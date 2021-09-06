Dış ticaretin ihtiyacı olan “aranan insan” sorunu çözülüyor

Ekonomi muhabirliğine başladığım günden bugüne sürekli konuşulan konulardan biri de işe uygun insan bulunamaması. Vasıfl ı iş gücü eksikliği ve eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilerin yetersizliği. Türkiye’nin eğitim sisteminin üretim ve ihtiyaçlarına uygun olarak planlanmaması sonucu bu sorun yıllardır çözülemiyor.

Bir yanda iş arayan milyonlarca genç, diğer yanda çalıştıracak insan bulamayan iş insanları. İşte eğitimde fizibilite ve planlama bunun için önemlidir. Hangi sektörlerde nasıl bir iş gücüne ihtiyaç duyuluyor? Sonra buna uygun okullar açılıyor mu? Açılan okullarda bu ihtiyaca uygun eğitim veriliyor mu? Bu sorular yanıtsız kaldığı sürece biz bunu ileriki yıllarda da tartışmaya devam ederiz.

Durum böyle olunca özel sektörde şirketler aynı zamanda birer okul gibi çalışıyor. Mezun olan gençleri alıyor ve onlara uygulamalı olarak işi öğretiyor. Bir anlamda şirketler adeta yüksek lisans yapılan kurumlar gibi eğitime katkı sağlıyor. Organize sanayi bölgelerinde açılan meslek okullarının sayısı son yıllarda artıyor. Sanayiciler ihtiyacı olan insanları bu okullarda ve fabrikalarında uygulamalı olarak yetiştiriyor.

Özlem Ersöz - Emel Gündoğdu - Busenur Kılıç -Gürbüz Hocaoğlu - Prof. Dr. Nilgün Çil - Prof. Dr. Murat Erdal (Soldan sağa)

Bu anlayış son dönemde hizmet sektöründe de kendini gösteriyor. Dış ticaret yapan şirketlerin ihtiyacı olan insan gücünün karşılanması için özel sektör üniversite işbirliğinin güzel bir örneğini sizlerle paylaşacağım.

1981 yılından beri sektörün en büyük şirketi olan ÜNSPED Gümrük Müşavirliği, bünyesinde kurduğu gelişim akademisi ile çeşitli üniversiteler ve meslek odalarına düzenli eğitimler veriyor. Bunun için bir eğitim kadrosu oluşturulmuş. Örneğin uzun yıllar devlette görev yapan Remzi Akçin ve Cahit Soysal gibi tecrübeli isimler bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyor.

ÜNSPED İstanbul Üniversitesi ile işsizliğe çözüm getiriyor

Şimdi yeni bir proje ile gündeme gelen ÜNSPED Gelişim Akademisi (UGA) bu birikimini İstanbul Üniversitesi ile birleştirip gençlere iş imkânı da sunuyor. ÜNSPED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürbüz Hocaoğlu “TÜİK 2021 Haziran ayı raporunda ülkemizdeki işsiz sayısının 3 milyon 399 bin kişi ve işsizlik oranının yüzde 10,6 seviyelerinde olduğunu belirtmekte. Bizim arzumuz bu işsizlik oranlarına az da olsa bir destek sağlayabilmek. ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve İstanbul Üniversitesi’nin iş birliğinde katılımcılara iş imkânı sunan “Uygulamalı Gümrük ve Dış Ticaret Uzmanlığı’’ sertifika programımızın amacı, katılımcıları gümrük ve dış ticaret mevzuat uygulamaları hakkında bilgilendirmek, örnek uygulamalar ile karmaşık sorunları çözebilecek kapsamlı bir anlayış kazandırmak ve dış ticaret işlemlerinin süreçlerinde gerekli olan bilgileri ve temel uygulamaları öğretmektir” diyor.

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nilgün Çil ile hazırlanan program hafta sonları 60 saat sürecek. Programın sertifikalı olduğunu hatırlatan Hocaoğlu “Program sonunda tüm katılımcılara İstanbul Üniversitesi tarafından e-devlet üzerinden sertifika verilecek. Programa katılım sağlayıp ilk yüzde 20’lik gruba giren gençlerimize UGM olarak iş garantisi veriyoruz. Şirketimiz Türkiye genelinde 57 lokasyonda hizmet veren ve yaklaşık bin 400 çalışanı olan kurumsal bir firmadır. Bunun avantajı katılımcıların öncelikli tercihimiz olan İstanbul merkez ofisimizde istihdamının sağlanması olacaktır. Ancak ihtiyaç durumunda gençlerimizin yaşadığı şehirlerde yer alan ofislerimizde iş imkânı sunulması gibi bir fırsatta yaratması bu programın bir diğer önemli farklılığıdır. İlk yüzde 20’lik dilime girememiş ama sertifika almaya hak kazanmış olan gençlerimize bünyemizde veya müşteri portföyümüzdeki vasıfl ı insan ihtiyacı olması durumunda ek iş imkânı sunma şansımız olabilecek. Kabul edilen adaylar 3 ay içinde şirket bünyesinde istihdam edilecektir. Ayrıca dış ticaret yapan şirketlere de bu kişiler çalışmaları için önerilecektir. Sektöründe bir okul gibi faaliyet gösteren şirketimiz bugün bir ilki daha gerçekleştiriyor. Böylece bizim dışımızda müşavirlik hizmeti veren şirketler de vasıfl ı bir iş gücüne erişebilecek” diyor.

Sertifika Programı İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri ve İstanbul- SEM tarafından onaylanmış eğitimciler tarafından verilecek. Onaylı eğitimciler prensip olarak ÜNSPED’in göstereceği deneyimli gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları olacaktır. 60 saatlik eğitim programının 12 saatlik bölümü İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından, kalan 48 saat ise ÜNSPED tarafından verilecek. Program İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünde örgün ve uzaktan katılım seçeneği ile sunulacak.

Böylece dış ticaret, lojistik, e ticaret alanlarında faaliyet gösteren firmaların, gümrük müşavirlik şirketlerinin, firmaların dış ticaret departmanlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacak.

Bu arada unutmadan yazayım. İnsanı değersizleştiren ara eleman kavramını kullanmaktan vaz geçelim ve artık “aranan insan” diyelim.

PROGRAM KİMLERE YÖNELİKTİR?

Dış Ticaret konusunda uzmanlaşmak isteyen ve bu alanda deneyimli olmayan üniversite mezunları

İthalat-İhracat işlemlerinde deneyime sahip olup uzmanlığını daha da geliştirmeyi arzu edenler

Başka sektörlerde de çalışıp Dış Ticaret alanın bilgi sahibi olmak isteyenler

Gümrük Müşavirliği sektöründe Gümrük Müşavirliği mesleğine ilk adımı atmayı planlayanlar XBağımsız denetim şirketlerinde kariyer hedefleyenler.

Detaylı bilgiye https://sem.istanbul. edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz