Dış ticaretin yönü

Dış ticarete yön vermek amacıyla kurduğumuz ve “daha verimli bir dış ticaret için güçlerimizi birleştirdik” sloganıyla çıktığımız yolculukta 1,5 yılı geride bıraktık. Pandemi önlemleri altında TİM Konferans Salonu’nda Genel Kurul’umuzu da gerçekleştirdik. Dışyönder’den, yani Türkiye’nin önemli STK’larından birisi halini alan Dış Ticarete Yön Verenler Derneği’nden söz ediyorum. Yönetime seçilen isimler gibi bir konuya hiç değinmiyorum, çünkü bizim için derneğimizde herkes zaten birer yönetici. Yalnızca kadın üyelerimizin yönetimde daha fazla yer almasına özel önem verdik, kadının iş yaşamındaki yerine verdiğimiz önemin altını çizmek için.

Yola çıkarken amacımız ülkemizdeki önemli bir boşluğu doldurmak idi. Dış ticaret ile temas eden her meslek grubunda yer alan profesyonellerin deneyimlerini aktaran bir STK’nın olmayışı bizi bu karara sürükledi diyebilirim. Patronlar kulübü olan dernekler veya ihracatçı birlikleri, daha ziyade sektörel bazda pazarı büyütmeye odaklanıyorlar ki bu da elbette çok önemli. Ancak ticaretin gerek sorunlarına, gerekse gelişimine katkı sağlayacak kişilerin seslerini duyurmak ve fikirlerinden yararlanmak da gerekiyor idi. İthalat ve ihracat alanında şirketlerde görev yapan profesyoneller, lojistik faaliyet gösteren şirketlerde görev yapanlar, gümrük müşavirleri, yardımcıları, bünyelerinde çalışan profesyoneller, dış ticaret üzerine muhtelif faaliyetlerde veya görevlerde bulunan çalışanlar ve hatta bu alanda yükseköğrenim gören öğrenciler ile kocaman bir aile olduk. Ve hatta kamu üst düzey yöneticileri de bizim onursal üyelerimiz olarak aramızda yer almaya başladılar.

Ana hedef Türkiye’nin dış ticaretinin gelişmesine yönelik çalışmalara imza atmak. Dikkat çeken ve en çok aldığımız soru, neden dış ticaret, neden sadece ihracat değil. Konuya sadece ihracat olarak bakmak bizi büyük bir yanlışa götürür. Zira, ihracatımızda ithalatın ne denli olduğunu, yine lojistiğin ve gümrüklerin de konu içerisindeki önemini ve yerini söylemeye bile gerek yok. O yüzden sadece eti konuşmak olmazdı, tırnağı da yok sayamazdık. İşte bu yüzden dış ticaretin tamamının sağlıklı işlemesini sağlar isek, zaten ihracatın gelişmesini sağlamış oluruz. Aman ha ithalatı ihracattan ayırmak ve değersiz görmek gibi bir hataya düşmeyelim mesajının da hep altını çizmeye çalıştık.

Pandemiye rağmen, birçok işe imza attık. İlk olarak Mart 2020’de TİM Konferans salonunda 100’ü aşkın konuğun katılımı ile “Dış Ticarette Gelişmeler ve Geleceğe Dair Beklentiler” konulu bir Konferans organizasyonu gerçekleştirdik. Pandemi kapanmaları ile birlikte dijital dünyayı aynı Ticaret Bakanlığımız gibi biz de çok etkin kullandık. Beş farklı başlıkla çalışma gruplarımızı oluşturduk. İthalat, ihracat, lojistik, mevzuat/ar-ge ve YYS/OKSB başlıklarının altında yaptığımız çalışmalar ile 55 maddelik bir öneri dosyasını hazırlayarak Ticaret Bakan Yardımcılarımızı ziyaret ettik, çalışmalarımızı kendilerine bizzat takdim ettik ve her maddeyi tek tek anlattık. Bazı konularda olumlu sonuçlar elde etmiş olmamız, bazılarında ise çalışmaların devam ediyor olması gücümüzü ortaya koymuş oldu. TİM Başkanı Sn. İsmail Gülle, TSE Başkanı Adem Şahin ile webinar toplantıları düzenledik. Tareks ile ilgili gerçekleştirdiğimiz bir başka webinar ile gündeme damga vurduk ve mevzuatta pek çok yeni düzenlemenin yapılmasına önderlik ettik. “Blockchain”, “E-Ticarette Fırsatlar”, “Gümrüklerde Karşılaşılan Sorunlar ve Cezalar”, “Dış Ticarette Menşe Sorunları”, “Yeni Dönem Tareks Uygulamaları”, “Brexit ve Türkiye-AB İlişkileri”, “Dış Ticarette Bundan Sonra”, “Pandemi Sonrası Küresel Dünyadaki Değişimler”, “COVID-19 Sonrası Dış Ticarette Yönümüz”, “Ödeme Sistemleri” konularında düzenlediğimiz webinarlar ile binlerce kişiye ulaştık. Eğitimi de çok önemsediğimiz için “O da Okusun” isimli bir tablet kampanyası ile ihtiyacı olan çocuklar için tablet bağışında bulunduk. Her üyemiz karınca kararınca bir destek sağladı, bu da bizi mutlu etti. Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile işbirliği protokolleri imzalayarak ülkemizin dış ticaretine dair gençlerimize de adım attık.

Her ne kadar çok geniş bir Yönetim Kurulu inşa etmiş olsak da, bu 1,5 sene boyunca birlikte yol aldığımız, sevgili Ersoy Akdemir’e, Nagihan Erbil’e, Şenol Altuntaş’a, Bülent Edindik’e, Güler Başaran’a, Fatih Kemal Barış’a, Tamer Dinçşahin’e ve Günay Güneş’e teşekkür etmezsem yazım sanki yarım kalmış olacaktı. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Amacımız dış ticarete gerçek manada yön verebilmek. Bu konuda tüm üyeler kararlı. Zira ortak payda yarın dış ticaret fazlası veren bir ülke olabilmek. Yaptıklarımızı asla yeterli görmüyor, keşke daha fazlasını ve daha iyisini yapabilseydik diyoruz. Ne de olsa mükemmellik sınır tanımaz.