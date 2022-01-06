  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Talip AKTAŞ
  4. Dış ticaretin 2021 panoraması

Dış ticaretin 2021 panoraması

Talip AKTAŞ
Talip AKTAŞ 360° Ekonomik Konjonktür talip.aktas@dunya.com

Aralık ayı geçici verileriyle 2021 yılı dış ticaret tablosu netleşti. Küresel mal ticaretinin yüzde 22 civarında arttığı tahmin edilen geçen yıl, Türkiye’nin dış ticaretinde de kimi rekorlarla birlikte önemli gelişmeler yaşandı. Ana başlıkları itibariyle ortaya çıkan tablo şöyle:             

İHRACAT: 225,4 milyar dolarla tarihi rekor seviyeye ulaştı. Artış oranı yüzde 32,9… 2004’teki yüzde 33,7’lik büyümenin ardından ikinci büyük artış. Yüksek oranlı artışta, baz etkisinin de önemli payı var. Zira 2020 ihracatı, pandemi kapanmaları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 6,2 azalmıştı.    

İTHALAT: İhracat gibi tarihi rekor seviyeyi gördü. Yıllık artış yüzde 23,6. Baz etkisi, ihracatın tersine artışı sınırladı. Zira, ithalat geçen yıl da yüzde 4,4 artmıştı. İthalat da 2020’de ihracat kadar azalmış olsaydı, 2021 yılı artış oranı yüzde 37,5 seviyesinde gerçekleşecekti.             

BİRİM FİYAT: Küresel emtia fiyatlarında geçen yıl önemli artışlar yaşandı. Girdiler pahalı alındı ve bu girdiyle üretilen mamul mal görece daha pahalı satıldı. İhracatta ortalama birim fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 8,29 artarken, ithalat fiyatlarındaki artış yüzde 17,8 düzeyinde gerçekleşti. Sepet kurun yıllık ortalamada yüzde 47 değerlenmesi de ihracat fiyatlarındaki artışı sınırladı.          

MİKTAR: Rekor kıran ihracatta, ucuz fiyatla birlikte mal miktarındaki artış da etkili oldu. 2021’de ihracat miktar endeksi ortalama yüzde 17,8 artarken, ithalat miktar endeksindeki artış 0,5’te kaldı.

            

DIŞ TİCARET HADDİ: İhracat birim değerinin ithalat birim değerine oranını ifade eden dış ticaret haddi 2021’de aleyhte bir gelişmeye işaret etti. 2021’de 12 aylık basit ortalamada 99,7 olan dış ticaret haddi, 8,2 puan azalarak 2021’de 91,5’e geriledi.                

KATMA DEĞER: İhracattaki artışta katma değerden katkı gelmedi. Aksine, 2020’de yüzde 3,43 seviyesinde bulunan sanayi ürünleri içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payı 2021’de yüzde 2,97’ye geriledi. Bu seviye, aynı zamanda veri tarihinin en düşük oranını ifade ediyor. Özetle Türkiye ihracatı, 2021’de navlun, girdi maliyetleri artışı ve tedarik krizi gibi COVID-19 kaynaklı sorunlar nedeniyle Çin’den kayan bazı siparişleri karşılama fırsatı yakalayarak göreli bir artış kaydetti. Kalıcılığı ayrı bir tartışma konusu. Ancak, bu artışın önemli ölçüde düşük fiyatla daha fazla ürün satışından kaynaklandığı da açık. Dolayısıyla, alt okuması doğru yapılmayan rakamlarla övünmek ve ülke kaynaklarını ucuz fiyatlarla dışarı aktarmak yerine, üretim ve dış ticarette gerçek bir yapısal dönüşümü sağlayacak kalıcı başarılara odaklanmak gerekiyor. Kalıcı başarı ise rekabette katma değeri önceleyen politikalardan geçiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ne oldu da faiz kura çapalandı? 29 Aralık 2021
Dış ticaret haddi 1994 krizinden sonraki düşük seviyesinde 15 Aralık 2021
Fonlama faizi düştü, borçlanma faizi arttı; makas 5 puan 09 Aralık 2021
Borcun %60'ı döviz kuruna, %21'i faize duyarlı 30 Kasım 2021
Kurdaki 7,7 birimlik artış ihracatı 1 birim artırmış 23 Kasım 2021
Üreticinin, yurtiçi ve yurtdışı enflasyonunda da makas açılıyor! 25 Haziran 2021
“Kalkınma”sız büyüme fetişizmi… 04 Haziran 2021
Hem kredi hem mevduat hacminde düşüş eğilimi var 07 Nisan 2021
Bankalar 1 lira kâr ederken Merkez 31,1 lira kâr yazdı! 02 Nisan 2021
TCMB analizi: İşletme maliyetlerinde kur zararının payı, faizin 2,6 katı 26 Mart 2021