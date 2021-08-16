Dış ticaretin arka bahçesinde neler oluyor?

Türkiye dış ticaret hedefl erini yakalamak için çaba harcıyor. Çünkü dış ticaret ülkemizde de diğer ülkelerde olduğu gibi en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor. Çünkü en sağlam ve katmerli gelir ihracat geliridir.

Bu aşamada gözleri gümrük idarelerine çevirmek gerekiyor. Kamu otoritesi gümrüklerde milletin lehine kullanılıyor mu? Kanunlar gereği ülke halkına hizmet etme görevi bulunan gümrük idareleri, ilginç uygulamalara imza atıyor.

Bazı idarelerde halktan daha fazla gelir elde edebilmek için çaba sarf ettiklerini bile görüyoruz. Kendisi kanununa uymayan kamu idaresi olur mu? Olurmuş. Gümrük idarelerimiz buna en güzel örnek.

Eskiden tekel olan gümrüklü depo hizmeti iyi gelir getirdiği için kanuna ilave ile bakan ve genel müdür hatta gümrük müdürü imtiyazına ruhsat usulü ile bırakıldı. Bu hizmetin kamu kurumu adına özel bir kuruluş tarafından verilmesi ücretlerin de bu imtiyazla bu özel kuruluşa bırakılması sonucunda devlet değil imtiyazı verdiğiniz özel kuruluş kazanıyor.

Peki, bu izinleri dağıtıp fiyatları belirlemezsen, çalışmalarını, yaptıklarını denetlemezsen ne olur? Kamu idaresi destekli dolaştırmaca başlar. Bu gümrük idari imtiyazlı şirketler gümrükten malınızı kurtarmanız için tuzak niteliği taşır. Her dolaştırıcı onlarla iş birliğine girer. Siz de işinizi halletmek için uğraşır durursunuz.

Gümrük idaresi sizi yanlışa sürükler. Hiç alakası olmayan bir yere limana gidin der. Liman yönetimi ise onlar benim kiracım başka ilişkim yok. Siz gümrüğe gidin der. Gümrük idaresi imtiyaz verdiği şirketi korurken, o özel şirket ben karışamam der. Siz dolaşır durursunuz. Fail saklanmıştır. Gümrük deposu malınızı kanuni mecburiyetiniz olarak içeri alır. Sonrası malınızı kurtarabilmek için üçüncü şahıslara fahiş ücretler ödemek zorunda kalırsınız.

Şimdi fail kim? Dolaştıranlar mı, imtiyaz verip kanunu uygulamayıp seyreden kamu idaresi mi? Ülkesinin gelirini artırmak için bütün sermayesini kullanan iş insanları, kanunla batağa gömülmek isteniyor.

Üretmek ve ülkeye döviz getirmek varken, gümrüklerde ödenen fahiş fiyatlarla her yıl milyarlarca dolarımız yurt dışındaki aracı şirketlere göz göre göre gidiyor. İş insanımız dış ticaret yapıp ülkeye hizmet edebilmek uğruna nelere katlanılıyor gördünüz mü ?