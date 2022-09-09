Dış ticaret toplamı büyüktür ihracattan

Yediğimiz gol attığımızdan fazla olunca, kimsenin dile getiresi gelmiyor. Her ay ihracat rekorları kırıldığını dinliyor ve mutlu oluyoruz, amma gel gelelim dış ticaretin toplamda geldiği noktayı, hele ki dış ticaret açığını neredeyse hiç konuşmuyor ve tartışmıyoruz. Kaderimize razı bir şekilde boynumuzu eğip bekliyoruz. Oysaki analiz etmediğimiz ve üzerine tedavi yöntemi geliştirmediğimiz sürece hiçbir sorunu çözemeyiz. Bakın Ağustos ayının rakamları nasıl geldi:

İhracatımız, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre yüzde 13 artarak 21,3 milyar dolar olurken, tüm zamanların en iyi Ağustos ayını geride bırakılmış oldu. Yılın 8 ayı toplamı ise 165,6 milyar dolar ile tamamlandı. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 28 oranında artışla 54 milyar dolara yükseldi. Çünkü bu aya ilişkin ithalatımız tamı tamına 32,6 milyar dolar. Ve en önemli gösterge sayılabilecek dış ticaret açığımız ise 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki ay da hemen hemen 11 milyar dolar gelmişti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ağustos ayındaki 32,6 milyar dolarlık ithalatın 8,7 milyar dolarının enerjiye dayalı olduğunu söyleyerek ortaya konan performans dolayısıyla ihracatçılara teşekkür etti. Bence de ihracatçılarımız teşekkürü ve alkışı fazlası ile hak ediyor, ancak, biz sadece alkış ile yetinir ve dış ticaret açığını irdelemezsek, sadece attığı gollerle övünen bir takım durumunda oluruz.

Sayın Bakan’ın belirttiği rakamı, yani 8,7 milyar doları ithalattan tümü ile düşelim, ulaştığımız rakam 23,9 milyar dolar. Yani açık 2,6 milyar dolara düşüyor. Tamam, o halde ilk handikapı bulmuş olduk, enerji üreten bir ülke olmak zorundayız. Elbette bu rakamı yok sayamayız, ama en azından problemleri teşhis anlamında bizim için bir veri oluşturuyor. Öyle ki, enerjiyi hiç ithal etmesek dahi hala ihracatın üzerinde bir ithalat rakamımız var. Kök nedenin ithale dayalı ihracat olduğu, hammadde üretemeyişimiz ve katma değerli ihracatı yeterince yapamayışımız olduğunu artık sağır sultan dahi duydu. Ama gelin görün ki bir başka sebep ise, BDDK’nın 24 Haziran’daki düzenlemesi. Ben demiştim demeyi sevmem, ama ben demiştim. 1 Temmuz 2022 tarihli gazetemizdeki köşemde tam da şöyle çalmıştım alarmı:

“BDDK, aldığı kararla, döviz varlığı 15 milyonun üstünde olan şirketlerin Türk Lirası kredisi kullanmalarının yasaklandığını, toplam aktiflerin veya yıllık satışların yüzde 10'unu aşan bir şirketin TL kredisi alamayacağını, bağımsız denetime tabi bir şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması gerektiğini açıkladı. Yani biz firmaları ellerindeki dövizi boşaltmaya zorlar hale getiriyoruz. Bahse konu uygulama ile firmalar ellerindeki dövizi bozmak istemeyecekleri için, ithalata ağırlık vererek dövizi boşaltmaya çalışırlar ise, ülkeden fazladan döviz çıkışına sebebiyet vermiş olacaklar. Bu da elbette ithalatın daha da artışına yol açacak.”

Dediğim gibi de oldu, ne yazık ki stoğa yönelik ithalat tırmanışını sürdürüyor. Bu konuyu bir öneri ile kapatayım. Yapmamız gereken tek şey var; ihracatta öncü olan ilk beş altı sektörü veya ihracatın yüzde 80’ini gerçekleştiren sektörleri, tek tek, ama sadece ihracatlarına bakarak değil, ihracat girdilerini inceleyerek analiz edip nasıl ithalata dayalı olmaktan kurtarabileceğimizin üzerine yoğunlaşmalı, hammadde konusunda da yapılabilecekleri tespit etmeliyiz. Özetlemek gerekirse her sektörün ihracat serüvenini ve üretim durumunu, ithal ihtiyaçlarını ayrı ayrı ele almalı, gerekirse sektörel teşvikler ve sübvansiyonlar geliştirmeliyiz. Emin olun tek çıkış yolu artık bu.

Orta vadeli program, uzun vadeli bekleyiş

Yapanların eline ve emeklerine sağlık. Ama sanki bu kadar apar topar yapmasalarmış daha mı iyi ederlermiş diye düşündüm inceleyince. Çünkü içerisinde epeyce çelişki ve uyumsuzluk var. Örneğin ihracatın büyümeye katkısı, mevcut ihracat esaslı büyüme iddiasını destekleyecek gibi durmuyor ne yazık ki. Yine istihdam artışı olması ve işsizliğin azalması da gayri safi hasıladaki küçülme ile paralellik göstermiyor. Ve yine dış ticaret açığının da artacağı net olarak anlaşılabiliyor. Bir iki cümle ile ana bir iki çelişkiyi dile getirsem kafi. Birçok ekonomistin detaylı analizleri var, ben yalın bir özet ile konuya küçük bir dokunuş yapayım dedim. Sanırım şimdi neden acele etmeselermiş iyiymiş dediğimi daha net anlamışsınızdır.