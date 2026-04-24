Dış ticaret fiyatları alarm veriyor
İran-ABD/İsrail savaşı tüm dünyadaki tüm ekonomilere önemli maliyetler yükledi. Türkiye gibi net enerji ithalatçısı olan ülkeler, petrol fiyatlarındaki artışın negatif etkilerini çok daha fazla hisseder oldu. Hatta bunun sadece kısa dönemde değil, aynı zamanda uzun dönemde de bu ülkeleri etkileyeceği söylenmeye başlandı.
Dünya ekonomisinin içinde bulunduğu bu hengâme içinde Türkiye de kendine özgü bir enflasyon problemiyle baş etmeye çalışıyor. Program tek ayaklı, ekonominin yapısal sorunlarına yönelik çözümleri içermeyen bir nitelikte, sadece para politikasının sağladığı olanaklarla sürdürülmektedir. Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede yaşanan bu savaşın Türkiye ekonomisini diğer ülkelerden daha fazla etkilemesi de kaçınılmaz.
Özellikle artan petrol fiyatlarının neden olacağı cari açıklarla birlikte, artan enerji maliyetlerinin yurtiçi fiyatlara da sirayet etmesi ve enflasyonu arttırması beklenmektedir. Maalesef ekonomi yönetiminin elinde sadece para politikası araçları olduğu için savaşın bu etkisini kontrol edebilmek içinde bu araçlardan başka çare yok. Sorun ekonominin bugün içinde bulunduğu bu şartlarda bu para politikası araçlarının kullanılıp, kullanılmayacağıdır. Zira para politikasının daha da sıkılaştırılmasına yol açacak olan bu durum ekonomide var olan sıkıntıları daha da arttıracaktır.
Mevcut programın yenilenmesinde yarar var
Mevcut program böylesine bir sıkışmışlık içinde devam ettirilmeye çalışılırken, bazı gözlemciler de programın gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir. Savaşın yarattığı olumsuz etkiler devam ettiği günümüzde programın ömrünü doldurduğuna yönelik açıklamalar da kamuoyunda sıkça görülmeye başladı.
Ekonomi yönetimi kanımca yürütülen programa yönelik eleştirilerden gereksiz yere rahatsızlık duyuyor. Zira bu program birçok eksikliği olan, prematüre bir istikrar programı olarak uygulamaya alınmıştı. Bu da kamuoyu programa yönelik beklentilerine olumsuz yönde etkilemekteydi. Bu bağlamda ekonomi yönetiminin bunca zaman bilinçli olarak uygulamaktan kaçındığı maliye politikalarını uygulamaktan başka çaresinin kalmadığı anlamına gelmektedir. Aksi halede enflasyon konusundaki kontrol kabiliyetini kaybedecektir.
Tekrar etmekte fayda var. Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunların birçok yapısal nedeni var. Ancak bölgemizde yaşanan savaşın bu problemlerden bazısının ekonomiye etkisinin sanılandan çok fazla olabileceğinin ipuçlarını vermektedir. Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye’nin dış ticaret hadlerine olumsuz etkisi olacağına ve bunun neticesinde de cari açık düzeyini sanıldığından çok daha fazla etkileyeceğine dikkat çekiyor.
Dış ticaret hadleri
Dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine oranı şeklinde hesaplanır. Şekil 1’de görülen ise dış ticaret hadlerinde ülkemiz aleyhine gelişmelerin neden olduğu gelir kazanç ve kayıpları gösterilmektedir. Şekildeki negatif değerle kayıp, pozitif değerler ise kazançları göstermektedir.
Dikkat edilirse, Türkiye ekonomisi dış ticaretten genel olarak kayıplar yaşamaktadır. Ama bu kayıplar hep kontrol edilebilir düzeylerde olmuş. Ancak pandemi sonrası dönemde bu kayıpların boyutu daha önce olmadığı kadar yüksek seviyelere çıkmıştır.
Bu durum Türkiye’nin sahip olduğu ithalat yapısı ile dışarıya yaptığı ihracat yoluyla gelir elde etme gücünde alışılmışın ötesinde bir kayıp yaşandığının göstergesidir. Dahası ülke ekonomisinin pandemi sonrası dönemde ihracat yolu ile elde edilen gelire değil, daha çok dışarıdan borçlanarak elde edilen dövize bağımlılığının da açık olarak arttığının göstergesidir. Kanımca petrol fiyatlarında son zamanlarda görülen artış bu durumu daha da kötüleştirecek ve ekonominin dış kaynak ihtiyacını körükleyecektir.
Türkiye artık para politikasının sınırlarına gelinmiş ama enflasyonu istenen düzeylere getirilememiştir. Programın yeniden gözden geçirilerek, eksikliklerinin giderilmesi zaruridir. Daha kapsayıcı, maliyetlerin tüm kesimlere adil şekilde dağıtıldığı, kamunun da aktif bir şekilde bu mücadelede yer aldığı yeni bir programa ihtiyaç doğmuştur.
