Dış ticaret için ders zili çaldı

Vasıflı iş gücü eksikliği ve eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yetersizliği. Türkiye’nin eğitim sisteminin üretim ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmaması sonucu bu sorun yıllardır çözülemiyor. Bir yanda iş arayan milyonlarca genç, diğer yanda çalıştıracak insan bulamayan iş insanları. İşte eğitimde fizibilite ve planlama bunun için önemlidir. Hangi sektörlerde nasıl bir iş gücüne ihtiyaç duyuluyor? Sonra buna uygun okullar açılıyor mu? Açılan okullarda bu ihtiyaca uygun eğitim veriliyor mu? Bu sorular yanıtsız kaldığı sürece biz bunu ileriki yıllarda da tartışmaya devam ederiz.

Durum böyle olunca özel sektörde şirketler aynı zamanda birer okul gibi çalışıyor. Mezun olan gençleri alıyor ve onlara uygulamalı olarak işi öğretiyor. Bir anlamda şirketler adeta yüksek lisans yapılan kurumlar gibi eğitime katkı sağlıyor.

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve İstanbul Üniversitesi iş birliğinde “Uygulamalı Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı” başladı. İlk derste temel kavramlar, Türkiye’ye getirilecek eşyanın gümrük süreçleri, gümrük tarifesi ve sınıfl andırması gibi gümrük ve dış ticaretin temel konuları Ünsped Gelişim Akademisi (UGA) eğitmenleri tarafından öğrencilere aktarıldı. Online gerçekleşen eğitimde ilk dersi Ünsped Şirket Ortağı Yusuf Bulut Öztürkverdi.

Dış ticaret yapan şirketlerin ihtiyacı olan insan gücünün karşılanması için özel sektör üniversite iş birliğinin güzel bir örneğini sizlerle paylaşmak istedim. Yusuf Bulut Öztürk eğitimi yüz yüze yapmayı istediklerini ancak pandeminin buna engel olduğunu söyledi. Öztürk “Tabii bunun şöyle de bir avantajı oldu. Şehir dışından da arkadaşların katılımı sağlandı. Şirketimizde eğitimler hep devam ediyor aslında. Gerek oryantasyon eğitimleri ile gerekte mesleğin temel adımlarını işe yeni başlayan arkadaşlara aktararak, İstanbul Üniversitesi ile iş birliği içerisinde yaptığımız bu program da sizlere mesleğin ilk adımlarını öğretecek. Sektör olarak insan gücüne ihtiyacımız olduğu için böyle bir işe girdik. Eğitimin sonunda ilk 20’ye giren arkadaşımıza iş vereceğiz. Bu bir yarış, başarılı olanlar kazanacak. Eğitmenlerimiz konusunda oldukça yetkinler. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Eğitimi iyi anlamaya çalışın, iyi öğrenmeye çalışın, soru sormaktan asla çekinmeyin” dedi.

Gümrük ve dış ticaretin okulunu da bitiren Yusuf Bulut Öztürk gençlere seslenirken “Mesleğimizi biliyorsunuzdur. Pandemi döneminde bile hiç durmaksızın çalıştık. Ülkelerde sınırlar olduğu müddetçe mesleğimiz de devam edecektir. O yüzden kıymetli bir meslek. Pandemi süresince bile hızlı büyüdük. Ekonomi büyüyor. Büyüdükçe de ticaret artıyor. Biz de mesleğimiz gereği işimizi devam ettiriyoruz” dedi.

Dış ticaretin ihtiyacı olan “aranan insan” sorunu çözülüyor

1981 yılından beri sektörün en büyük şirketi olan Ünsped Gümrük Müşavirliği, bünyesinde kurduğu gelişim akademisi ile çeşitli üniversiteler ve meslek odalarına düzenli eğitimler veriyor. Bunun için bir eğitim kadrosu oluşturulmuş. Örneğin uzun yıllar devlette görev yapan Remzi Akçin ve Cahit Soysal gibi tecrübeli isimler bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyor.

Yusuf Bulut Öztürk “TÜİK 2021 Haziran ayı raporunda ülkemizdeki işsiz sayısının 3 milyon 399 bin kişi ve işsizlik oranının yüzde 10,6 seviyelerinde olduğunu belirtmekte. Bizim arzumuz bu işsizlik oranlarına az da olsa bir destek sağlayabilmek. ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve İstanbul Üniversitesi’nin iş birliğinde katılımcılara iş imkânı sunan “Uygulamalı Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı” sertifika programımızın amacı, katılımcıları gümrük ve dış ticaret mevzuat uygulamaları hakkında bilgilendirmek, örnek uygulamalar ile karmaşık sorunları çözebilecek kapsamlı bir anlayış kazandırmak ve dış ticaret işlemlerinin süreçlerinde gerekli olan bilgileri ve temel uygulamaları öğretmektir” diyor.

Hazırlanan program hafta sonları 60 saat sürecek. Program sonunda tüm katılımcılara İstanbul Üniversitesi tarafından e-Devlet üzerinden sertifika verilecek. Programa katılım sağlayıp ilk yüzde 20’lik gruba giren gençlerimize UGM olarak iş garantisi veriyor.

Öztürk şirketin Türkiye genelinde 57 lokasyonda hizmet veren ve yaklaşık bin 400 çalışanı olan kurumsal bir firma olduğunu hatırlatarak “Bunun avantajı katılımcıların öncelikli tercihimiz olan İstanbul merkez ofisimizde istihdamının sağlanması olacaktır. Ancak ihtiyaç durumunda gençlerimizin yaşadığı şehirlerde yer alan ofislerimizde iş imkânı sunulması gibi bir fırsatta yaratması bu programın bir diğer önemli farklılığıdır. İlk yüzde 20’lik dilime girememiş ama sertifika almaya hak kazanmış olan gençlerimize bünyemizde veya müşteri portföyümüzdeki vasıfl ı insan ihtiyacı olması durumunda ek iş imkânı sunma şansımız olabilecek. Kabul edilen adaylar 3 ay içinde şirket bünyesinde istihdam edilecektir. Ayrıca dış ticaret yapan şirketlere de bu kişiler çalışmaları için önerilecektir. Sektöründe bir okul gibi faaliyet gösteren şirketimiz bugün bir ilki daha gerçekleştiriyor. Böylece bizim dışımızda müşavirlik hizmeti veren şirketler de vasıflı bir iş gücüne erişebilecek” diyor.

Böylece dış ticaret, lojistik, e ticaret alanlarında faaliyet gösteren firmaların, gümrük müşavirlik şirketlerinin, firmaların dış ticaret departmanlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacak.

Bu arada unutmadan yazayım. İnsanı değersizleştiren “ara eleman” kavramını kullanmaktan vaz geçelim ve artık “aranan insan” diyelim.

PROGRAM KİMLERE YÖNELİK?

* Dış Ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda deneyimli olmayan üniversite mezunları

* İthalat-İhracat işlemlerinde deneyime sahip olup uzmanlığını daha da geliştirmeyi arzu edenler

* Başka sektörlerde de çalışıp Dış Ticaret alanın bilgi sahibi olmak isteyenler

* Gümrük Müşavirliği sektöründe Gümrük Müşavirliği mesleğine ilk adımı atmayı planlayanlar

* Bağımsız denetim şirketlerinde kariyer hedefl eyenler. Detaylı bilgiye https://sem.istanbul.edu. tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.