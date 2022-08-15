Dış ticaret endekslerinde artış yavaşlıyor

Geçen perşembe açıklanan dış ticaret endekslerine göre haziranda ihracat miktar endeksi yüzde 6, fiyat endeksi ise yüzde 11,9 yükseldi. Miktar endeksi tarihi yüksek seviyelerindeyken, fiyat endeksi 2014’ten sonraki en iyi günlerini yaşıyor.

Bununla birlikte her iki endeksteki artış hızı bir miktar yavaşlamaya başladı. Özellikle miktar endeksindeki yavaşlama dikkat çekici. Önümüzdeki dönemde bu hareketin devamını göreceğiz. Küresel ekonomide büyümeye yönelik aşağı yönlü revizyonlar gelirken, dış ticarette de yavaşlama bekleniyor. PMI endekslerindeki gerileme de bunu teyit ediyor.

Cuma sabahı açıklanan haziran ayı sanayi üretim endeksi önceki yıla göre yüzde 8,5 civarında arttı. Son aylarda yavaşlıyor olsa da, bu hala oldukça iyi bir büyüme ve ağustos sonunda açıklanacak olan ikinci çeyrek büyüme hızımızın da iyi geleceğini gösteriyor.

Son dönemde işaretleri artan yavaşlamanın ise temmuz verileri ile kendini göstereceğini düşünüyorum. Büyümenin öncü göstergesi olarak sanayi üretim endeksi oldukça tutarlı bir veridir. Sanayi üretimi için ise elektrik tüketimi, PMI ve ihracat miktar endeksleri güçlü öncü göstergeler ve her üçü de temmuzda sanayi üretiminde ciddi yavaşlamaya işaret ediyor. Bu nedenle üçüncü çeyrek büyüme hızımız, ilk iki çeyreğe göre daha mütevazı bir oran olacak.

PPK kararı

FED’in bu ay toplantısı yok. Geçen hafta beklenenden iyi gelen enflasyon verisi hem eylül toplantısına yönelik artırım beklentilerini 75 baz puandan 50 baz puana yaklaştırdı, hem de piyasaların kısa süreli bir atak yapmasına neden oldu. Piyasalarda risk algısının da bir miktar zayıflaması ile hem CDS primleri küresel olarak gerilemeye başladı, hem de borsa endekslerinde güçlü artışlar sağlandı. Bu Perşembe PPK faiz kararını açıklayacak. Toplantıdan herhangi bir değişiklik çıkması beklenmiyor.

Temmuz konut satışları

İlk altı ayda 726 binden fazla konut satıldı. Bu şimdiye dek gördüğümüz en yüksek ilk yarıyıl satış miktarı. Bunun nedeni ikinci el konut satışlarındaki muazzam sıçrama. İlk altı ayda satılan konutların 518 binini ikinci el, sadece 208 binini yeni konutlar oluşturdu. Piyasa dinamiklerinde bu trendin kısa vadede değişeceğine yönelik bir işaret yok. Bu hafta açıklanacak temmuz verilerinde de benzer bir resim bizi bekliyor olabilir ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın ucuz konut açıklamaları sektöre ve girdi sağlayan çimento, demir, cam ve beyaz eşya firmalarına hareket getirebilir.

YURTİÇİ YURTDIŞI

16 Ağustos Salı

■ 10:00 Temmuz ayı konut satışları

■ 14:30 Haziran ayı konut fiyat endeksi

18 Ağustos Perşembe

14:00 PPK faiz kararı

19 Ağustos Cuma 10:00 Temmuz ayı kurulan kapanan şirketler

16 Ağustos Salı 12:00 Euro Bölgesi ZEW endeksi

17 Ağustos Çarşamba

■ 12:00: Euro bölgesi 2. Çeyrek büyüme

■ 15:30: ABD Temmuz perakende satışları

■ 21:00: FED tutanakları