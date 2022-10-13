DİR değişiklikleri ile ilgili hedefler duyurusu

İhracat Genel Müdürlüğü Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde eylül ayında yapılan değişiklerle ilgili olarak yeni bir açıklama yapmış bulunuyor..

Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatında Yer Alan Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri’ne yaptıkları bu duyuruda şöyle deniliyor: “Firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında getirdikleri eşyanın yarı mamul olarak ihraç edilmesinden ziyade, yurt içinde işlem görme sürecini artırmak suretiyle katma değerli bir şekilde mamul eşya olarak ihraç edilmesinin sağlanması ve belirlenen kriterleri sağlayan firmalarımızın üretimlerini ithal girdiler yerine yurt içinden temin ettikleri mallar ile gerçekleştirmeleri; bu suretle ülkemizde elde edilen katma değerin artırılması ve ithalata bağımlılığın azaltılması hedeflendiği belirtiliyor. Bir eşyanın birden fazla belgeye silsile yoluyla teslim edilmesi durumunda belge/izin kapatma sürecinin ve takibinin zorlaşması nedenleriyle bu işlemlere ilişkin kısıtlama yetkisi alınmış bulunuyor. Grup firması tanımında gerçek kişilerin ortaklığı durumunda firmaların tanım kapsamına dahil olabilmesini teminen düzenleme yapılıyor.

Döviz kullanım oranı ve özel şart ihlali yapan belge/izin sahibi indirimli teminat hakkına sahip firmaların 2 (iki) yıl içerisinde gerçekleştirecekleri ihlallerin müteakip ihlal sayılacağı ve bu ihlallere 6 (altı) ay süreyle müeyyide uygulanacağı hususu netliğe kavuşturulmakta ve indirimli teminat hakkından yararlanamayan firmaların özel şart ihlali yapmalarının önüne geçilebilmesini teminen bu firmalara yönelik olarak da müeyyide öngörülüyor.

Bakanlıkça konulan önceden ihracat veya önceden ithalat özel şartlarının ihlali durumunda ihlali gerçekleştiren firmaya yönelik müeyyide düzenlenmiş bulunuyor.

Ülkemizde faaliyet gösteren uluslararası ilaç firmalarının halihazırda Dahilde İşleme İzni altında yürüttüğü ilaç etken maddeleri bedelsiz ithalat işlemlerinin, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yürütülebilmesine imkan sağlanıyor.

Temsilci vasıtasıyla yapılan ithalatta temsilcinin, madde metninde belirtilen durumlarda beyanname konusu eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması öngörülüyor.

Gümrükler Genel Müdürü, DİR Değerlendirme Kurulu’na katılmasının önü açılıyor.

Dahilde İşleme İzin Belgeleri’ndeki süre uygulamalarına paralellik sağlanması amacıyla Dahilde İşleme İzinler’de kapatma müracaatı süresi izin süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay olarak; ek süre müracaatı süresi ise 2 (iki) ay olarak değiştirilmekte, ve Dahilde İşleme İzni’ne ilişkin işlemlerin de elektronik ortamda yürütülebileceği belirtiliyor.

Hedeflenen sonuçların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve yeni uygulamada sorunlar çıkıp çıkmayacağının süreç içinde anlaşılabileceğini söylemek mümkün.