Dış ticaret elemanı olmak mı istiyorsunuz?

Dış Ticaret elemanı olmak istiyorsanız, hangi bölümde çalışmak istediğinize karar verin.

Yurtdışı satınalma veya ihracat pazarlaması üzerine mi yoksa yurtiçi operasyonlarında mı çalışmak istiyorsunuz?

Yurtdışı satınalma veya ihracat pazarlama elemanı olmak istiyorsanız sizlere ilk önerim herhangi bir yabancı dili, “İyi kullanabilecek seviyede” bilmeniz.

Yurtiçi operasyonlarında çalışmak istiyorsanız bile, en azından ithalat belgelerini anlayabilmek, ihracat belgelerini hazırlayabilmek ve akreditifleri inceleyebilmek için gereken seviyede yabancı dil bilmeniz şarttır.

Derslerinde çalışkan, notları iyi ve ayrıca sektörde çalışmaya hevesli öğrencilerime söylediğim ilk söz “En az bir yabancı dili iyi öğrenin” ifadesidir.

İşin adında “Yurt Dışı” ifadesi ve özünde de yabancı insanlarla sürekli temas etmek zorunluluğu var ise yabancı dil bilmeden bu işi nasıl yapacaksınız oturun bir düşünün.

Yabancı dili konuşmaktan değil “Bilmekten” söz ediyorum, bunu lütfen dikkate alın.

İhracat veya ithalat için yapacağınız görüşmelerde yanlış anlamanız veya yanlış anlaşılmanız durumunda neler olabileceğini tahmin edebilir misiniz?

İkinci önerim, ihracat/ithalat yapan bir işletmede stajyer olarak çalışmanız.

Çünkü bu iş, başka birçok iş gibi, sadece teoriden öğrenilebilecek bir iş değil.

Staj imkânı vardı da biz mi yapmadık demeyin…

Burada sözüm “Tecrübeli ihracat elemanı” arayan patronlara ve yöneticilere.

Tecrübeli eleman veren ağaç yoktur ki gidip oradan olmuşları toplayalım.

Gençlerimize ve tecrübe sahibi olmayanlara fırsat verip, mesleki niteliklerini oluşturmak ve/veya arttırmak için onlara ne kadar şans tanıyoruz?

Hem gençlerimize bu yönde şans tanımayın hem de tecrübeli eleman arayın…

Bulamayınca da başka şirketlerin elemanlarının peşine düşün.

İşverenlere sözüm o ki en iyi insan kaynağı kendi işletmenizdir.

İçinizdeki gücü kullanın, personelinizin eğitimine önem verin ve kendi içinizden işinizi bilen elemanlarınızın dış ticaret konusunda yetişmesine imkân tanıyıp onları yönlendirin.

Üretimde çalışan farklı meslek gruplarındaki dostlarımıza da tavsiyem, kendinize güvenin ve işletmenizin ihracata yönelmesi için kendinizi yetiştirin. Ürünü a'dan z'ye bilen elemanların dış ticarete yönlenmeleri, işletme için olduğu kadar, kendi profesyonel yeterlilikleri açısından da oldukça faydalı olacaktır.

İnternetteki kaynakları tarayın ve yazılı olanları okuyun.

İngilizce kaynaklar hem bol hem de çok faydalı, Hazreti Google tercümede size yardımcı olur.

Özellikle pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılıp sonra yayınlanan webinarları arayıp izleyin.

Birçok değerli uzmanın anlattıklarını tekrar izleyebilirsiniz ve eminim çok fayda göreceksiniz.

Kuralları iyi öğrenin.

Özellikle, uygulama örneklerini birden fazla okuyun, izleyin.

Başarı hikâyelerinin yanı sıra başarısızlıkları dikkatle inceleyin.

Özdeyişi unutmayın " Bir musibet bin nasihatten iyidir."

Özellikle Pazar araştırması konusunda kendinizi yetiştirin.

Yeni müşteri getirenleri patronlar daha fazla sever.

Siz de bu işte ilerlerseniz, bir bakarsınız ki siz de kendi işinizin sahibi oluvermişsiniz.

Tavsiye daha çok amma yer az…

Mezun olan bir öğrencime buradan cevap vereyim, sizlere de faydası dokunur diye düşündüm.