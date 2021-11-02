“Dış politikada tek bir öncelik var, o da Biden ile baş başa görüşebilmek”

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak “Erdoğan için dış politikada tek bir öncelik var. O da ABD Başkanı Biden ile baş başa görüşebilmek. Beyefendi Biden ile görüşünce, İklim Zirvesi’nin yapılacağı Glasgow’a da gitmekten vazgeçti. İklim, çevre bahane. Biden ile fotoğraf vermek şahane. Roma olmazsa Glasgow. Roma olursa İstanbul. Erdoğan, işte bu gayrı ciddiliği ve ideolojik körlüğüyle, Suriye konusunu da şahsileştirmiştir. Ne yazık ki bu körlüğü de ülkemize çok pahalıya patlamıştır” dedi. Öztrak, Irak-Suriye tezkeresinin süresinin 2 yıl olmasına ilişkin, “Neden seçim dönemini aşacak ve yeni seçilecek TBMM’nin iradesine ipotek koyacak şekilde bu süre belirlendi? Anketlerde ve milletin gözünde eriyen Erdoğan, seçimleri öteleyebilmek için, Suriye’de yeni maceralara mı hazırlanıyor? Mehmetçiğimizin tertemiz kanı üzerinden, kendine oy devşirmenin hesaplarını mı yapıyor?” diye sordu.

CHP MYK toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Merkez Bankası Başkanı’nı eleştiren Öztrak, 22 Ekim itibariyle döviz açığının 35 milyar 834 milyon dolar olduğunu belirterek, “Ama Merkez Bankası Başkanı rezervleri artırmakla böbürleniyor. Liyakatin yerini, saraya sadakat aldı. Bilgililer yetkisiz. Yetkililer ise bilgisiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hali ortada. Başkan, AK Parti’nin siyasi komiseri gibi çalışıyor. Oyun esnasında sürekli kural değiştiriyor. Bir gün enfl asyonu kırpıp, “Çekirdek enfl asyona bakın” diyor. Çekirdek enfl asyon yüksek kalınca, bu sefer çıkıp, “Çekirdek enfl asyona değil, cari açığa bakın” diyor. Türk Lirası değer kaybettikçe, rekabet gücümüz artacakmış. Rekabet gücümüz artınca ihracatımız artacakmış. İhracat artınca döviz gelirimiz artacakmış. Döviz geliri artınca, TL değer kazanmaya başlayacakmış. TL değer kazanınca da, enfl asyon düşmeye başlayacakmış. Durum, Nasreddin Hoca’nın çalı fıkrasına benziyor” dedi.

"ENFLASYONUN SORUMLULUĞUNU MARKETLERE YIKIYORLAR”

Öztrak, zincir marketlere kesilen cezalara ilişkin olarak, “Enfl asyonun sorumluluğunu, Bu marketlere yıkmaya uğraşıyorlar. Her köşe başında bu marketlerin açılmasına izin veren bunlar. Küçük esnafı ezdiren bunlar. Ama günah keçisi olan bu zincir marketler. Benzin, mazot, gübre, kömür bu marketlerde mi satılıyor? Şimdi bunların sorumlusu da mı bu marketler?” diye sordu.