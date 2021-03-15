Dış ticarette kadın patron sayısı artıyor

Kadınların iş dünyasındaki başarıları artık daha çok konuşuluyor. Çünkü ticarete yön veren hatta patron olan kadın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta boyu bütün dünya kadının ekonomiye sağladığı artı değerin ekonomileri nasıl büyüttüğünü konuştu.

TURKTRADE ve Ünsped Gümrük Müşavirliği ‘Kadın Liderliği Gelişim Komitesi’nin ortak girişimiyle “Dış Ticarette Kadın” konulu webinar’da da aynı konu ele alındı. Dış ticaretin önemli aktörlerinden biri olan ve 1983 yılından beri dış ticaret dünyasının önemli kurumları arasında yer alan Türkiye Dış Ticaret Derneği Başkanı Hayrettin Çaycı yaptığı açılış konuşmasında, kadının iş hayatına katılımını yükseltmek için daha fazla mücadele etmek gerektiğini söyledi. Çaycı “Küresel çapta yapılan araştırmalara göre bu oran dünyada 2019 sonunda yüzde 47,3 iken Türkiye’de yüzde 33,9 idi. Kasım 2020 verilerine göre Türkiye’de bu oran yüzde 30,6’ya geriledi. Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan küresel cinsiyet eşitsizliği endeksinde Türkiye 153 ülke arasında 130’uncu sırada yer alıyor. Kadının ekonomiye katılımı ve fırsat eşitliği kategorisinde 136’ncı, iş gücüne katılımda 135’inci, eğitim olanaklarına erişimde 113’üncü, siyasi yaşamda temsilde 113’üncü, aynı işe eşit ücrette 106’ncı ve sağlıkta 64’üncü sırada yer alıyoruz” dedi.

Dış ticarette kadın araştırması başlattıklarını hatırlatan Hayrettin Çaycı, Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttükleri çalışma ile kadının iş hayatına daha aktif katılımını sağlayacak politikalara zemin oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, KAGİDER Başkanı Emine Perviz Erdem, Kadın Adayları Destekleme Derneği Başkanı Nuray Kasaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pınar Artıran ve kadın girişimciler görüşlerini anlattı. İş dünyasında kadınların yaptığı işleri eksiksiz tamamladıkları ve borçlarını zamanında ödediklerinin altını çizmekte yarar var.

Kadın patron sayısı 137 bine ulaştı

Kendi hesabına çalışan kadın sayısının 747 bin, işveren sayısının ise 137 bine ulaştığını bildiren Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, “Kadınlar artık işveren olarak yarattıkları istihdam ve ekonomik katkıyla da bir ekosistem oluşturmaya her zamankinden daha fazla katkıda bulunuyor” dedi.

Güçlü ülkelerin siyasi ve ekonomik sahnelerinde kadınların çok daha belirgin roller üstlendiğini söyleyen Ticaret Bakanı Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, kadınların istihdama eşit katılımı durumunda gelişmekte olan en büyük 10 ekonomide kişi başı gelirin 2030’a kadar yüzde 20 artma potansiyeli olduğunu söyledi. Kadınlara yönelik negatif ayrımcılık olmadığı takdirde çalışan başına üretkenliğin de yüzde 40’lar mertebesinde artabileceğini belirten Batur, Türkiye özelinde ise kadınların işgücüne katılımının yıllar itibariyle yükseldiğini söyledi. Batur’un verdiği bilgilere göre her ne kadar son aylarda salgın nedeni ile negatif etkilense de Türkiye’de kadınların istihdama katılım oranının 2003’’ten Kasım 2020’ye kadar geçen sürede 26.6 seviyelerinden 30.6’a çıkmış bulunuyor.

Kendi hesabına çalışan kadın sayısı 747 bine ulaştı

Önemli bir rakam da çalışan kadınların sektörel dağılımları. Hali hazırda kadınların yüzde 16,5’nin sanayi, yüzde 21,5 ‘inin tarım ve yüzde 61,2 si ise hizmet sektöründe çalıştığı bilgisini paylaşan Batur, kadın girişimcilik konusunda ise şu bilgileri paylaştı: “2020 Kasım ayında kendi hesabına çalışan kadınlar 747 bine ulaşmış durumda. Kadın işveren sayımız da 137 bini buldu. Yani, kadınlar artık iş hayatında işveren olarak da sadece kendi ekonomik özgürlükleri değil, kendi yarattıkları istihdam ve ekonomik katkılarıyla da bir ekosistem oluşturmaya her zamankinden daha fazla katkıda bulunuyorlar.”

Kadın girişimci ağı 2 bin 500 kişiye ulaştı

Batur, bakanlığın kadın istihdamı konusunda hedeflerinden de bahsetti. Bu hedefler arasında ilk sıralarda kadın girişimci sayısını artırılmasının geldiğini açıklayan Batur “2019 yılı Ocak ayında Kadın ve Genç Girişimciler İhracatçı Daire Başkanlığı’nı yapılandırdık. Kadın girişimcilerimizin ihracat desteklerinden daha fazla yararlanmalarını sağlıyoruz. Bir diğer önemli konu bakanlığımızın kadın girişimciler için online fiziki kadın girişimci networkü. Burada da tüm iller bazında kadın girişimcilerimize ulaşma hedefimiz var. Bu proje ile birlikte Şubat ayı itibariyle 47 ilimizde kadın girişimcilerimiz için gereken adımları attık. Ulusal çaptaki kadın girişimciler ağımıza yaklaşık 2 bin 500 kadın girişimci dahil oldu. Ve yaklaşık bin 400 kadın girişimcimiz bu ağlarda yapılan toplantılar aracılığıyla bir araya geldi.”

Kadın kooperatif sayısı 530’u buldu

Bilindiği üzere 2019 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından “Export Akademi Projesi” de hayata geçmişti. Akademi ile ihracat yapma potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilerimi bir araya getirerek, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda eğitimler, mentörlük destekleri sağladıklarını anlatan Yılmaz Batur, akademi bünyesinde bugüne kadar 16 eğitime 4 bin 500 civarında kadın girişimcinin dahil olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan Ticaret Bakanlığı bu yıl ise uluslararası ihracatçı networkü projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Bakanlık olarak önem verdikleri bir diğer konunun da kooperatifçilik olduğunu dile getiren Yılmaz Batur, “Bakanlık desteği ile 530 kadın kooperatifi kuruldu. Programımızın başlamasından bu yana gerçekleştirilen ilk uygulamayla 130 kooperatifin 149 projesine destek olduk” diye konuştu.

E-ticaret bilgi platformu 1 milyon kullanıcıya yaklaştı

Salgın ile birlikte katlanarak büyüyen e-ticaret konusunda da “E-ticaret Bilgi Platformu”nu geliştirdiklerini hatırlatan Batur, 2020 Mart ayında devreye alınan uygulamanın işletmeler için büyük bir bilgi kaynağı haline geldiğini söyledi. Uygulamanın yüzde 43’ü kadın olmak üzere 947 bin 981 kullanıcıya ulaştığı bilgisini paylaşan Yılmaz Batur, platform üzerinde bulunan e- ticaret akademisinin ise yüzde 46’sı kadın olmak üzere 42 bin 953 düzenli kullanıcıya ulaştığını dile getirdi.

Eşitlikten 28 trilyon dolar doğar

Daha fazla kadının kritik pozisyonlarda bulunmasının dünyayı daha iyi bir yer haline getirip getirmeyeceği konusunda ise Batur, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir toplum aynı hedefe kadın ve erkekleri ile beraber yürümezse ilerleyemez, uygarlaşamaz” sözünü hatırlatarak, “Bir araştırmaya göre kadın ve erkek istihdamında eşitlik sağlanırsa dünya ekonomisine ekstra sağlanacak katkı 28 trilyon dolar olacaktır. Dolayısıyla bizim de kadınların iş gücüne katılım oranını gelişmiş ülkelerdeki seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Evet, kadınların kritik pozisyonlarda yer alması daha fazla işgücüne dahil olması mutlaka hem iş yapma şekillerine farklı bakış açıları getirecek, hem de üretkenlik ve etkinlik anlamında fark yaratacaktır” diye konuştu.