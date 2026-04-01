Dış ticarette erken savaş etkisi

ABD/İsrail ile İran ara­sındaki sıcak savaşın henüz başlamadığı ancak gerilimin zirveye ulaş­tığı ve küresel ticaret koşul­larının olumsuzlaştığı şubat ayında, Türkiye’nin dış ticaret açığında yeni bir büyüme iv­mesi başladı. Dış pazarlarda­ki daralma nedeniyle Türki­ye’nin ihracatı baskılanırken, enerji ve altın hariç dış alım­daki belirgin hareketlenme­nin de etkisiyle toplam ithalat hızlı büyüdü. Bunun sonucun­da şubatta aylık bazda 9 mil­yar doların üzerinde dış tica­ret açığı verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret siste­mi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ih­racat şubatta, geçen yılın ay­nı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 48,7 milyon dolar, it­halat ise yüzde 5,5 artışla 30 milyar 80 milyon dolar oldu. Böylece aylık bazda dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına gö­re yüzde 15,9 artarak 9 milyar 31,3 milyon dolara yükseldi. Aylık dış ticaret hacmi geçen yıl aynı aya göre yüzde 3,8 ge­nişleyerek 51 milyar 128,7 mil­yon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,7’den yüzde 70'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkile­rinden arındırılmış dış tica­ret veri serisinde ise bir ön­ceki aya göre ihracat yüz­de 1,2, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındı­rılmış seriye göre de geçen yı­lın aynı ayına göre ihracat­ta yüzde 1,5, ithalatta yüzde 5,5 artış yaşandı.

Sanayi ihracatında sınırlı artış

Ekonomik faaliyet­lere göre aylık ihraca­tın 19 milyar 749 mil­yon dolarla yüzde 93,8’i imalat sanayii tarafın­dan gerçekleştirildi. Ancak söz konusu ihracat geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 1,8 arttı. Şubatta madencilik ve taş ocakçılığı ihracatı yüz­de 7,3 artışla 323 milyon do­lar olurken, tarım, ormancı­lık ve balıkçılık ihracatı yüzde 6,9 düşüşle 837 milyon dolar­da kaldı. Aylık ihracatta tarım, ormancılık ve balıkçılık sek­törünün payı yüzde 4, maden­cilik ve taş ocakçılığı sektörü­nün payı yüzde 1,5 düzeyinde gerçekleşti.

Tüketim ithalatında düşüş

Geniş ekonomik gruplar sı­nıflamasına göre aylık ithala­tın 21 milyar 728 milyon do­larla yüzde 72,2’sini ham­madde/ara malı oluşturdu. Şubatta 4 milyar 19 milyon do­larlık sermaye (yatırım) malı ve 4 milyar 146 milyon dolar­lık da tüketim malı ithal edil­di. Geçen yılın aynı ayına göre ara malı ithalatı yüzde 4,7, ser­maye malı ithalatında yüzde 15,8 artış, tüketim malı itha­latında ise yüzde 2,2 azalış ya­şandı. Geçen yılın aynı ayına göre ithalatta sermaye malla­rının payı yüzde 12,2’den yüz­de 13,4’e çıkarken, hammad­de/ara mallarının payı yüzde 72,7’den yüzde 72,2’ye ve tüke­tim mallarının payı yüzde 14,9’dan yüzde 13,8’e geriledi.

Yıllık açık 95 milyar $'a yaklaştı

Ocak sonu itibarıyla 272,5 milyar dolar olan yıllık ihracat şubatta 272,2 milyar dolara gerilerken, yıllık ithalat 365,5 milyar dolardan 367,1 milyon dolara yükseldi. Böylece yıllık dış ticaret açığı şubatta 94,9 milyar dolara ulaştı. Yıllık ihracat yüzde 3,7, yıllık ithalat ise yüzde 5,7, yıllık açık yüzde 12,2 büyüdü.

Artan petrol fiyatlarının, enerjide dışa bağımlılık nedeniyle Türkiye’nin ithalatını şişirirken, küresel pazarlardaki daralma ihracat üzerindeki baskının devam edeceği öngörülüyor. Yaklaşık iki yıldır zaten ithalatın ihracata göre daha hızlı artmasına bağlı olarak aylar itibarıyla yıllık dış ticaret açığında yaşanan büyümenin bu süreçte hızlanması bekleniyor. Bu da cari açıkta büyüme ve bunun finansman ihtiyacının artırması anlamına geliyor

Enerji ve altın dışı açıkta büyüme rekoru

Şubatta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 19 milyar 935 milyon dolara yükselirken, aynı bazda ithalat yüzde 12,8 artışla 22 milyar 928 milyon dolara çıktı. Böylece enerji ve altın dışındaki kalemlerde verilen dış ticaret açığı yüzde 143,5’lik rekor bir artışla 2 milyar 993 milyon dolar oldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda dış ticaret hacmi yüzde 8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolar oldu; bu bazda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94’ten yüzde 86,9’a indi.

Enerji ve altın grubunda ise şubatta aylık ihracat yüzde 31,7 düşüşle 1 milyar 113,7 milyon dolara, ithalat yüzde 12,7 düşüşle 7 milyar 152 milyon dolara geriledi. Böylece aylık “net” enerji ve altın ithalatı yüzde 8 küçülerek 6 milyar 38 milyon dolar oldu. Enerji ve altında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 19,9’dan yüzde 15,6’ya geriledi.

İthalatta zirve Çin’in ihracatta Almanya’nın

Şubat ayında ihracatta 1 milyar 855 milyon dolarla ilk sırayı alan Almanya’yı; 1 milyar 246 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolarla ABD, 1 milyar 112 milyon dolarla İtalya, 928 milyon dolarla Fransa izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3’ünü oluşturdu. İthalatta da Çin aylık 4 milyar 125 milyon dolarla ilk sırada yer almaya devam etti. Bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 497 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 211 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 685 milyon dolarla İsviçre, 1 milyar 352 milyon dolarla ABD izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplamda yüzde 39,5 pay aldı.

İki aylık açık 17,4 milyar dolar

Yılın ilk iki ayındaki toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düşüşle 41 milyar 361,3 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 2,8 artışla 58 milyar 776,5 milyon dolara ulaştı. Ocak-şubat döneminde, geçen yıla göre yüzde 13,8 daha fazla olmak üzere 17 milyar 415,2 milyon dolarlık dış ticaret açığı verildi. İlk iki aylık dönemlere göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,2’den yüzde 70,4’e düştü.

Ocak-şubat dönemindeki ihracatın 38 milyar 583 milyon dolarla yüzde 93,3’ü imalat sanayii, 1 milyar 822 milyon dolarla yüzde 4,4’ü tarım, ormancılık, balıkçılık, 679 milyon dolarla yüzde 1,6’sı madencilik ve taş ocakçılığı ürünlerinden oluştu. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracat imalatta yüzde 1,4, tarımda yüzde 2,1 düştü, madencilikte ise yüzde 10,1 arttı.

Türkiye ilk iki ayda 42 milyar 417 milyon dolarla en çok hammadde/ara malı ithal etti. Söz konusu ithalatta yüzde 1,9 oranında bir artış yaşandı. Sermaye malı ithalatı yüzde 12,7 artışla 8 milyar 120 milyon dolar olurken, tüketim malı ithalatı yüzde 3,9 düşüşle 7 milyar 909 milyon dolara geriledi.

Ocak-şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 3 milyar 635 milyon dolarla Almanya aldı, bu ülkeyi 2 milyar 525 milyon dolarla Birleşik Krallık, 2 milyar 454 milyon dolarla ABD, 2 milyar 162 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 711 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam hacmin yüzde 30,2'sini oluşturdu.

İlk iki ay toplamında ithalatın 8 milyar 409 milyon dolarla en büyük bölümü Çin’den gerçekleşti. İthalatta bu ülkeyi 5 milyar 576 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 80 milyon dolarla Almanya, 3 milyar 164 milyon dolarla ABD, 2 milyar 959 milyon dolarla İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplamda yüzde 41,2 pay aldı.