle Avrupa’daki ilk şubesini, Frankfurt’ta 180 kişiye hizmet verecek lokantasını açtı. Burada müşterilerine Türkiye’den götürdüğü zeytinyağlılar, nar ekşisi mandalina reçelinin yer aldığı bir Türk mutfağı menüsü sundu.

2020 yılında 24’ü yurt dışında, 85’i yurt içinde, 3 bin çalışanı olan bir restoran zinciri yarattı. Son olarak İstanbul Karaköy’de Denizcilik Bankası’nın eski binasını restore edip otel haline getirerek, Monden ismiyle turizm sektörüne adım attı. Yıllar içinde iş dünyasında verilen birçok ödülün sahibi oldu. Gamze Cizreli’nin bir iş insanı olarak yılmaz bir mücadele gücüyle elde ettiği başarı, genç girişimciler için önemli dersler içeriyor.

Cizreli’yi bize nice işletme başarısı yaşatacağından emin olarak DÜNYA adına selamlıyorum.

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Ankara’nın East Med Petrol Konsorsiyumu için yeşil ışık yakması, Doğu Akdeniz’de yeni bir enerji işbirliği anlamına geliyor.